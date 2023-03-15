VW строит заводы в Испании, США, Канаде. А что с Германией?

Глобально действующему концерну необходимо глобальное присутствие. Производитель автомобилей премиум-класса Porsche может позволить себе иметь заводы только в Германии: его состоятельные клиенты готовы приплачивать за доставку люксовых машин made in Germany на разные континенты. А вот его материнский концерн Volkswagen Group, ориентированный главным образом на массовый рынок, должен выпускать свою продукцию как можно ближе к покупателям.

VW должен обеспечить свои электромобили батареями

Что VW многие десятилетия и делает: у крупнейшего автостроителя Европы, конкурирующего с японской Toyota за мировое лидерство, по всему миру около 120 производственных площадок, в том числе 70 автозаводов. В ближайшие годы этот список пополнится еще несколькими предприятиями: в Германии, в странах Евросоюза, в Северной Америке. 14 марта руководство VW представило план международной экспансии до 2027 года.

Чтобы не отстать от европейских, американских и азиатских конкурентов, немецкий концерн в течение пяти лет инвестирует в развитие производства астрономические 180 млрд евро. Это по 36 млрд евро ежегодно. Две трети из общей суммы, 122 млрд евро, будут вложены в форсированный переход на выпуск электромобилей, а также в цифровизацию - как самих машин, включая разработку софта для них, так и производственных процессов.

Аккумуляторные батареи - высокотехнологичная продукция. Отрабатывать их выпуск Volkswagen начал в Зальцгиттере еще в 2019 году Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Если в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания ключевой, особенно дорогой и наукоемкий элемент - это мотор, то у электромобилей (BEV) - аккумуляторная батарея. Понятно, что Volkswagen, всецело сделав ставку на электрификацию своих машин, не мог не озаботиться вопросом их обеспечения батареями собственного производства: зачем покупать столь важную деталь на стороне, уступая кому-то существенную часть прибыли?

Правда, до сих пор VW вынужден именно так и поступать: в сфере аккумуляторных батарей немецкие, и в целом европейские автостроители, заметно отстали от своих азиатских и американских конкурентов. Но теперь европейцы ускоренными темпами наверстывают упущенное.

PowerCo первым делом построит заводы в Германии и Испании

В концерне Volkswagen за батареи теперь отвечает новая дочерняя компания PowerCo, которая получит до 15 млрд евро из запланированной на ближайшие пять лет общей инвестиционной суммы. Эти деньги пойдут на обеспечение стабильных поставок сырья, например из Швеции, и, главное, на строительство заводов по выпуску аккумуляторных батарей.

Так будет выглядеть первая гигафабрика Volkswagen по производству аккумуляторных батарей в Зальцгиттере Фото: Volkswagen AG

И первый такой завод, призванный стать образцом для последующих, будет сооружен в Германии - вернее, он уже сооружается: старт был дан 7 июля 2022 года в присутствии канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в Зальцгиттере. В этом городе на северо-западе ФРГ недалеко от головного завода Volkswagen в Вольфсбурге находится главное моторостроительное предприятие концерна. Так что его работники по мере свертывания выпуска двигателей внутреннего сгорания смогут перейти на новое место и заняться производством аккумуляторных батарей (к их экспериментальному мелкосерийному выпуску приступили еще осенью 2019 года).

Новый завод в Зальцгиттере должен войти в строй в 2025 году и обеспечит работой около 5 тысяч человек. Одновременно на действующем предприятии с 2020 года постепенно наращивают мощности по утилизации отработавших аккумуляторных батарей.

5 мая 2022. Менеджеры Volkswagen вместе с испанским политиком провозглашают "электрификацию Испании" Фото: Ferran Nadeu/Volkswagen AG

Год назад было решено, что строительство второй гигафабрики, как в концерне VW называют производственные площадки по выпуску аккумуляторных батарей, начнется в испанском городе Сагунто (провинция Валенсия) в 2023 году и завершится в 2026. Почему именно в Испании? Потому что у Volkswagen Group два больших автозавода в этой стране - в Памплоне (Наварра) и в Мартореле (Каталония), где находится головной завод дочерней компании Seat. И потому что испанские предприятия в рамках общей стратегии концерна должны особенно быстрыми темпами перейти на выпуск исключительно электромобилей, причем предназначенных для массового рынка.

Третью европейскую гигафабрику намечено ввести в строй в 2027 году, скорее всего - в одной из стран Восточной Европы. У немецкого концерна - несколько заводов в Чехии и Словакии, выпускающие автомобили дочерней компании Skoda. А модель Skoda Enyaq iV вошла в 2022 году, как было объявлено 14 марта, в тройку самых популярных электромобилей Volkswagen Group после ID.4 и ID.3. Однако инвестиционное решение по поводу восточноевропейского завода пока не принято, в данный момент приоритетным является североамериканское направление.

В Канаде доступное сырье, "зеленое" электричество и большие субсидии

Накануне большой презентации корпоративных планов, 13 марта, было объявлено, что первая гигафабрика VW за пределами Европы будет построена в Канаде, в городе Сент-Томас в провинции Онтарио, и войдет в строй в 2027 году. "Экспансия в Северной Америке позволит нам осваивать один из ключевых для электромобильности рынков", - объяснил стратегическую цель этого решения технический директор концерна Томас Шмаль (Thomas Schmall).

