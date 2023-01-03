Французский производитель контейнеров для СПГ уходит из РФ

GTT приостанавливает работу в России после изучения последних пакетов санкций Евросоюза против РФ. Эти санкции запрещают предоставлять инженерные услуги российским предприятиям.

Французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) приостанавливает работу в России. В пресс-релизе компании , обнародованном в понедельник, 2 января, поясняется, что такое решение принято после тщательного анализа восьмого и девятого пакетов санкций Евросоюза, введенных против России из-за ее вооруженного вторжения в Украину.

Как отмечается в документе, GTT с 8 января приостановит контракт с российской судоходной компанией "Звезда" по строительству 15 газовозов ледокольного класса. Участие французской компании ограничится завершением проектов двух "самых технологичных" газовозов. Компания также сообщила, что больше не будет включать в свой перечень заказов проекты в России.

Заказы для России на судоверфях в Азии

В то же время в пресс-релизе отмечается, что выполнение других заказов на судоверфях в Азии, касающихся строительства для российских проектов в Арктике шести газовозов ледокольного класса и двух плавучих установок для добычи, хранения и отгрузки нефти, продолжается в нормальном режиме.

В сентябре 2019 года GTT подписала контракт с Saren B.V. (совместным предприятием нефтесервисной Saipem и турецкой Renaissance Heavy Industries) на проектирование и строительство трех ОГТ (платформ, на которых будут размещены модули с оборудованием для сжижения газа) для проекта "Арктик СПГ-2".

GTT специализируется на разработке и лицензировании строительства криогенных мембранных систем для транспортировки и хранения сжиженного природного газа (СПГ).)

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