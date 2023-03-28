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Трубы терминала для приема СПГ в ГерманииФото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance
КонфликтыЕвропа

В ЕС обсуждают приостановку импорта российского СПГ

Ксения Польская Брюссель
2 ч. назад

Министры энергетики стран ЕС в принципе согласились ввести новые правила, чтобы ограничить импорт российского СПГ, не прибегая к санкциям. Теперь обсуждение этой меры продолжится в Европарламенте и Совете ЕС.

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Страны Европейского Союза работают над ограничением поставок сжиженного природного газа из России. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе во вторник, 28 марта, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. По ее словам, министры энергетики стран Евросоюза на Совете ЕС в Брюсселе обсудили предложение, касающееся новых правил газового рынка, которое позволило бы временно запретить участвовать в нем российским и белорусским экспортерам СПГ.

Предложение включает в себя возможность для стран ЕС временно ограничивать пользование инфраструктурой для транспортировки газа, в том числе СПГ. "Эти меры могут использовать и западные страны-члены, которые в прошлом году получили больше СПГ, чем в предыдущие годы. И они могут принять эти меры на национальном уровне, несмотря на потенциальный новый набор санкций, направленных, например, против СПГ. И они могут это сделать, если того потребует национальная безопасность", - такой ответ дала еврокомиссар на вопрос DW. 

Кадри Симсон
Кадри СимсонФото: Virginia Mayo/AP Photo/picture alliance

По ее словам, страны одобрили общий подход и теперь Европарламент и Совет ЕС могут начать обсуждения. Как только они будут успешно завершены, страны-члены Евросоюза смогут начать применять новый регламент.

Рост импорта СПГ из России

В отличие от трубопроводного газа, импорт СПГ из России в Евросоюз после начала полномасштабного вторжения России в Украину увеличился. Агентство Reuters со ссылкой на документ ЕС пишет, что поставки российского СПГ в Евросоюз выросли в 2022 году до 22 млрд кубометров по сравнению с 16 млрд кубометров в 2021 году.

В случае одобрения нового предложения страны смогут ограничить импорт СПГ из России без принятия санкций на уровне ЕС, которые труднее ввести, поскольку они требуют единодушного одобрения всех 27 членов Евросоюза.

В документе, на который ссылается Reuters, уточняется, что страны смогут временно ввести ограничение для российских компаний, если это не нарушит внутренние потоки газа в ЕС и не поставит под угрозу его энергетическую безопасность.

Ранее Симсон призвала компании в ЕС не подписывать новые контракты на поставки российского СПГ по истечении срока действия существующих договоров. Глава Минэнерго Испании Тереза Рибера обратилась с такой же просьбой к импортерам и операторам СПГ в своей стране. Однако такие призывы не являются обязывающими, поскольку ЕС не вводил эмбарго в отношении российского сжиженного газа.

Смотрите также:

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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