В Канаде с ее высокоразвитой горнодобывающей промышленностью немецкий концерн привлекает облегченный доступ к сырью, к тому же эта страна обладает большим потенциалом для развития "зеленой" энергетики, а Volkswagen в рамках своих климатических целей и обязательств стремится делать свое производство все более экологичным. Так, все гигафабрики VW будут работать только на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ, кстати, очень быстро развиваются в Испании).

13 марта 2023. Руководители VW вместе с канадским министром после подписания соглашения о строительстве завода по выпуску аккумуляторных батарей в штате Онтарио Фото: Volkswagen AG

Большую роль, конечно же, сыграло то, что инвестор из Германии может рассчитывать в провинции Онтарио на значительные субсидии от канадских властей. Да и политический контекст весьма способствовал сделке: прошлогодний визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Канаду дал серьезный импульс двусторонним отношениям и экономическим связям, при развитии которых решено сделать упор на различные "зеленые" технологии. Немаловажно и то, что Канада и ЕС заключили соглашение о зоне свободной торговли CETA, которое действует уже несколько лет, хотя формально еще не вступило в силу.

Канада, в свою очередь, входит в зону свободной торговли с США, что позволит канадскому заводу Volkswagen при определенных условиях претендовать на американские субсидии из гигантской программы Вашингтона по поддержке "зеленых" технологий и, в частности, производства электромобилей. Эта программа предусмотрена действующим с августа 2022 "Законом о снижении инфляции" (Inflation Reduction Act, IRA).

Ведь город Сент-Томас, в котором VW будет строить свою гигафабрику, находится на полпути между канадским Торонто и традиционной столицей автопрома США Детройтом. Американские автостроители тоже форсируют сейчас переход на выпуск электромобилей, а потому вполне могут оказаться клиентами нового завода.

VW возрождает легендарный американский бренд Scout

Масштабные субсидии в рамках IRA руководство Volkswagen, естественно, учитывало и при принятии 3 марта окончательного решения о строительстве за 2 млрд долларов вблизи Колумбии, столицы штата Южная Каролина, второго завода концерна в США. Первый выпускает немецкие модели в Чаттануге, штат Теннесси, с 2011 года. С прошлого года в том числе и электромобиль ID.4.

На втором заводе с конвейера будут сходить типично американские модели, так что факт его строительства даже с натяжкой нельзя использовать в качестве примера переноса или даже бегства автопроизводства из Германии в США, как это делают некоторые в российских СМИ и соцсетях.

Примерно так будут выглядеть электрические SUV и пикапы марки Scout, которую Volkswagen возрождает в США Фото: Volkswagen AG

Дело в том, что в 2020 году контролируемый концерном Volkswagen немецкий производитель грузовиков и автобусов Traton купил американскую компанию Navistar и в результате этой сделки стал обладателем прав на легендарный бренд Scout. Так назывались выпускавшиеся до 1980 года фирмой International Harvester популярные в США, но и очень "прожорливые" пикапы, а также внедорожники, считающиеся предшественниками столь востребованных ныне SUV.

И вот теперь руководство VW решило на новом витке технологического развития возродить доставшийся концерну бренд. Для этого и нужен второй завод в США, который с 2026 года мог бы выпускать до 200 тысяч новейших электрических пикапов и внедорожников Scout. Этот проект - важная часть стратегии Volkswagen с целью удвоить свою долю на американском рынке до 10%.

VW необходима экспансия в Северной Америке

Экспансия в Северной Америке чрезвычайно важна для Volkswagen, пояснил в беседе с DW профессор Штефан Братцель (Stefan Bratzel), директор Центра автомобильного менеджмента (CAM) в Бергиш-Гладбахе. Немецкий концерн оказался в большой зависимости от Китая, где он продает почти 40% всех своих автомобилей.

Автосалон Volkswagen в Шанхае рекламирует электромобиль ID.3 Фото: Xing Yun/Costfoto/picture alliance

Поэтому теперь перед ним, по словам эксперта, стоят "поистине геркулесовы задачи". С одной стороны, нужно сохранить позиции на своем главном рынке сбыта, где растет конкуренция и пробуксовывают продажи электромобилей, с другой - создать противовесы огромной роли КНР.

"Тут центральную роль будут играть США, второй по размерам автомобильный рынок в мире. На нем Volkswagen необходимо значительно усилить свои позиции, этому рынку следует уделять больше внимания, туда надо направлять больше инвестиций", - подчеркнул Штефан Братцель. Именно это теперь и будет происходить.

Что случилось с заводом для Trinity?

А что с заводом по выпуску электромобиля Trinity, который Volkswagen собирался к 2025 году построить в Вольфсбурге рядом со своим головным предприятием, но теперь то ли отложил, то ли похоронил этот проект? Тут США и IRA ни при чем (скорее конкуренция с Tesla). Проблема в том, что этот новый флагманский электромобиль концерна планировалось оснастить принципиально новым программным обеспечением, однако при его разработке возникли огромные проблемы.

Проект флагманского электромобиля Volkswagen Trinity пока остается проектом Фото: Volkswagen AG

В результате, внедрение этого нового софта и, соответственно, начало выпуска Trinity пока отложили до 2028 года. Но к тому времени на головном предприятии в Вольфсбурге по мере свертывания производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания освободятся значительные площади, так что строительство отдельного завода, возможно, и не понадобится. Опыт перевода действующих предприятий на выпуск электромобилей у Volkswagen уже есть.

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