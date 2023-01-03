Французский производитель контейнеров для СПГ уходит из РФ

Как отмечается в документе, GTT с 8 января приостановит контракт с российской судоходной компанией "Звезда" по строительству 15 газовозов ледокольного класса. Участие французской компании ограничится завершением проектов двух "самых технологичных" газовозов. Компания также сообщила, что больше не будет включать в свой перечень заказов проекты в России.
Заказы для России на судоверфях в Азии
В то же время в пресс-релизе отмечается, что выполнение других заказов на судоверфях в Азии, касающихся строительства для российских проектов в Арктике шести газовозов ледокольного класса и двух плавучих установок для добычи, хранения и отгрузки нефти, продолжается в нормальном режиме.
В сентябре 2019 года GTT подписала контракт с Saren B.V. (совместным предприятием нефтесервисной Saipem и турецкой Renaissance Heavy Industries) на проектирование и строительство трех ОГТ (платформ, на которых будут размещены модули с оборудованием для сжижения газа) для проекта "Арктик СПГ-2".
GTT специализируется на разработке и лицензировании строительства криогенных мембранных систем для транспортировки и хранения сжиженного природного газа (СПГ).)