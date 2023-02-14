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Фото: picture alliance / Inderlied/Kirchner-Media
Экономика и бизнесГермания

Для газовиков Германии поставки из России - пройденный этап

Андрей Гурков
14 мин. назад

Лоббистская организация Zukunft Gas отчиталась о том, как она справилась с "энергетическим терроризмом Путина", и рассказала о задачах и тревогах немецкой газовой промышленности.

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Природный газ был и останется чрезвычайно важным энергоносителем для Германии, несмотря на сокращение его потребления в 2022 году, а потому "замещение отпавших с сентября объемов российского газа является самым большим вызовом для немецкой газовой промышленности в 2023 году". Так перспективы и задачи отрасли оценивает ее лоббистская организация Zukunft Gas.

Представленный в Берлине отчет за прошлый год не оставил никаких сомнений: немецкие газовики ни о каком возобновлении сотрудничества с Россией и "Газпромом" даже не думают. У них совсем иные заботы и задачи. 

"Самый серьезный вызов в новейшей истории отрасли"

Презентация отчета состоялась 13 февраля на фоне снижения биржевых цен на газ в Европе до самого низкого уровня почти за полтора года - с сентября 2021-го. Котировки контрактов упали ниже 52 евро за мегаватт-час (менее 600 долларов за тысячу кубометров). Тем самым они очень далеки от того потолка цен на газ в 180 евро за МВтч, который страны Евросоюза после сложных переговоров согласовали в декабре. Он будет действовать с 15 февраля, но, во всяком случае пока, не повлечет за собой никаких практических последствий.

Глава лоббистской организации немецкой газовой промышленности Zukunft Gas Тимм Келер
Глава лоббистской организации немецкой газовой промышленности Zukunft Gas Тимм КелерФото: Handelsblatt

"Совместными усилиями мы противостояли энергетическому терроризму Владимира Путина", - такими словами события минувшего года охарактеризовал глава Zukunft Gas Тимм Келер (Timm Kehler). По мнению этой организации, "из-за нападения России на Украину и остановки поставок российского газа немецкая газовая отрасль столкнулась с самыми серьезными вызовами в своей новейшей истории". Но она с ними успешно справилась, обеспечив нынешней зимой стабильное газоснабжение, отмечается в отчете.

При этом, по данным организации, потребление газа в Германии сократилось за весь прошлый год почти на 15%. В результате его доля в использованной первичной энергии снизилась с 26,7% до 23,8%. Тем не менее, подчеркивает Zukunft Gas, "газ остается вторым по важности после нефти столпом немецкого энергобаланса". Потребление нефти выросло в ФРГ в 2022 году на 3%, ее доля составила 35,2%.

Стабильное снабжение газом обеспечили Норвегия и СПГ

В отчете организации указывается на значительное увеличение роли Норвегии как поставщика газа для Германии. В январе 2022 года, следует из представленного графика, норвежский газ обеспечивал 28% потребления. К этому времени "Газпром" уже существенно сократил поставки на немецкий рынок, поскольку в преддверии вторжения в Украину Россия усиливала экономическое давление на ФРГ и в целом на ЕС. Тем не менее доля российского газа на немецком рынке еще составляла тогда 34,8%.

С сентября эта доля равно нулю: "Газпром" так и не возобновил поставки в ФРГ после начавшегося 31 августа якобы трехдневного внепланового ремонта "Северного потока" (диверсия на газопроводе, напомним, произошла 26 сентября). В то же время доля Норвегии выросла к декабрю до 42,2%.

Наряду с норвежским газом стабильное снабжение Германии и 100-процентное заполнение немецких газохранилищ к ноябрю обеспечили крупные поставки регазифицированного газа, поступавшего через СПГ-терминалы в Роттердаме (Нидерланды), Зебрюгге (Бельгия) и Дюнкерке (Франция). Доля собственной добычи на месторождениях в ФРГ составила в прошлом году лишь 5%, констатирует Zukunft Gas.        

