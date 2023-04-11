СМИ: Венгрия договорилась с РФ о поставках газа и нефти

В числе тем переговоров - поставки газа в Венгрию по "Турецкому потоку" и нефти по нефтепроводу "Дружба". Петер Сийярто отметил, что предстоящая зима будет труднее минувшей.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник, 11 апреля, прибыл в Москву, где обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком поставки газа в Венгрию по газопроводу "Турецкий поток" и нефти по нефтепроводу "Дружба". По словам Сийярто, грядущая зима, согласно прогнозам, станет более серьезным испытанием для Европы, чем прошедшая, которая оказалась очень теплой.

Венгрия будет иметь возможность использовать в случае необходимости больше российского природного газа в дополнение к существующему долгосрочному контракту в преддверии следующей зимы, приводит агентство Bloomberg слова Сийярто по итогам встреч в Москве. По его словам, дополнительные поставки в Венгрию будут осуществляться в основном по газопроводу "Турецкий поток". Министр отметил, что транзит российской нефти продолжает осуществляться через Украину по нефтепроводу "Дружба", и венгерский нефтеперерабатывающий завод MOL будет платить транзитные сборы напрямую украинскому трубопроводному оператору.

"Международное энергетическое агентство ясно предупредило, что из-за резко повышающегося спроса на энергию в связи с перезапуском китайской экономики и крайне медленных темпов развития европейской энергетической инфраструктуры настоящие сложности появятся следующей зимой", - пояснил глава венгерского МИДа. Он подчеркнул, что "безопасность энергоснабжения Венгрии требует бесперебойной транспортировки газа, нефти и ядерного топлива".

Заинтересованность Венгрии в бесперебойном сотрудничестве

"Для выполнения этих трех условий венгерско-российское энергетическое сотрудничество должно быть бесперебойным. Дело не в политическом вкусе, а в физике", - написал Сийярто на своей странице в Facebook.

Другой темой визита Петера Сияйрто в Россию, по его словам, является предотвращение санкций против российской атомной энергетики на фоне вооруженного вторжения России в Украину. После переговоров с руководителем "Росатома" Алексеем Лихачевым венгерский министр призвал ускорить строительство АЭС "Пакш-2", чтобы обеспечить Венгрии защиту от колебаний цен на энергорынке.

"Росатом" в своем канале в Telegram-канале сообщил, что Лихачев и Сийярто "обсудили дальнейшие шаги по реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2", а также другие аспекты комплексного сотрудничества в атомной сфере". По данным "Росатома", сейчас на площадке будущей станции идут "подготовительные работы по возведению вспомогательных зданий и сооружений". Также компания продолжает процесс получения лицензий на отдельные работы. Основную лицензию выдали, как сообщалось, летом прошлого года.

Смотрите также: