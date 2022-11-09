  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Электромобили от Volkswagen
Электромобили от VolkswagenФото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance
Автомобили и транспортИспания

VW делает Испанию центром выпуска электромобилей в Европе

Виктор Черецкий
13 мин. назад

Немецкий автогигант Volkswagen достиг договоренностей с властями Испании, которые способны превратить эту страну в крупнейший в Европе центр производства электромобилей. Подробности - у DW.

https://p.dw.com/p/4JHbI

Принадлежащие немецкому концерну Volkswagen автозаводы в городе Марторель (Каталония) и в Памплоне (Наварра) подвергнутся реконструкции и с 2025 года будут выпускать для европейского и мирового рынка ежегодно до 800 тыс. относительно недорогих электромобилей. Батареи для них и для машин, производимых в других странах, будут изготавливаться на гигантском новом предприятии, которое предстоит построить в Сагунто (Валенсия).

Об этом говорится в распространенном в среду, 9 ноября, заявлении Уэйна Гриффитса (Wayne Griffiths), президента испанской компании Seat, входящей в Volkswagen Group. Только что достигнутые с правительством Испании договоренности о финансировании проекта Гриффитс назвал "историческими", поскольку они позволят превратить страну "в крупнейший европейский центр производства электромобилей", а экологически чистый транспорт "сделать доступным большинству европейцев". Seat исторически является флагманом испанского автомобилестроения.

Трудные переговоры

Как сообщает близкая к испанскому правительству газета El Pais, договоренностям немецкого автоконцерна с испанскими властями предшествовали "непростые переговоры" о финансировании проекта, общая стоимость которого составит порядка 10 млрд евро.

Производство батарей для электромобилей на одном из заводов VW
Производство батарей для электромобилей на одном из заводов VWФото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Проект, предложенный несколько лет назад, долгое время находился под угрозой срыва. В конце концов руководство Volkswagen Group согласилось на предложенные испанскими властями первоначальные субсидии в 397,3 млн евро, которые ранее оценивались концерном как недостаточные, учитывая общий объем капиталовложений.

Оговоренная сумма выделяется правительством Испании из фондов, предоставленных Евросоюзом на модернизацию испанской промышленности в рамках так называемых "Стратегических проектов для восстановления и обновления экономики", пострадавшей от кризиса, связанного с пандемией. Кроме того, с 2023 года откроется новый источник субсидий от ЕС для автопрома Испания, и Мадрид сможет выделить концерну Volkswagen дополнительные средства, объем которых пока не приводится.

Помощь регионов

Окажут посильную помощь Volkswagen в финансировании проекта и испанские регионы, в которых будет налажено производство электрокаров и батарей к ним. Руководители трех провинций - Каталонии, Валенсии и Наварры, - крайне заинтересованные в развитии у себя производства и создании новых рабочих мест, приняли участие в переговорах правительства с немецким автогигантом.

К примеру, Валенсия, где предстоит возвести завод по выпуску батарей, подготовит на свои средства всю необходимую инфраструктуру для строительства. На эти цели уже ассигновано 100 млн евро. В целом завод, на котором будут заняты 3 тыс. рабочих, обойдется Volkswagen в 3 млрд евро. Остальные выделяемые концерном 7 млрд пойдут на модернизацию производства в Наварре и Каталонии.

Перспективные модели

В Испании, как пояснили DW в барселонском офисе Seat, будут производиться три модели электромобилей B-класса. Машину под названием CUPRA UrbanRebel Concept стоимостью до 25 тыс. евро начнут собирать в Мартореле. Там же наладят выпуск и электромобиля Skoda, название которого пока не приводится - лишь говорится, что он будет напоминать Skoda Fabia и стоить приблизительно 20 тыс. евро. А аналогичную по стоимости стоимости модель Volkswagen ID.1 будут производить в Памплоне. Ее габариты - такие же как у знаменитого Polo.

