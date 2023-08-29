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Страны ЕС обсудят на бывшей оружейной фабрике помощь Киеву

Евгений Жуков
29 августа 2023 г.

Министры обороны и иностранных дел стран ЕС соберутся на старинной оружейной фабрике в Толедо, чтобы обсудить дальнейшую помощь Украине. Во встрече примет участие глава украинского Минобороны Алексей Резников.

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Флаги ЕС и Украины в Брюсселе
Флаги ЕС и Украины в БрюсселеФото: European Union

Министр обороны Украины Алексей Резников примет участие во встрече своих коллег по должности из государств Евросоюза, на которой будет обсуждаться дальнейшая помощь его стране. Встреча состоится в испанском Толедо в символическом месте - на территории бывшей оружейной фабрики. Вечером во вторник, 29 августа, министры соберутся на ужин, а собственно обсуждение начнется следующим утром.

Германию в Толедо будет представлять парламентский статс-секретарь Минобороны Симтье Мёллер (Siemtje Möller); глава министерства Борис Писториус (Boris Pistorius) не сможет участвовать в переговорах из-за проведения закрытого заседания правительства ФРГ. В список приглашенных включены также представители НАТО и ООН, передает агентство AFP.

Незадолго до встречи Алексей Резников выразил оптимизм по поводу того, что Украина может начать использовать западные истребители F-16 уже весной 2024 года.

Главы МИД стран ЕС обсудят 20 млрд евро военной помощи Киеву

После министров обороны на бывшей оружейной фабрике в Толедо соберутся главы МИД стран ЕС. В консультациях примет участие министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Ожидается, что участники этой встречи обсудят предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля создать фонд военной помощи Украине на ближайшие четыре года. Предполагается часть Европейского фонда мира (ЕФМ) отвести для ежегодного выделения Киеву на оборонные нужды до 5 млрд евро в период с 2024 по 2027 год. Цель новой программы, по словам Борреля, - "превратить существующую поддержку Евросоюза в долгосрочные и надежные обязательства по обеспечению безопасности и сопротивляемости Украины, в частности в сфере военной помощи и обучения".

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