Volkswagen "зарабатывает как никогда" и думает о Tesla, а не о заводе в РФ

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VW медлит c решением судьбы своего завода в Калуге. У главы концерна Херберта Диса сейчас другой приоритет: он видит шанс догнать и перегнать Илона Маска на рынке электромобилей.
Селфи с главным конкурентом: Херберт Дис (слева) и Илон Маск после тест-драйва на электромобиле VW ID.3
Мировой автопром переживает очень непростой год, но работники Volkswagen, похоже, могут не беспокоиться - во всяком случае, в Германии. "Мы зарабатываем так много, как никогда, несмотря на дефицит полупроводников и перебои в цепочках поставок", - заявил председатель правления крупнейшего автостроителя Европы Херберт Дис (Herbert Diess), выступая 28 июня перед трудовым коллективом головного завода VW в Вольфсбурге.
Тем самым он подтвердил, что продолжается эффект, наблюдавшийся еще в прошлом году: как и другие немецкие автостроители, Volkswagen в условиях глобальной нехватки компонентов сосредоточился на выпуске наиболее дорогих и доходных моделей, что обеспечило концерну рост чистой прибыли на 75% до 15,4 миллиарда евро. И это при сильно падающих объемах производства и продаж: они сократились в прошлом году примерно на 600 тысяч единиц.
Но сейчас ситуация меняется. "Мы увеличиваем объемы - как в Германии, так и, главным образом, в Китае", - подчеркнул глава концерна, для которого китайский рынок давно уже стал главным по объемам продаж, значительно опередив родной немецкий. Однако Volkswagen "не будет слепо стремиться к 100-процентной загрузке мощностей", предупредил Херберт Дис и указал на главные риски для отрасли: на войну в Украине и на растущие опасения, что мировая экономика может скатиться в рецессию, в кризис.
А вот предстоящее решение ЕС с 2035 года запретить продажу новых легковых и коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания Херберта Диса, возглавившего Volkswagen в 2018 году после дизельного скандала и осуществляющего с тех пор радикальную переориентацию концерна на выпуск электромобилей, совершенно не беспокоит: "Мы лучше других к этому подготовлены".
И не только потому, пояснил он, что VW уже выпускает и продолжает разрабатывать все новые модели автомобилей на электрической тяге. Одновременно концерн создает собственное производство как аккумуляторных батарей, так и программного обеспечения для электромобилей.
Главным конкурентом Volkswagen Херберт Дис считает американскую корпорацию Tesla. Однако "она сейчас ослаблена", отметил он и сослался на самого Илона Маска, признавшегося на днях, что новые гигафабрики его компании в штате Техас и в Германии пока "сжигают миллиарды".
Гигафабрика Tesla в Грюнхайде под Берлином мощностью 500 000 электромобилей в год заработала в марте 2022
"Илону приходится сейчас выводить на проектную мощность в высшей степени комплексное производство одновременно на двух фабриках - в Остине и в Грюнхайде, а также наращивать выпуск в Шанхае. Это будет стоить ему больших сил", - констатировал Херберт Дис. По его словам, "мы должные воспользоваться таким шансом, чтобы поскорее сократить разрыв". Глава Volkswagen уверен: "В 2025 году мы можем выйти в лидеры".
Но пока, самокритично добавил он, необходимо "по меньшей мере не допустить дальнейшего отставания". Важную роль при решении этой задачи предстоит сыграть трудовому коллективу головного завода в Вольфсбурге. С 2023 года его цеха станут следующей, третьей немецкой производственной площадкой, выпускающей массовый электромобиль VW ID.3. А в 2026 году на сооружаемой по соседству еще одной фабрике на принципиально новой платформе должен начаться выпуск электрического лимузина Trinity, оснащенного собственным, созданным программистами VW софтом.
А что с Россией? Там у Volkswagen свой завод в Калуге и большая дилерская сеть, продававшая автомобили различных брендов концерна как российской сборки, так и импортированные. 3 марта, через неделю после начала широкомасштабной агрессии РФ против Украины, немецкий концерн остановил производство в Калуге и в Нижнем Новгороде, где на мощностях Горьковского автозавода осуществлял контрактную сборку, а также прекратил поставки автомобилей на российский рынок из-за рубежа.
15 марта Херберт Дис во время встречи с журналистами в Вольфсбурге впервые допустил уход концерна из России, заявив, что "неправильно оценивал Путина" и никогда не думал, что дело может дойти до войны. С тех пор он избегает этой темы.
Производство автомобилей на заводе Volkswagen в Калуге остановлено 3 марта 2022 из-за войны в Украине
Тем временем завод в Калуге уже скоро четыре месяца простаивает. Правда, его персонал в размере около 4 тысяч человек по-прежнему продолжает получать от Volkswagen "адекватную заработную плату", подтвердила DW 9 июня пресс-служба VW.
Одновременно она сообщила, что сотрудники Volkswagen в Нижнем Новгороде, которых около 200, получили предложение добровольно покинуть компанию. Оно предусматривает пакет льгот, который включает в себя финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года, а также сохранение личного IT-оборудования. Как сообщали в начале месяца СМИ, тем, кто примет предложенные условия до 17 июня, VW гарантировал выплату шести месячных зарплат, а согласившимся до 29 июня обещал пять окладов.
Поскольку оба срока истекли, DW запросила 29 июня у пресс-служб концерна Volkswagen и его российского подразделения информацию как об итогах данной акции, так и о планах в отношении завода в Калуге, однако на момент публикации этой статьи ответов не получила. Немецкий автостроитель явно оттягивает принятие окончательного решения о судьбе своего простаивающего в России предприятия и продолжает нести связанные с этим убытки. Но как стало ясно из заявлений Херберта Диса, денег на это у VW предостаточно. Как, впрочем, и на то, чтобы просто списать российские активы.
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