Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере на арест Путина

Венгрия наложила вето на совместное заявление ЕС по ордеру МУС на арест Путина, из-за чего Боррель сделал заявление только от своего имени.

Венгрия заблокировала публикацию совместного заявления стран Евросоюза, посвященного выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в понедельник, 20 марта.

Из-за наложенного Будапештом вето верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением от своего имени, сообщив, что "принял к сведению" решение МУС. "Решение Международного уголовного суда в отношении Владимира Путина - очень важное событие, фактор, меняющий игру", - сказал Боррель, назвав выданный ордер "началом процесса привлечения российских лидеров к ответственности за преступления в Украине".

Министры юстиции ЕС 20 марта опубликовали собственное заявление в поддержку решения МУС, которое Венгрия также не подписала, отмечает Bloomberg.

Некоторые члены ЕС настаивают на более жестких формулировках в позиции

Позиция Будапешта, скорее всего, будет обнародована, когда лидеры ЕС встретятся на саммите в Брюсселе 23-24 марта, пишет Bloomberg. В проекте совместного заявления используются формулировки, похожие на комментарий Борреля, узнало агентство. В тексте отмечается, что ЕС "принимает к сведению" недавно выданные ордеры на аресты Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

По словам источников Bloomberg, некоторые лидеры ЕС, вероятно, будут настаивать на более жестких формулировках. МУС выдал ордер на арест Путина и Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд заявил, что они "предположительно несут ответственность за военные преступления", связанные с незаконной депортацией детей из Украины.

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