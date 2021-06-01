Суд в Крыму заочно вынес приговор главе меджлиса крымских татар

В аннексированном Россией Крыму Верховный суд во вторник, 1 июня, заочно приговорил к шести годам колонии общего режима главу меджлиса крымско-татарского народа, бывшего депутата Верховной рады Рефата Чубарова. Его признали виновным в "организации массовых беспорядков" в Симферополе 26 февраля 2014 года, то есть еще до аннексии полуострова, которые якобы сопровождались насилием и уничтожением имущества.

Чубарову также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей, 200 часов обязательных работ и лишили его права занимать должности, "связанные с осуществлением функции представителя власти" сроком на один год, передает корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда. Адвокат по назначению Александр Осокин сообщил, что обжалует приговор.

На своей странице в Facebook Чубаров заявил, что "приговор "юридически ничтожен", а те, кто причастен к его инициированию, вынесению и обнародованию, на самом деле преступники, которых впереди ждет справедливое наказание".

Неправомерная аннексия Крыма

Россия аннексировала Крым после ввода туда войск и проведения спорного "референдума" в марте 2014 года. Действия по захвату украинского полуострова начались в конце февраля. 26 февраля под зданием Верховного совета Автономной Республики Крым прошли два митинга, переросшие в столкновения между их участниками. Пророссийские организации требовали присоединения полуострова к России, а крымские татары выступили за территориальную целостность Украины. В ночь на 27 февраля здания парламента и правительства Крыма захватили неизвестные вооруженные люди в форме без опознавательных знаков и вывесили над ними флаг России.

Самопровозглашенный "председатель Совета министров АР Крым" Сергей Аксенов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "оказать содействие обеспечению мира и спокойствия" в Крыму, затем на полуострове был проведен так называемый "референдум" о независимости и подписан договор о "принятии Республики Крым в состав России".

В мировом сообществе осудили эти действия, а страны Запада и Украина ввели санкции против России. Летом 2014 года Россия запретила Чубарову въезд на свою территорию и на аннексированный ею украинский полуостров Крым.

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