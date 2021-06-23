Что говорится в резолюции ПАСЕ о нарушении прав крымских татар

Грубые нарушения прав человека и преследования крымских татар, правозащитников и журналистов в Крыму обусловлены жестким применением оккупационными властями норм законодательства Российской Федерации. Об этом говорится в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) "Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму", принятой в среду, 23 июня, в Страсбурге.

В документе указывается, что российские власти должны прекратить применение своих законов в Крыму, в частности по вопросам, связанным с терроризмом и экстремизмом, и пользоваться законами Украины. Россия должна нести ответственность за нарушения прав человека, совершенные на территории, де-факто находящейся под ее контролем, и немедленно положить конец похищениям и пыткам крымских татар, к которым, вероятно, причастны правоохранители и силы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Положение крымских татар ухудшается

Российские полицейские во время серии обысков у крымских татар, 2019 год

В резолюции, автором которой является депутат из Исландии Торхильдур Сунна Эварсдоттир, представляющая фракцию социалистов, отмечается, что ПАСЕ "решительно осуждает продолжающуюся временную оккупацию части территории Украины - Крыма - Российской Федерацией и не признает ее аннексии". "Нарушение международного гуманитарного права в Крыму" особенно негативно влияет на положение крымских татар.

В связи с этим ПАСЕ призвала российские власти освободить всех тех, кто был "незаконно задержан и заключен в результате жесткого применения российского законодательства", прекратить принудительный призыв жителей Крыма в армию РФ и не применять практику перевода заключенных из Крыма в места лишения свободы на территории России.

Депутаты ПАСЕ настаивают на том, чтобы оккупационные власти Крыма незамедлительно провели эффективные расследования "каждого дела об убийстве, похищении, исчезновении, пытках представителей крымских татар".

Мустафа Джемилев (фото из архива)

Всем задержанным нужно предоставить доступ к медицинским услугам и юридической защите. Российская власть должна также "аннулировать решение, запрещающее деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, и позволить его лидерам Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову вернуться в Крым".

Высокая цена за непринятие аннексии

Самой большой проблемой в оккупированном Крыму является нарушение прав человека. "Крымские татары лишены права получать образование на родном языке, права на свободу слова и массовые собрания, они стали мишенью для арестов и политических преследований", - заявил британский депутат-консерватор Джон Хоуэлл во время дебатов, которые предшествовали голосованию за текст резолюции.

Российские власти организовывают "репрессии против крымских татар под предлогом борьбы с терроризмом", подчеркнул депутат из Франции от Европейской народной партии Франсуа Кальве. "Этот народ платит высокую цену за то, что отказался поддержать аннексию Крыма", - считает политик.

Москва не намерена выполнять резолюции ООН и ПАСЕ по Крыму, поэтому с ситуацией на аннексированном полуострове "нет никакого прогресса", отметил внефракционный турецкий депутат Халил Оджавли. Он напомнил, что Меджлис крымскотатарского народа внесен российскими властями в перечень экстремистских организаций, а его лидерам Джемилеву и Чубарову в РФ заочно вынесены судебные приговоры, и теперь они не могут посещать Крым.

"Крымские татары не могут пользоваться своими политическими правами и не могут участвовать в принятии политических решений, потому что в этом им отказывает российская власть", - подчеркнул политик.

Критика доклада со стороны России и ответ на нее ПАСЕ

Члены российской делегации в ПАСЕ в подготовке текста резолюции не участвовали, так как считают ее неприемлемой. По словам представительницы делегации Госдумы, внефракционного депутата Ирины Рукавишниковой, "в докладе нет объективной информации о том, как изменилась ситуация в Крыму после воссоединения с Россией". Она отметила, что "докладчица не потрудилась посетить Крым" и пользовалась информацией, полученной от "террористических организаций".

Другой член российской делегации, также внефракционный Александр Башкин заявил, что "доклад полон лжи, рассказанной людьми, которые не живут" в Крыму, поэтому "российская делегация не подавала никаких поправок к резолюции, поскольку ее невозможно исправить". Его коллега Юрий Олейников обвинил ПАСЕ в том, что она "сводит к абсолюту требования нескольких диссидентов и раздраженных иммигрантов, жаждущих мести, игнорируя при этом реальное положение вещей в Крыму".

Отвечая на критику российских депутатов, Эварсдоттир отметила, что во время работы над докладом российские коллеги ни разу не ответили на сообщения о фактах арестов, исчезновений, пыток крымских татар, которые являются "серьезным нарушением норм международного гуманитарного права и прав человека".

"Я была поражена, ведь эти действия совершает власть, а российские депутаты не реагируют, не предоставляют своих контраргументов", - сказала докладчица и отметила, что если российская сторона не опровергает эту информацию, значит, она "молча соглашается с ней".

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