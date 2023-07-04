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ФРГ наращивает экспорт оружия. Главный получатель - Украина

Андрей Гурков
1 ч. назад

Германия разрешает поставки немецкой военной продукции в строго ограниченный круг стран. Наряду с Венгрией, США и Кипром в число крупнейших покупателей вошли Южная Корея и Индия.

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Продукция немецкого производителя вооружений Rheinmetall: оснащение для "пехотинца будущего" и БМП Puma
Продукция немецкого производителя вооружений Rheinmetall: оснащение для "пехотинца будущего" и БМП PumaФото: Julian Stratenschulte/dpa

Германия значительно увеличила в первой половине 2023 года экспорт оружия, при этом почти 90% объемов предназначались для партнеров по ЕС, для союзников по НАТО, включая США, и для близких к Североатлантическому союзу стран, к которым причислена Украина. Она стала сейчас главным получателем вооружений Made in Germany. В Азии основными клиентами были Южная Корея и Индия.

Треть поставок оружия предназначена для Украины

Согласно опубликованным 4 июля предварительным данным министерства экономики и защиты климата ФРГ (BMWK), оно выдало за первые шесть месяцев нынешнего года разрешения на экспорт из Германии оружия и продукции военного назначения на сумму в 5,22 млрд евро. Зафиксирован рост более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда данный показатель составил 4,16 млрд евро.

Владимир Зеленский 14 мая 2023 года на пресс-конференции в Берлине с Олафом Шольцем
Перед визитом Владимира Зеленского в ФРГ 14 мая 2023 года кабинет Олафа Шольца объявил об удвоении военной помощи УкраинеФото: Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance

Почти треть всех одобренных в первой половине года поставок предназначалась для Украины. Они достигли 1,65 млрд евро. Вторым особо крупным получателем немецких вооружений оказалась Венгрия, член ЕС и НАТО. Она получила оборонной продукции на 1,03 млрд евро. В 1-м квартале Венгрия еще лидировала, так что основной прирост одобренных поставок для Украины пришелся на период с апреля по июнь. 

Третье место, но с большим отрывом, заняли США (277 млн евро). Обладая высокоразвитой военной промышленностью, они, тем не менее, определенные виды оружия предпочитают покупать в Германии. Ненамного меньше (269 млн евро) получила Республика Кипр - член ЕС, но не НАТО. В первую пятерку получателей немецкого оружия вошла также Франция (230 млн евро). Почти столько же приобрела и Великобритания.

"Актуальные данные о выданных разрешениях свидетельствуют о той поддержке, которую Германия продолжает оказывать Украине в ее самообороне против противоправной российской военной агрессии", - подчеркнул, комментируя представленные данные, статс-секретарь (заместитель министра) BMWK Свен Гигольд (Sven Giegold).

Основные покупатели - союзники по ЕС и НАТО

По его словам, эти разрешения отражают как тесные связи ФРГ с союзниками по ЕС и НАТО и с близкими партнерами, так и особо строгий подход к поставкам в третьи страны: "Наряду с нашими интересами в сфере безопасности центральный пунктом в политике федерального правительства в области экспорта вооружений является вопрос о соблюдении прав человека в странах-получателях".

Производство танка Leopard 2A4 на заводе компании Rheinmetall
Производство танка Leopard 2A4 на заводе компании RheinmetallФото: Philipp Schulze/dpa/picture

Иными словами, в сегодняшней Германии практически невозможно получить разрешения на поставки оружия диктаторским, авторитарным, недемократическим режимам, которые могли бы использовать его против собственного населения - или для агрессивных действий против других государств. 

Поэтому в прошедшие шесть месяцев, как и год назад, почти 90% одобренных министерством экономики ФРГ экспортных поставок немецкого оружия (4,74 млрд из 5,22 млрд евро) предназначались для сравнительно узкого круга стран. Это члены ЕС, члены НАТО и приравненные к ним государства (Япония, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия), а также Украина и Южная Корея. 

В первой десятке - Южная Корея и Индия

При этом в сообщении особо подчеркивается, что стрелковое оружие (а именно его недемократические страны нередко используют против собственного населения) даже на 96% предназначалось для означенного узкого круга демократических государств. Получателями остальных поставок стрелкового оружия, указывает BMWK, были миссия ООН в Ираке, Косово и Южная Корея.

Дели, 25.02.2023 года. Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьера Индии Нарендры Моди
Дели, 25 февраля 2023 гоад На встрече канцлера ФРГ Шольца и премьера Индии Моди обсуждалось и военное сотрудничество Фото: REUTERS

Эта азиатская страна, как следует из сообщения министерства экономики ФРГ, при выдаче разрешений на поставки вооружений фактически пользуется аналогичным статусом, что и Украина. В минувшие шесть месяцев Берлин одобрил экспорт в эту страну, которой регулярно угрожает соседняя Северная Корея, вооружений на 203 млн евро.

Бросается в глаза, что единственной "третьей страной", не входящей в строго очерченный круг, но все же попавшей в первую десятку получателей немецкого оружия, стала Индия. Напомним, что это традиционно один из крупнейших в мире покупателей российского оружия. В первой половине 2023 года Индия закупила в Германии вооружений почти на 109 млн евро. Тем самым она обошла членов ЕС и НАТО Польшу (92 млн евро) и Финляндию (84 млн евро).

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Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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