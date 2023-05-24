США для ФРГ - важнейший рынок сбыта и иностранный инвестор

Бизнес с Америкой становится все важнее для немецкой экономики и с лихвой компенсирует ей потери в России. Американские инвестиции идут в ФРГ в основном в сферу высоких технологий.

Кто крупнейший в мире покупатель продукции Made in Germany? Соединенные Штаты Америки. А кто крупнейший иностранный инвестор в экономику Германии? Тоже США. Свежая статистика показывает: даже временный взлет цен на энергоносители в ФРГ, вызванный в прошлом году разрывом энергетического сотрудничества с Россией из-за войны в Украине, не нарушил многолетний тренд на увеличение зарубежных капиталовложений в немецкую экономику. И тут американские корпорации вновь лидируют.

GTAI: инвестиции выросли с учетом и без учета проекта Intel

"Несмотря на экономические потрясения из-за войны России в Украине, 2022 год стал рекордным в экспансии международного бизнеса в Германии, - сообщило 22 мая государственное внешнеэкономическое агентство Germany Trade & Invest (GTAI), содействующее прямым иностранным инвестициям в ФРГ и капиталовложениям немецких фирм за рубежом. - Компании из разных уголков мира объявили о вложениях в размере 25,3 млрд евро".

Две трети этой суммы обеспечил американский гигант микроэлектроники Intel. В марте 2022 года он обнародовал крупнейший индустриальный проект в истории объединенной Германии: сооружение комплекса из двух заводов по производству микрочипов в восточногерманском Магдебурге стоимостью 17 млрд евро. Корпорация из калифорнийской Кремниевой долины уже купила соответствующий участок земли и сейчас подводит к нему необходимые коммуникации, но к самому строительству еще не приступила, поскольку затянулись переговоры с властями ФРГ о дополнительной господдержке. Ведь получение субсидий - общепринятая практика в мировой чиповой отрасли.

Проект Intel по строительству под Магдебургом комплекса из двух заводов по производству чипов Фото: Intel Corporation

Но даже без намеченных гигантских капиталовложений корпорации Intel, указывает GTAI, "прямые иностранные инвестиции составили в Германии 8,3 млрд евро, что означает существенный рост по сравнению с 7 млрд евро в 2021 году". Число проектов зарубежных компаний по созданию в ФРГ нового бизнеса или по расширению имеющегося составило в прошлом году 1783. Это на 23 меньше, чем в 2021-м, однако суммарные объемы вложений, как видим, оказались в минувшем году значительно выше.

"Это успех, если учесть неблагоприятный фон: война против Украины, энергетический кризис и последствия ковида. Так что Германия остается привлекательным местом для инвестиций", - подчеркнул в беседе с информационным агентством Reuters генеральный директор GTAI Роберт Херман (Robert Hermann).

Субсидии в рамках IRA не остановили инвесторов из США

Главными иностранными инвесторами в Германии в 2022 году вновь оказались, даже без учета Intel, американские компании. Более того, их число выросло по сравнению с предыдущим годом на 10%, в результате на них пришлось в общей сложности 279 проектов. "Это весьма знаменательно, ведь в самих США инвестиции в местную экономику получают благодаря так называемому закону о снижении инфляции очень серьезную господдержку", - указал Роберт Херман.

Действительно, этот вступивший в силу в августе 2022 года закон (Inflation Reduction Act, IRA) представляет собой, по сути дела, гигантскую программу администрации Джо Байдена по поддержке инвестиций в американскую экономику, главным образом в "зеленые" технологии и, в частности, в производство электромобилей.

В марте 2022 в Грюнхайде под Берлином вошел в строй автозавод американской корпорации Tesla. Этот проект в свежий отчет GTAI уже не вошел, поскольку инвестиции были осуществлены раньше Фото: Christian Marquardt/Getty Images

В Германии, как и в целом в Евросоюзе, были опасения, что щедрые льготы и субсидии на рынке США будут не только сдерживать инвестиционную активность американских компаний в Европе, но и вызовут к тому же перенос европейских производственных мощностей в Соединенные Штаты. Тем более, что там и цены на энергию намного ниже.

