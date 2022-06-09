 VW предложил сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольное увольнение | Новости из Германии о России | DW | 09.06.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

VW предложил сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольное увольнение

Volkswagen Group Rus начал предлагать хорошо сбалансированный пакет льгот тем сотрудникам в Нижнем Новгороде, которые захотят добровольно покинуть компанию.

Сотрудник Volkswagen Group Rus

Сотрудник Volkswagen Group Rus

Германский автомобильный концерн Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде добровольно уволиться и в качестве компенсации готов предоставить до шести окладов. Речь идет о двухстах работниках контрактной сборки автомобилей Volkswagen и Skoda на мощностях Горьковского автозавода. Площадка находится в простое с марта.

В официальном комментарии Volkswagen, представленном DW в четверг, 9 июня, говорится, что Volkswagen Group Rus начал предлагать хорошо сбалансированный пакет льгот тем сотрудникам в Нижнем Новгороде, которые захотят добровольно покинуть компанию. Пакет включает в себя финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года, а также сохранение личного IT-оборудования. Эта программа распространяется только на Нижний Новгород, где работает около 200 сотрудников Volkswagen Group Rus.

В заявлении компании указывается, что на фоне нападения России на Украину и его последствий Volkswagen в начале марта решил приостановить производство автомобилей в России до дальнейшего уведомления и прекратил экспорт автомобилей в РФ. "Мы очень серьезно относимся к нашей ответственности за пострадавших сотрудников Volkswagen Group Rus. Эти сотрудники (около 4000) по-прежнему получают от Volkswagen адекватную заработную плату. Мы постоянно следим за дальнейшим развитием событий, а также за общей ситуацией. Увольнения до сих пор не были объявлены", - заявили в руководстве компании.

Смотрите также:

  • Работник завода Volkswagen в Калуге закрепляет эмблему VW

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    "Фольксваген" калужской сборки

    Volkswagen - один из крупнейших иностранных инвесторов в автопром России. Открыв в 2007 году завод в Калужской области, немецкий концерн способствовал возникновению в этом регионе целого автомобилестроительного кластера. Правда, надежды на устойчивый рост автомобильного рынка в РФ не оправдались. Поэтому теперь VW усиленно отправляет легковые машины российской сборки на экспорт.

  • Поезд Сапсан

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Поставщик со 165-летними традициями

    Компания Siemens пришла в Россию еще в 1853 году. Сегодня ведущий технологический концерн Германии и его совместные предприятия в РФ поставляют российским клиентам самую разную инновационную продукцию от промышленного оборудования до медицинской техники, в том числе системы рельсового транспорта: высокоскоростные "Сапсаны" и электропоезда "Ласточка".

  • Рабочий на заводе в Берлине перед газовой турбиной Siemens

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Кризис доверия из-за турбин Siemens

    Именно Siemens стал жертвой крупнейшего скандала в истории германо-российского экономического сотрудничества. В 2017 году госкомпания "Ростех" в нарушение условий контракта и санкций ЕС тайно переправила в Крым четыре заказанные у немецкого концерна газовые турбины большой мощности. Эта спецоперация серьезно подорвала доверие деловых кругов Германии к партнерам, властям и судам в России.

  • Оператор СП Ачимгаз перед монитором

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Ключевой немецкий партнер "Газпрома"

    Германия - важнейший рынок для "Газпрома", а его ключевым партнером в ФРГ является крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall. Стопроцентная дочка химического концерна BASF не только участвует в первом и втором "Северном потоке", но и создала в 2003 году совместное с "Газпромом" предприятие "Ачимгаз", осваивающее в Сибири труднодоступные ачимовские слои Уренгойского месторождения.

  • Полки в гипермаркете Metro Cash & Carry

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Финансовые проблемы после бурного роста

    Мало кто из иностранных инвесторов столь стремительно наращивал присутствие в России, как мелкооптовые гипермаркеты Metro Cash & Carry: их сейчас 89 в 50 регионах РФ (и один в Крыму). Однако к 2018 году их финансовые показатели резко ухудшились. Сказались недавний кризис, слабый рубль и острейшая конкуренция. Теперь немецкий торговый концерн Metro занят реорганизацией своего российского бизнеса.

  • Вывеска магазина Медиа Маркт в Москве

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Бренд уходит из России

    Сеть магазинов электроники и бытовой техники Media Markt до 2017 года входила в группу Metro и одно время тоже бурно росла в России, однако стать прибыльной в условиях жесткой конкуренции так и не смогла. Летом 2018 года ее новый владелец, немецкий концерн Ceconomy, решил избавиться от хронически убыточного бизнеса в РФ и вместо этого стать акционером лидера рынка - российской компании "М.Видео".

  • Тележка в супермаркете со стиральным порошком Persil

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Мало шума, много бытовой химии

    Об успехах этого гиганта бытовой химии в России почему-то мало пишут и говорят, а ведь большинство россиян регулярно имеет дело с его продукцией. У концерна Henkel в РФ 9 заводов, 12 офисов, 2600 сотрудников и такие популярные бренды, как стиральный порошок Persil, клей "Момент" и средства по уходу за волосами Schwarzkopf. Его продукция используется также в промышленности и строительстве.

  • Производственная линия на заводе Кнауф в Красногорске

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Где стройки, там и "Кнауф"

    В 2018 году исполняется 25 лет прихода в Россию компании Knauf, выпускающей широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Первым активом в РФ стал завод в подмосковном Красногорске. Сегодня это глобально действующая семейная фирма имеет предприятия, в частности, в Астраханской, Иркутской, Ленинградской, Нижегородской, Тульской и Челябинской областях, в Краснодарском и Пермском краях.

  • Инфографика Число компаний с немецким капиталом в России

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Очевидный тренд

    Крупнейшее иностранное бизнес-сообщество в России по-прежнему составляют компании из Германии, причем среди них особенно много производственных. Однако статистика показывает, что после 2014 года число фирм с участием немецкого капитала неуклонно сокращается.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:04

IKEA, Skoda и Volkswagen: кто еще останавливает работу с Россией (03.03.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус ударил по немецкому автопрому: Volkswagen временно остановил завод в Вольфсбурге  

Volkswagen проиграл в суде и выплатит компенсации автовладельцам (25.05.2020)  

Реклама

Самые читаемые

Ангела Меркель: "Я знала, как мыслит Путин"  

Ангела Меркель: Путин хочет уничтожить Европейский Cоюз  

105-й день войны России против Украины: главные события  