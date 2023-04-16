Почему Евросоюз не блокирует новые сделки Венгрии с Россией

Будапешт заключает новые газовые договоренности с Москвой. В ЕС не радуются такому повороту событий, но наказывать Венгрию не спешат. А по оценкам экспертов, это не так уж и плохо для Европы. Анализ DW.

Война, развязанная Россией в Украине, идет уже больше года, Евросоюз стремится избавиться от энергетической зависимости от РФ и лишить Москву средств для продолжения вторжения. На этом фоне министр иностранных дел Венгрии едет в российскую столицу, куда давно уже не ступала нога государственных политиков ЕС, чтобы обеспечить своей стране дополнительные объемы газа - на всякий случай. Как на это смотрят в Брюсселе?

Руководство ЕС рассчитывало, что все страны придут к прекращению договоров с Россией, а не к их расширению или продлению, признали в Еврокомиссии. Особенно учитывая исключения и поблажки, сделанные для стран, "для которых диверсификация энергоносителей проблематичнее, чем для других, в том числе - по географическим и инфраструктурным причинам". Речь идет о Венгрии, которая параллельно российскому трубопроводному газу вместе с Чехией и Словакией продолжает импортировать российскую сырую нефть по нефтепроводу "Дружба" - при том, что для остальных стран ЕС действует эмбарго.

Нефтепровод "Дружба" Фото: Attila Volgyi/Xinhua/IMAGO

Более того, все страны Евросоюза еще в 2022 году официально договорились, что необходимо как можно скорее добиться независимости от российских энергоносителей. Эта договоренность была закреплена на бумаге в Версале. То есть в ЕС существует общее понимание того, что Россия - "ненадежный партнер, который использует энергию как орудие шантажа, в том числе в отношении Евросоюза, а доходы от энергоносителей употребляет для продолжения военного вторжения в Украину", сказал DW официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

Подход Будапешта - "печальная новость для ЕС"

На этом фоне шаги Венгрии вызывают беспокойство относительно степени единства в ЕС, говорят эксперты. С позиции Евросоюза важно, чтобы все страны объединились, когда дело доходит до санкций против России и реальных попыток лишить Путина доходов от энергоносителей. "Однако в 2022 году сразу стало совершенно ясно, что это невозможно, потому что такие страны, как Венгрия, решили отдать предпочтение своим национальным экономическим интересам", - говорит DW эксперт по энергетике аналитического центра Bruegel Симоне Тальяпьетра. С ним согласен и его коллега из Европейского совета по международным отношениям Шимон Кардаш. "Тот факт, что в ЕС есть страны, которые иначе смотрят на то, как нам вести себя с Россией, спустя более года с начала полномасштабного вторжения, - это крайне печальная новость", - считает он.

Шимон Кардаш Фото: European Council on Foregn Relations

Но удивления эти действия у экспертов не вызывают, так как они четко вписываются в политику Будапешта, традиционно делавшего ставку на долгосрочные энергетические контракты с Москвой - как до начала полномасштабной войны, так и на пике энергетического кризиса летом 2022 года. У Венгрии, в принципе, весьма плодотворное сотрудничество с Москвой - и в нефтяной сфере, и в атомной. Так, "Росатом" по-прежнему участвует в проекте строительства АЭС "Пакш-2", несмотря на вторжение России в Украину.

Чем на это ответит Брюссель?

ЕС продолжит поддерживать Венгрию в обретении большей независимости от поставок энергоресурсов из России, заявили в ответ на запрос DW в Еврокомиссии. Например, значительные средства будут доступны стране в рамках плана Евросоюза по переходу на возобновляемые источники энергии и повышению энергоэффективности. Комиссия тесно сотрудничает с Венгрией, чтобы убедиться, что Будапешт принимает необходимые меры для поддержки энергетического перехода. Кроме того, Венгрия уже получила доступ к СПГ и газу из Австрии, Румынии, Хорватии и Словакии и может его импортировать, указали в Брюсселе.