Инфографика:

Ввод в строй в декабре 2022 года и январе 2023-го первых трех плавучих СПГ-терминалов на североморском и балтийском побережье Германии Тимм Келер расценил как "важный сигнал", который будет способствовать "успокоению на рынке" после сильнейших прошлогодних колебаний цен. Тем не менее Zukunft Gas считает, что угроза сильного удорожания газа пока сохраняется.

Теперь решающее значение будет иметь то, удастся ли достаточно широко диверсифицировать круг поставщиков, многие из которых требуют заключения долгосрочных контрактов. Возможность возобновления импорта российского трубопроводного газа в отчете даже не рассматривается, Россия упоминается в нем только в связи войной в Украине и прошлогодним сокращением, а затем и прекращением поставок.  

Природный газ как союзник возобновляемой энергетики

Лоббистскую организацию беспокоит сейчас совсем другое. "Мы не можем не видеть, что произошедшая во многих местах замена газового топлива на уголь и нефть - это плохая новость для климата", - признал Тимм Келер. Понятно, что его беспокоит не только рост выбросов в атмосферу вредного для климата CO2, но и перспективы своей отрасли.

Газовая электростанция Irsching в Баварии
Газовая электростанция Irsching в БаварииФото: Jens Niering/picture alliance

Так, использование газа в немецкой электроэнергетике сократилось в прошлом году на 16%, доля природного газа при производстве электричества в ФРГ снизилась до 13,3%. В то же время угольная генерация электроэнергии выросла на 13%, а возобновляемые источники энергии (ВИЭ) дали на 10% больше электричества.

Тимм Келер приветствовал то, что доля ВИЭ в немецкой электроэнергетике выросла с 39,5% до 42,8%, но в то же время сделал упор на то, что производство электричества с помощью ветра и солнца сильно колеблется. Поэтому необходимы гибкие мощности для подстраховки, и эту задачу, всячески подчеркивает Zukunft Gas, могут и должны выполнять действующие и новые газовые электростанции.

Организация напоминает в своем отчете, насколько они более экологичные, чем угольные, и одновременно указывает, что мощности ТЭС на (импортном) каменном и особенно на (местном) буром угле были в 2022 году загружены намного больше, чем мощности газовых электростанций. Иными словами, немецкие газовики явно обеспокоены выросшей в прошлом году ролью угольщиков и теперь активно лоббируют более широкое использование в электроэнергетике газа как естественного партнера ВИЭ.   

Все больше немцев не хотят больше топить газом

Беспокойство вызывает у газовщиков ФРГ и возможная потеря позиций в жилищном секторе. Под впечатлением прошлогоднего газового кризиса и запредельных цен на голубое топливо в Германии при модернизации домов или строительстве новых стали чаще отказываться от газового отопления в пользу работающих на электричестве тепловых насосов. Их продажи выросли в прошлом году на 53%, тогда как сбыт газовых отопительных систем снизился на 8%.

"Но мы не должны упускать из вида абсолютные цифры", - заявил Тимм Келер и указал, что в прошлом году было установлено порядка 600 000 новых газовых систем, а это в два с лишним раза больше проданных тепловых насосов (около 236 000).

Установка теплового насоса рядом с жилым домом
Установка теплового насоса рядом с жилым домом Фото: VdZ/picture alliance

"Почти половина жителей Германии топит газом", - подчеркнул глава Zukunft Gas, но то внимание, которое он уделил этому сегменту рынка, показывает, что немецкие газовики весьма серьезно относятся к усилению новой конкурирующей технологии, переживающей, как признается в отчете организации, настоящий бум. "Это можно объяснить, - отмечается в нем, - мощной политической поддержкой данной отопительной системы. К тому же переориентация многих потребителей на эту систему стала косвенным следствием войны в Украине".

"Кризис заставил нас переосмыслить роль газа. Он дал новый импульс нашему движению в сторону декарбонизации и трансформации", - констатировал Тимм Келер. Весьма показательно, что подзаголовок годового отчета лоббистской организации немецких газовиков гласит: "Природный газ, водород и биогаз в Германии".      

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Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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