  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

СМИ: Боррель предложил выделить 20 млрд евро для помощи ВСУ

Лиза Ламбрехт
47 мин. назад

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил увеличить фонд военной помощи Украине на 20 млрд евро, пишут FAZ и Politico.

https://p.dw.com/p/4U9GT
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Глава европейской дипломатии Жозеп БоррельФото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил странам ЕС увеличить военную помощь Украине на 20 млрд евро. Об этом в среду, 19 июля, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По ее сведениям, глава европейской дипломатии предложил ежегодно выделять около 5 млрд евро в период с 2024 по 2027 год для покрытия расходов на военные нужды Украины. Первое обсуждение этого вопроса, пишет FAZ, ожидается на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая пройдет в Брюсселе в четверг, 20 июля.

"Существующие возможности для продолжения военной поддержки Украины будут исчерпаны к сентябрю 2023 года", - говорится в докладе Борреля, на который ссылается FAZ. Дополнительные средства, согласно докладу, должны будут поступать в Европейский фонд мира (EPF). Из этого фонда государства-члены ЕС смогут получить частичную компенсацию заоружие и боеприпасы, которые они передадут Украине.

Фонд ЕС поможет с оплатой обучения украинских военных 

Ранее о намерениях ЕС выделить 20 млрд евро для снабжения украинской армии сообщило издание Politico со ссылкой на нескольких дипломатов, знакомых с этими планами. При этом сообщалось, что ЕС не будет финансировать покупки вооружения для Украины напрямую, но поможет странам-членам покрыть их расходы на покупку и передачу Киеву боеприпасов, ракет и танков. Кроме того, фонд ЕС поможет оплатить обучение украинских военных.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны Евросоюза выделили в Европейский фонд мира около 5,5 млрд евро на поддержку Киева. В конце июня главы МИД стран ЕС договорились повысить эту сумму еще на 3,5 млрд евро. Однако в настоящий момент Венгрия блокирует очередной транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро.

Смотрите также:

Разрыв зерновой сделки и последствия атаки на Крымский мост

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Война в Украине: какую роль дроны играют на фронте? (10.07.2023)

Война в Украине: какую роль дроны играют на фронте? (10.07.2023)

Дроны стали частью войны в Украине, в том числе и на фронте. Ключевую роль они способны играть в том числе на передовых позициях.
Конфликты10 июля 2023 г.02:40 мин.
external

Кассетные боеприпасы для Украины, предвыборная кампания Путина и рост популярности АдГ. DW Новости (07.07.2023)

Кассетные боеприпасы для Украины, предвыборная кампания Путина и рост популярности АдГ. DW Новости (07.07.2023)

США планируют передать Украине кассетные боеприпасы. Официальный представитель правительства ФРГ заявил, что власти страны с пониманием относятся к американским планам по их поставке.
Политика7 июля 2023 г.34:02 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)
Трансляция

Зеленский: Часть зерна в Одессе предназначалась для Китая

Конфликты32 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

СПГ-танкер с надписью LNG по пути в Европу

Китай обеспечит Европе этой зимой умеренные цены на СПГ

Китай обеспечит Европе этой зимой умеренные цены на СПГ

Экономика и бизнес6 ч. назад
Мокрая одежда отлично спасает от жары

Сиеста в церкви, или Как немцы будут спасаться от жары

Сиеста в церкви, или Как немцы будут спасаться от жары

Культура6 ч. назад
Судейский молоток, Основной закон ФРГ и заявление об убежище

Политическое убежище в Германии могут отменить?

Политическое убежище в Германии могут отменить?

Миграция7 ч. назад
Рука с ножом

Как "мигрант с ножом" стал любимой страшилкой популистов

Как "мигрант с ножом" стал любимой страшилкой популистов

Политика8 ч. назад
Здание парламента Армении

В Армении хотят повлиять на курс Пашиняна путем референдума

В Армении хотят повлиять на курс Пашиняна путем референдума

Общество11 ч. назад
Медсестра ведет под руку пожилую женщину

Почему медсестры из Украины не могут работать в Германии?

Почему медсестры из Украины не могут работать в Германии?

Культура18 ч. назад
На главную страницу