Симоне Тальяпьетра Фото: privat

Чем вызван столь мягкий подход? Эксперты считают, что Евросоюз может позволить себе такую белую ворону. "Линия Венгрии ничуть не навредила действиям ЕС по диверсификации энергоносителей, учитывая ее небольшую долю в общем объеме импорта газа в Европу, - говорит Симоне Тальяпьетра. - Примеру Венгрии никто в Евросоюзе не последует. Мы видим учащающиеся призывы, в том числе и со стороны Еврокомиссии, добровольно сократить импорт СПГ из России, и это действительно может произойти в ближайшие месяцы". В целом, по его оценке, ЕС делает успешные шаги по отказу от российского ископаемого топлива и обеспечению своей энергетической безопасности, а действия Венгрии не повлияют на общую картину.

ЕС уверенно идет к независимости от российских энергоносителей

Эмбарго на российский газ Евросоюз не вводил. Странам ЕС удалось заместить значительные объемы российского газа: до 24 февраля 2022 года РФ поставляла более 40 процентов газа на рынок ЕС, в то время как сейчас ее доля снизилась примерно до 10 процентов. При этом полное и одновременное избавление от российского газа создало бы дополнительные проблемы, по крайней мере, для некоторых стран ЕС, которые до сих пор его импортируют, указывает Кардаш. Он ссылается на Международное энергетическое агентство, которое в целом положительно оценивает меры ЕС по диверсификации, но обращает внимание на некоторые риски, с которыми может столкнуться Евросоюз: например, проблему нехватки газа в преддверии следующего отопительного сезона.

Так что, возможно, мягкий подход Брюсселя можно объяснить тем, что он смотрит на ситуацию шире, рассуждает Кардаш. "Политически действия Венгрии трудно оправдать, но, с другой стороны, когда речь идет о стабильности поставок в ЕС в целом, наличие дополнительных объемов газа из России для некоторых стран Евросоюза дает другим государствам-членам доступ к альтернативным источникам, например, высвобождая для них объемы СПГ", - говорит политолог Европейского совета по международной политике, подчеркивая, что для следующего зимнего сезона эти объемы имеют значение, ведь проблема газа пока что окончательно не решена.

Новые договоренности показывают слабость России?

А в это время у России остается излишек газа, с которым она не знает, что делать, напоминает Тальяпьетра. "И если они в состоянии поставлять больше газа в Венгрию, это также говорит о политической невозможности сделать что-то еще и показывает слабость России, - считает он. - У России больше нет возможности манипулировать европейским энергетическим рынком, потому что использование энергии в качестве оружия полностью провалилось". Эксперт не исключает, что теперь Венгрия пользуется ситуацией для получения более дешевых источников энергии.

Жилой дом в Славянске Донецкой области после российского ракетного удара Фото: Roman Chop/AP Photo/picture alliance

Между тем Киев заявил, что новые сделки Венгрии с Россией продлевают войну в Украине, и призвал Брюссель их заблокировать. "Нужно быть совершенно слепым, чтобы не видеть, какие преступления вы спонсируете. Покупая больше газа у россиян, вы даете им больше возможностей для эскалации войны", - сказал в интервью изданию Politico экономический советник президента Украины Олег Устенко.

Существенны ли доходы в бюджет РФ из Венгрии?

Конечно, украинцы правы: каждый доллар или рубль, который идет в бюджет России за нефть или газ, подпитывает ее военную машину, соглашается Шимон Кардаш. "Конечно, это стыдно. Но я бы не стал переоценивать реальное влияние денег, поступающих из Венгрии", - говорит он, ссылаясь на сравнительную незначительность объемов этих поставок и существенно снизившиеся цены на газ.

По контракту Россия поставляет Венгрии 4,5 млрд кубометров, в 2022 году Венгрия получила 0,7 млрд кубометров сверх контракта. В целом же за последние 12 месяцев импорт российского газа Евросоюзом значительно сократился. В 2022 году РФ поставила около 60 млрд кубометров трубопроводного газа, при том, что исторический средний показатель - около 150 млрд кубометров в год. Брюссель прогнозирует, что в 2023 году страны Евросоюза импортируют 20 млрд кубометров российского газа.

Кроме того, Кардаш напоминает, что газ как статья экспорта всегда был менее важен для России, чем нефть. Ведь до масштабных санкций на ее экспорт приходилось 80 процентов доходов российской нефтегазовой отрасли, в то время как на газ - 20 процентов. Эксперты подчеркивают, что санкции ЕС работают: по официальным данным, доходы от нефтегазового сектора РФ в первом квартале упали на 46 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. И если цены на нефть останутся на текущем уровне, то в этом году Россия ощутит на себе действие всех штрафных мер.

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