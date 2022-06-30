Volkswagen "зарабатывает как никогда" и думает о Tesla, а не о заводе в РФ

Мировой автопром переживает очень непростой год, но работники Volkswagen, похоже, могут не беспокоиться - во всяком случае, в Германии. "Мы зарабатываем так много, как никогда, несмотря на дефицит полупроводников и перебои в цепочках поставок", - заявил председатель правления крупнейшего автостроителя Европы Херберт Дис (Herbert Diess), выступая 28 июня перед трудовым коллективом головного завода VW в Вольфсбурге.

Volkswagen наращивает производство в Германии и Китае

Тем самым он подтвердил, что продолжается эффект, наблюдавшийся еще в прошлом году: как и другие немецкие автостроители, Volkswagen в условиях глобальной нехватки компонентов сосредоточился на выпуске наиболее дорогих и доходных моделей, что обеспечило концерну рост чистой прибыли на 75% до 15,4 миллиарда евро. И это при сильно падающих объемах производства и продаж: они сократились в прошлом году примерно на 600 тысяч единиц.

Но сейчас ситуация меняется. "Мы увеличиваем объемы - как в Германии, так и, главным образом, в Китае", - подчеркнул глава концерна, для которого китайский рынок давно уже стал главным по объемам продаж, значительно опередив родной немецкий. Однако Volkswagen "не будет слепо стремиться к 100-процентной загрузке мощностей", предупредил Херберт Дис и указал на главные риски для отрасли: на войну в Украине и на растущие опасения, что мировая экономика может скатиться в рецессию, в кризис.

Штаб-квартира, головной завод и центр продаж Volkswagen в Вольфсбурге

А вот предстоящее решение ЕС с 2035 года запретить продажу новых легковых и коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания Херберта Диса, возглавившего Volkswagen в 2018 году после дизельного скандала и осуществляющего с тех пор радикальную переориентацию концерна на выпуск электромобилей, совершенно не беспокоит: "Мы лучше других к этому подготовлены".

И не только потому, пояснил он, что VW уже выпускает и продолжает разрабатывать все новые модели автомобилей на электрической тяге. Одновременно концерн создает собственное производство как аккумуляторных батарей, так и программного обеспечения для электромобилей.

"Tesla ослаблена": Дис видит шанс догнать и перегнать Маска

Главным конкурентом Volkswagen Херберт Дис считает американскую корпорацию Tesla. Однако "она сейчас ослаблена", отметил он и сослался на самого Илона Маска, признавшегося на днях, что новые гигафабрики его компании в штате Техас и в Германии пока "сжигают миллиарды".

Гигафабрика Tesla в Грюнхайде под Берлином мощностью 500 000 электромобилей в год заработала в марте 2022

"Илону приходится сейчас выводить на проектную мощность в высшей степени комплексное производство одновременно на двух фабриках - в Остине и в Грюнхайде, а также наращивать выпуск в Шанхае. Это будет стоить ему больших сил", - констатировал Херберт Дис. По его словам, "мы должные воспользоваться таким шансом, чтобы поскорее сократить разрыв". Глава Volkswagen уверен: "В 2025 году мы можем выйти в лидеры".

Но пока, самокритично добавил он, необходимо "по меньшей мере не допустить дальнейшего отставания". Важную роль при решении этой задачи предстоит сыграть трудовому коллективу головного завода в Вольфсбурге. С 2023 года его цеха станут следующей, третьей немецкой производственной площадкой, выпускающей массовый электромобиль VW ID.3. А в 2026 году на сооружаемой по соседству еще одной фабрике на принципиально новой платформе должен начаться выпуск электрического лимузина Trinity, оснащенного собственным, созданным программистами VW софтом.

Volkswagen не может решить, что делать с заводом в Калуге

А что с Россией? Там у Volkswagen свой завод в Калуге и большая дилерская сеть, продававшая автомобили различных брендов концерна как российской сборки, так и импортированные. 3 марта, через неделю после начала широкомасштабной агрессии РФ против Украины, немецкий концерн остановил производство в Калуге и в Нижнем Новгороде, где на мощностях Горьковского автозавода осуществлял контрактную сборку, а также прекратил поставки автомобилей на российский рынок из-за рубежа.

15 марта Херберт Дис во время встречи с журналистами в Вольфсбурге впервые допустил уход концерна из России, заявив, что "неправильно оценивал Путина" и никогда не думал, что дело может дойти до войны. С тех пор он избегает этой темы.

Производство автомобилей на заводе Volkswagen в Калуге остановлено 3 марта 2022 из-за войны в Украине

Тем временем завод в Калуге уже скоро четыре месяца простаивает. Правда, его персонал в размере около 4 тысяч человек по-прежнему продолжает получать от Volkswagen "адекватную заработную плату", подтвердила DW 9 июня пресс-служба VW.

Одновременно она сообщила, что сотрудники Volkswagen в Нижнем Новгороде, которых около 200, получили предложение добровольно покинуть компанию. Оно предусматривает пакет льгот, который включает в себя финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года, а также сохранение личного IT-оборудования. Как сообщали в начале месяца СМИ, тем, кто примет предложенные условия до 17 июня, VW гарантировал выплату шести месячных зарплат, а согласившимся до 29 июня обещал пять окладов.

Поскольку оба срока истекли, DW запросила 29 июня у пресс-служб концерна Volkswagen и его российского подразделения информацию как об итогах данной акции, так и о планах в отношении завода в Калуге, однако на момент публикации этой статьи ответов не получила. Немецкий автостроитель явно оттягивает принятие окончательного решения о судьбе своего простаивающего в России предприятия и продолжает нести связанные с этим убытки. Но как стало ясно из заявлений Херберта Диса, денег на это у VW предостаточно. Как, впрочем, и на то, чтобы просто списать российские активы.

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