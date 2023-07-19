СМИ: Боррель предложил выделить 20 млрд евро для помощи ВСУ

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил странам ЕС увеличить военную помощь Украине на 20 млрд евро. Об этом в среду, 19 июля, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По ее сведениям, глава европейской дипломатии предложил ежегодно выделять около 5 млрд евро в период с 2024 по 2027 год для покрытия расходов на военные нужды Украины. Первое обсуждение этого вопроса, пишет FAZ, ожидается на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая пройдет в Брюсселе в четверг, 20 июля.

"Существующие возможности для продолжения военной поддержки Украины будут исчерпаны к сентябрю 2023 года", - говорится в докладе Борреля, на который ссылается FAZ. Дополнительные средства, согласно докладу, должны будут поступать в Европейский фонд мира (EPF). Из этого фонда государства-члены ЕС смогут получить частичную компенсацию заоружие и боеприпасы, которые они передадут Украине.

Фонд ЕС поможет с оплатой обучения украинских военных

Ранее о намерениях ЕС выделить 20 млрд евро для снабжения украинской армии сообщило издание Politico со ссылкой на нескольких дипломатов, знакомых с этими планами. При этом сообщалось, что ЕС не будет финансировать покупки вооружения для Украины напрямую, но поможет странам-членам покрыть их расходы на покупку и передачу Киеву боеприпасов, ракет и танков. Кроме того, фонд ЕС поможет оплатить обучение украинских военных.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны Евросоюза выделили в Европейский фонд мира около 5,5 млрд евро на поддержку Киева. В конце июня главы МИД стран ЕС договорились повысить эту сумму еще на 3,5 млрд евро. Однако в настоящий момент Венгрия блокирует очередной транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро.

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