Руководство SEAT на церемонии по случаю 70-летия со дня основания компании, март 2021 года
Руководство SEAT на церемонии по случаю 70-летия со дня основания компании, март 2021 годаФото: David Zorrakino/EUROPA PRESS/dpa/picture alliance

Перспективные модели, подчеркнули в офисе Seat, будут значительно дешевле, чем компактный Volkswagen ID.3, который поступил в продажу в 2020 году и стоит от 35 тыс. евро. Считается, что Seat станет лидировать в концерне по части производства автомобилей проекта Small BEV (Battery Electric Vehicle).

По словам Уэйна Гриффитса, которые приводятся в уже упомянутом заявлении, "благодаря автомобилям, производимым в Испании, удастся демократизировать доступ европейцев к экологически чистому транспорту". В концерне намерены к 2050 году полностью исключить вредные выбросы в атмосферу от своих автомобилей.

Смотрите также:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Вечеринка Илона Маска под Берлином: что о гигафабрике Tesla в Германии говорят поклонники и критики (11.10.2021)

Вечеринка Илона Маска под Берлином: что о гигафабрике Tesla в Германии говорят поклонники и критики (11.10.2021)

Для одних Илон Маск - герой, для других - изворотливый бизнесмен. Гигафабрика Tesla под Берлином еще не получила окончательного разрешения на строительство, а тысячи гостей уже побывали в Грюнхайде на дне открытых дверей.
Политика11 октября 2021 г.02:10 мин.
external

Коронавирус ударил по немецкому автопрому: Volkswagen временно остановил завод в Вольфсбурге

Коронавирус ударил по немецкому автопрому: Volkswagen временно остановил завод в Вольфсбурге

Немецкий Volkswagen решил на две недели закрыть свой головной завод в Германии. Цель - защитить сотрудников. К тому же упал спрос на новые автомобили. Ранее в Вольфсбурге закрыли практические все магазины и рестораны.
Политика19 марта 2020 г.01:31 мин.
external

Революция в автопроме: в Германии делают ставку на производство массовых электромобилей (04.11.2019)

Революция в автопроме: в Германии делают ставку на производство массовых электромобилей (04.11.2019)

Концерн Volkswagen начинает выпуск своей перспективной модели ID3. Однако эксперты считают, что немцы проспали автомобильную революцию.
Автомобили и транспорт4 ноября 2019 г.03:39 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушенный мост в Херсоне, июль 2022 года

Шойгу приказал войскам в Херсоне отступать на левый берег

Конфликты34 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Data Background - 3d Illustration

Новый указ Лукашенко легализует в РБ слежку в интернете

Новый указ Лукашенко легализует в РБ слежку в интернете

Цифровые технологии3 ч. назад
Veranstaltung "Women in Tech"

Как белоруски помогают белорускам войти в сферу IT

Как белоруски помогают белорускам войти в сферу IT

Цифровые технологии6 ч. назад
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Пригожин и выборы в США. Усманов минус Шагал. DW Шоу

Пригожин и выборы в США. Усманов минус Шагал. DW Шоу

Конфликты8 ноября 2022 г.60:02 мин.
Киев после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры, 31 октября 2022 года - троллейбус на фоне многоэтоажного дома с темными окнами

Пункты обогрева, точки WiFi. Киев готовится к блэкауту

Пункты обогрева, точки WiFi. Киев готовится к блэкауту

Общество6 ч. назад
Мобилизованные в Серпухове, 10 октября 2022 года

Почему мобилизованные в РФ идут на войну с Украиной

Почему мобилизованные в РФ идут на войну с Украиной

Политика8 ноября 2022 г.
Описание карикатуры: мужчина в деловом костюме с гаслтуком, напоминающий российского бизнесмена Алишера Усманова, находящегося под санкциями ЕС, летит в попытке поймать пару влюбленных из известной картины художника Марка Шагала.

Как картина Шагала улетела от Алишера Усманова

Как картина Шагала улетела от Алишера Усманова

Общество8 ноября 2022 г.
На главную страницу