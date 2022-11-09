VW делает Испанию центром выпуска электромобилей в Европе

Немецкий автогигант Volkswagen достиг договоренностей с властями Испании, которые способны превратить эту страну в крупнейший в Европе центр производства электромобилей. Подробности - у DW.

Принадлежащие немецкому концерну Volkswagen автозаводы в городе Марторель (Каталония) и в Памплоне (Наварра) подвергнутся реконструкции и с 2025 года будут выпускать для европейского и мирового рынка ежегодно до 800 тыс. относительно недорогих электромобилей. Батареи для них и для машин, производимых в других странах, будут изготавливаться на гигантском новом предприятии, которое предстоит построить в Сагунто (Валенсия).

Об этом говорится в распространенном в среду, 9 ноября, заявлении Уэйна Гриффитса (Wayne Griffiths), президента испанской компании Seat, входящей в Volkswagen Group. Только что достигнутые с правительством Испании договоренности о финансировании проекта Гриффитс назвал "историческими", поскольку они позволят превратить страну "в крупнейший европейский центр производства электромобилей", а экологически чистый транспорт "сделать доступным большинству европейцев". Seat исторически является флагманом испанского автомобилестроения.

Трудные переговоры

Как сообщает близкая к испанскому правительству газета El Pais, договоренностям немецкого автоконцерна с испанскими властями предшествовали "непростые переговоры" о финансировании проекта, общая стоимость которого составит порядка 10 млрд евро.

Производство батарей для электромобилей на одном из заводов VW Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Проект, предложенный несколько лет назад, долгое время находился под угрозой срыва. В конце концов руководство Volkswagen Group согласилось на предложенные испанскими властями первоначальные субсидии в 397,3 млн евро, которые ранее оценивались концерном как недостаточные, учитывая общий объем капиталовложений.

Оговоренная сумма выделяется правительством Испании из фондов, предоставленных Евросоюзом на модернизацию испанской промышленности в рамках так называемых "Стратегических проектов для восстановления и обновления экономики", пострадавшей от кризиса, связанного с пандемией. Кроме того, с 2023 года откроется новый источник субсидий от ЕС для автопрома Испания, и Мадрид сможет выделить концерну Volkswagen дополнительные средства, объем которых пока не приводится.

Помощь регионов

Окажут посильную помощь Volkswagen в финансировании проекта и испанские регионы, в которых будет налажено производство электрокаров и батарей к ним. Руководители трех провинций - Каталонии, Валенсии и Наварры, - крайне заинтересованные в развитии у себя производства и создании новых рабочих мест, приняли участие в переговорах правительства с немецким автогигантом.

К примеру, Валенсия, где предстоит возвести завод по выпуску батарей, подготовит на свои средства всю необходимую инфраструктуру для строительства. На эти цели уже ассигновано 100 млн евро. В целом завод, на котором будут заняты 3 тыс. рабочих, обойдется Volkswagen в 3 млрд евро. Остальные выделяемые концерном 7 млрд пойдут на модернизацию производства в Наварре и Каталонии.

Перспективные модели

В Испании, как пояснили DW в барселонском офисе Seat, будут производиться три модели электромобилей B-класса. Машину под названием CUPRA UrbanRebel Concept стоимостью до 25 тыс. евро начнут собирать в Мартореле. Там же наладят выпуск и электромобиля Skoda, название которого пока не приводится - лишь говорится, что он будет напоминать Skoda Fabia и стоить приблизительно 20 тыс. евро. А аналогичную по стоимости стоимости модель Volkswagen ID.1 будут производить в Памплоне. Ее габариты - такие же как у знаменитого Polo.

Руководство SEAT на церемонии по случаю 70-летия со дня основания компании, март 2021 года Фото: David Zorrakino/EUROPA PRESS/dpa/picture alliance

Перспективные модели, подчеркнули в офисе Seat, будут значительно дешевле, чем компактный Volkswagen ID.3, который поступил в продажу в 2020 году и стоит от 35 тыс. евро. Считается, что Seat станет лидировать в концерне по части производства автомобилей проекта Small BEV (Battery Electric Vehicle).

По словам Уэйна Гриффитса, которые приводятся в уже упомянутом заявлении, "благодаря автомобилям, производимым в Испании, удастся демократизировать доступ европейцев к экологически чистому транспорту". В концерне намерены к 2050 году полностью исключить вредные выбросы в атмосферу от своих автомобилей.

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