Однако никакого массового оттока рабочих мест за океан ни общеевропейская, ни немецкая статистика пока не зафиксировали, хотя целый ряд фирм, естественно, намерен воспользоваться предложенными субсидиями, чтобы расширить свое присутствие на большом и многообещающем американском рынке.

Бурный рост поставок продукции Made in Germany в США

Так, крупнейший автостроитель Европы немецкий концерн Volkswagen собирается построить даже два завода в США и Канаде, чтобы усилить тем самым свои все еще слабые позиции в Северной Америке и одновременно снизить ставшую чрезмерной зависимость от Китая.

Впрочем, опыт последних десятилетий показывает, что строительство лидерами немецкого автопрома Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW крупных заводов в Соединенных Штатах не ведет к сокращению экспорта из Германии в США, а, наоборот, способствует его росту. В том числе потому, что растут поставки для этих заводов изготовленных в ФРГ деталей или узлов.

Рекламный плакат компании Mercedes-Benz в США (фото из архива) Фото: Uli Deck/dpa/picture alliance

Во всяком случае с 2015 года главным рынком сбыта продукции Made in Germany неизменно становятся Соединенные Штаты Америки, и 2022 год не стал исключением, свидетельствуют опубликованные ранее данные Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis). Тут, правда, следует учитывать, что несравнимо более важным экспортным направлением для Германии является, конечно же, общий рынок Евросоюза, однако ни одна из входящих в него 27 стран, даже Франция, в отдельности не покупает у ФРГ так много товаров, как США.

В 2022 году экспорт Германии в Соединенные Штаты вырос по сравнению с предшествующим годом на 34,05 млрд евро (на 27,9%) и достиг 156,1 млрд евро. Главными статьями немецкого экспорта на мировой рынок, в том числе и в Америку, являются автомобили и детали к ним. На втором месте идет продукция машиностроения, станки, промышленное оборудование, на третьем - продукция химической промышленности. Одновременно импорт в ФРГ из США при сопоставимых темпах роста составил 91,7 млрд евро, так что профицит в двусторонней торговле превышает 64 млрд евро, отмечает Destatis.

Прирост на рынке США компенсировал Германии убытки в РФ

А вот в торговле с Китаем у Германии огромный дефицит, поскольку КНР намного больше экспортирует в ФРГ, чем покупает немецкой продукции. В результате по сумме экспортно-импортных операций Китай вот уже семь лет подряд остается крупнейшим внешнеторговым партнером Германии, но как покупатель продукции Made in Germany значительно отстает от США: поставки на китайский рынок выросли в прошлом году лишь на 3,1% и составили 106,8 млрд евро.

Немецкий концерн Siemens экспортировал раньше в Россию турбины для газовых электростанций Фото: Yelena Afonina/Tass/dpa/picture alliance

Аналогичная ситуация, только в куда более скромных масштабах, была и с Россией до ее полномасштабного вторжения в Украину: значение РФ как внешнеторгового партнера Германии определялось прежде всего поставками российских энергоносителей на немецкий рынок. Как покупатель продукции Made in Germany Россия даже в восточноевропейском регионе занимала не первое место. В предвоенном 2021 году она приобрела в ФРГ товаров на 26,6 млрд евро, уступив Польше, Чехии и Венгрии. В 2022 году закупки сократились почти на 12 млрд евро.

Сопоставим эту цифру с теми 34 млрд евро, на которые в 2022 году вырос немецкий экспорт в США, и станет ясно, что американские покупатели с лихвой (почти в три раза) компенсировали экономике Германии те потери, которые она понесла в прошлом году из-за обвального сокращения поставок в Россию, вызванных главным образом международными санкциями и уходом западных фирм с российского рынка, а также девальвацией рубля.

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