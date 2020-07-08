 В Украине возмущены приговором, вынесенным в РФ крымским татарам | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 16.09.2020

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Украина

В Украине возмущены приговором, вынесенным в РФ крымским татарам

В России вынесен приговор группе крымских татар по делу о "Хизб ут-Тахрир". Семеро обвиняемых получили сроки от 13 до 19 лет тюрьмы, один оправдан. Украина возмущена решением суда.

Акции в Киеве в поддержку осужденных в РФ крымских татар

Акции в Киеве в поддержку осужденных в РФ крымских татар

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор семерым крымским татарам - фигурантам дела о запрещенной в России исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Они были признаны виновными и получили максимальные сроки: от 13 до 19 лет колонии строгого режима. Восьмого обвиняемого суд оправдал.

110 лет колонии на семерых

Всем фигурантам дела инкриминировалась организация деятельности или членство в "Хизб ут-Тахрир", которая в России и аннексированном ею Крыму признана террористической и запрещена. На территории Украины эта организация действует без ограничений в рамках национального законодательства.

В Украине уже назвали дело крымских татар "сфабрикованным" и "политически мотивированным". "110 лет колонии строгого режима на семерых - такой приговор вынес Ростовский суд "второй бахчисарайской группе" по сфабрикованному уголовному "делу Хизб ут-Тахрир". Восьмого подсудимого, Эрнеста Аметова, оправдали и освободили из-под стражи", - сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Кто оказался на скамье подсудимых

Обвиняемые были арестованы представителями органов российского правосудия в разное время в 2017-2018 годах, а осенью прошлого года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение этого дела. Все эти люди, по данным меджлиса крымско-татарского народа, были всего лишь гражданскими активистами и членами общественной организации "Крымская солидарность", которая рассказывает о нарушениях прав человека в Крыму.

Акции в Киеве в поддержку осужденных в РФ крымских татар

Один из участников акции в Киеве в поддержку осужденных в РФ крымских татар

В частности, Марлен Асанов - филолог, преподаватель турецкого и крымско-татарского языка и литературы, до ареста был ресторатором и гражданским журналистом. Мемет Белялов - инженер-радиотехник, до ареста работал консультантом в салоне мобильной связи в Крыму, Сервер Зекирьяев - учитель физкультуры, волонтер, отец 13 детей. Тимур Ибрагимов - переводчик английского и украинского языков, до ареста также занимался ІT-предпринимательством. Сейран Салиев - экскурсовод. "Все они отвергают обвинения в терроризме и утверждают, что Россия их преследует по политическим и религиозным мотивам. "Политика давления и запугивания крымских татар в Крыму продолжается. "Хизб ут-Тахрир", "Свидетели Иеговы" - это инструменты России для запугивания жителей Крыма", - говорится в заявлении президиума меджлиса крымско-татарского народа.

"Они работали, чтобы мы знали, что происходит в Крыму"

Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с решением российского суда. Ведомство призвало российские власти отменить приговоры, а международное сообщество - отреагировать на незаконные действия РФ. Для поддержки осужденных в день оглашения приговора в центре Киева, на Майдане, собрались представители правозащитных организаций, власти, меджлиса крымско-татарского народа. Они держали в руках плакаты: "Прекратите фабриковать уголовные дела против крымско-татарского народа", "Религиозные убеждение - терроризм", "Прекратите этот беспредел", "Требуем освободить политзаключенных".

Участники акции в Киеве в поддержку осужденных в РФ крымских татар требуют их освобождения

Участники акции в Киеве в поддержку осужденных в РФ крымских татар требуют их освобождения

Осужденные крымские татары не совершили никакого преступления, убеждена руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрыпник. "Они работали, чтобы мы знали, что происходит в Крыму. Многие из них стали общественными журналистами на фоне попыток России уничтожить любые проявления свободы слова. Они делали стримы, фиксировали события, приходили друг к другу с поддержкой. Это была общественная деятельность", - говорит правозащитница.

Украина выступает за новые санкции против РФ

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявило, что будет добиваться ужесточения международных санкций против лиц, которые в России выносили политически мотивированные приговоры против незаконно удерживаемых крымских татар. "Мы бы хотели знать каждого в лицо, тех судей и прокуроров, которые позволяют себе незаконно лишать свободы украинских граждан. Мы верим, что вместе с коллегами из МИД, вместе с нашими международными партнерами сможем добиться введения дополнительных санкций не только в отношении российского  государства, которое оккупировало украинский полуостров, но и персонально в отношении прислужников российской репрессивной машины", - сказала, выступая на Майдане заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук.

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    Автор: Галина Петровская


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В Крыму прошли обыски в домах крымских татар, результатом которых стало задержание нескольких человек. Их обвиняют в причастности к деятельности запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".  

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