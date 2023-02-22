  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Ветровой парк у побережья Бельгии
Ветровой парк у побережья БельгииФото: James Arthur Gekiere/BELGA/picture alliance
ПолитикаЕвропа

ЕС сэкономил 12 млрд евро после отказа от импорта газа из РФ

Ольга Лебедева
11 мин. назад

По данным исследовательского центра Ember Climate, с начала войны в Украине в ЕС произведено на 50 тераватт-часов больше электроэнергии из солнца и ветра, что соответствовало бы импорту 90 тераватт-часов газа.

https://p.dw.com/p/4Np4L

После отказа от импорта российского газа, предпринятого ЕС из-за вторжения РФ в Украину, европейским странам удалось сэкономить 12 миллиардов евро в результате расширения производства электроэнергии из возобновляемых источников. К таким выводам пришли авторы исследования, которое в среду, 22 февраля, представил аналитический центр Ember Climate. "Благодаря расширяющимся мощностям и благоприятным метеоусловиям ветряные и солнечные электростанции после начала войны произвели рекордное количество электроэнергии в ЕС", - указывается в отчете. 

С марта 2022 года до конца января 2023-го в ЕС выработано на 10 процентов больше ветряной и солнечной электроэнергии, чем за аналогичный период 2021-2022 годов, отмечают авторы исследования. Из данных источников получена почти четверть (23 процента) всей электроэнергии в Евросоюзе - это наивысший показатель за все годы перехода на "зеленую энергетику". В общей сложности за указанные месяцы было дополнительно выработано 50 тераватт-часов электроэнергии, что соответствовало бы импорту 90 тераватт-часов газа на сумму 12 миллиардов евро, указывается в исследовании.

Импорт газа в ЕС в целом сократился на 5 процентов

Подсчеты Ember Climate основывались на средних ценах на энергоносители за исследуемый период. В целом, по данным центра, импорт природного газа в ЕС сократился на 5 процентов, а доля российского газа с марта по январь составляла 16 процентов, тогда как до начала полномасштабной войны в Украине этот показатель достигал 40 процентов.

Исследователи делают вывод, что замена ископаемых энергоносителей на солнечную и ветровую энергию является для ЕС единственной возможностью "обеспечить стабильную энергетическую безопасность и независимость".

После начала российского вторжения в Украину ЕС ввел масштабные санкции против РФ, предусматривающие поэтапный отказ от импорта российских энергоносителей. Летом 2022 года Россия в одностороннем порядке начала отказываться от поставок газа в европейские страны.

Смотрите также:

Будет ли крах экономики России?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как Путин проиграл немцам газовую войну и оставил "Газпром" и РФ без денег. DW Новости (09.01.2023)

Как Путин проиграл немцам газовую войну и оставил "Газпром" и РФ без денег. DW Новости (09.01.2023)

Германия больше не покупает российский газ, но немцы с его дефицитом не столкнулись и, вопреки страшилкам Кремля, не замерзают. Газохранилища заполнены, погода теплая, цены на газ опустились до уровня ноября 2021 года. Из созданного Путиным энергокризиса вышла победителем Европа?
Конфликты9 января 2023 г.31:10 мин.
external

Путин хочет дать Европе газ по трубе, которую сам же перекрыл полгода назад. DW Новости (27.12.22)

Путин хочет дать Европе газ по трубе, которую сам же перекрыл полгода назад. DW Новости (27.12.22)

В мае уходящего года "Газпром" объявил, что больше не будет прокачивать газ по газопроводу "Ямал-Европа" в Западную Европу. Он объяснил это российскими контрсанкциями в отношении Польши. Спустя полгода вице-премьер России Александр Новак неожиданно объявил, что Москва готова возобновить поставки по этому трубопроводу, так как видит возникший дефицит. Как отнесутся в Евросоюзе к предложению?
27 декабря 2022 г.25:44 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Заседание Госдумы РФ

Госдума утвердила приостановку участия РФ в ДСНВ

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура на послание Путина Федеральному собранию. В левой части картинки карикатурный президент РФ Владимир Путин, выступая с трибуны, говорит: "Бла-бла-бла-бла-бла... СНВ всё". В правой части - карикатурный зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: "А я бы еще жестче выразился!".

Путин и Договор об СНВ: что не так с посланием президента

Путин и Договор об СНВ: что не так с посланием президента

Политика19 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Путин грозит США. РФ хочет оккупировать Беларусь? DW Шоу

Путин грозит США. РФ хочет оккупировать Беларусь? DW Шоу

Политика20 ч. назад59:26 мин.
Очередь из большегрузных автомобилей на белорусско-польской границе в районе погранперехода "Козловичи"

Новые ограничения на границе РБ и Польши: она закрывается?

Новые ограничения на границе РБ и Польши: она закрывается?

Политика1 ч. назад
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве

"Битва за ценности века". СМИ ФРГ о визите Байдена в Киев

"Битва за ценности века". СМИ ФРГ о визите Байдена в Киев

Конфликты20 ч. назад
Поднятые вверх руки разного цвета - фото, символизирующее разнообразие и толерантность

Белорусы нетерпимы к тем, кто на них не похож?

Белорусы нетерпимы к тем, кто на них не похож?

Общество22 ч. назад
Байден и Зеленский во время встречи в Киеве

Сигнал от Байдена: что означает визит президента США в Киев?

Сигнал от Байдена: что означает визит президента США в Киев?

Конфликты23 ч. назад
На главную страницу