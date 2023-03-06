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Участники церемонии начала строительства завода Mercedes-Benz в Куппенхайме демонстрируют химические элементы, которые будут получены благодаря рециклингу
Участники церемонии начала строительства завода Mercedes-Benz в Куппенхайме показывают химические элементы, что будут получены благодаря рециклингуФото: Mercedes-Benz AG
Экономика и бизнесГермания

Mercedes-Benz взялся за утилизацию батарей электромобилей

Андрей Гурков
17 мин. назад

Новый завод в ФРГ займется рециклингом на основе гидрометаллургии и нацелен на вторичное использование 96% сырья. Проекты по переработке аккумуляторов уже есть у Volkswagen и Audi.

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Немецкий автостроитель Mercedes-Benz начал осваивать новое "месторождение сырья". Добывать кобальт, никель, марганец и литий производитель легковых "Мерседесов" будет в густонаселенной части федеральной земли Баден-Вюртемберг, в которой расположены его штаб-квартира и ряд ключевых предприятий. И извлекать эти металлы он будет не из земли. 3 марта в Куппенхайме был дан официальный старт строительству завода по утилизации основного элемента электромобилей - аккумуляторных батарей.

Пилотный проект на пути к замкнутому циклу производства

Их вторичная переработка, рециклинг, станет по мере переориентации европейского и в целом мирового автостроения на выпуск электромобилей все более важной задачей. Причем как с экологической, так и с экономической точки зрения: замкнутый цикл производства позволяет не только беречь природные ресурсы, но и снижает зависимость от сырьевых стран и глобальных цепочек поставок, которые, как наглядно показали последние годы, могут быть нарушены пандемией, природными катаклизмами или геополитическими конфликтами.

Концерн Mercedes-Benz, как и большинство его конкурентов, намерен в ближайшие годы форсировать выпуск электромобилей и батарей к ним. Так что его потребность в сырье для аккумуляторов будет быстро увеличиваться. С определенным временным лагом будет нарастать и вал отслуживших батарей - считается, что их жизненный цикл составляет от восьми до десяти лет. Так что у концерна еще есть некоторое время, чтобы отработать технологию перед масштабированием производства в среднесрочной перспективе.

Предприятие по утилизации аккумуляторных батарей будет построено в Куппенхайме рядом с действующим заводом Mercedes-Benz
Предприятие по утилизации аккумуляторных батарей будет построено рядом с заводом Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz AG

Собственно, именно такая задача - стать пилотным проектом при создании замкнутого производственного цикла - и стоит сейчас перед новым заводом площадью в 7 тысяч квадратных метров. Его построят рядом с действующим в Куппенхайме предприятием Mercedes-Benz, снабжающим близлежащие автосборочные площадки концерна прессованными деталями.

К механическому дроблению литий-ионных батарей из (пока еще главным образом опытных и предсерийных) электромобилей и плагин-гибридов на новом заводе планируют приступить уже к концу 2023 года. Несколько месяцев спустя должна войти в строй вторая очередь, предполагающая гидрометаллургическую переработку измельченных деталей. Под гидрометаллургией понимают выделение металлов из руд или отходов производства с помощью водных растворов различных химических реагентов.

Технологические и научные партнеры завода в Куппенхайме

Mercedes-Benz заявляет, что сможет извлекать из отработанных батарей и вторично пускать в производство свыше 96% использованных в них материалов. Помимо уже упомянутых здесь металлов это будут также графит, медь, алюминий, железо.

Однако физик Кай Петер Бирке (Kai Peter Birke), изучающий рециклинг аккумуляторов в Штутгартском университете и в Институте технологии производства и автоматизации Общества Фраунгофера (IPA), заявил dpa, что столь высокий процент пока достигается разве что в лабораторных условиях. Он полагает, что при массовом производстве "скорее будут от 50 до 60 процентов".     

Так будет выглядеть будущий завод Mercedes-Benz по рециклингу батарей
Так будет выглядеть будущий завод Mercedes-Benz по рециклингу батарейФото: Mercedes-Benz AG

Годовая мощность завода должна составить 2 500 тонн. По данным концерна, такой объем заново добытого сырья позволит изготовить свыше 50 000 модулей аккумуляторных батарей, которые будут устанавливаться на электрических "Мерседесах". 

Технологическим партнером автостроителя стала фирма Primobius – совместное предприятия немецкой машиностроительной компании SMS Group и австралийской Neometals. Научными партнерами проекта выступают сразу три вуза: Технологический институт Карлсруэ (KIT), Клаустальский технический университет (TU Clausthal) и Берлинский технический университет (TU Berlin).

Концерн инвестирует в этот научно-исследовательский и опытно-конструкторский проект (НИОКР), по его данным, "двузначную миллионную сумму". К тому же он рассчитывает на федеральные и региональные субсидии, в том числе от министерства экономики и защиты климата ФРГ. Защите климата и вообще улучшению экологии будет способствовать и система энергоснабжения нового завода: на его крыше установят многочисленные солнечные батареи. 

Как Volkswagen и Audi решают проблему рециклинга батарей

Mercedes-Benz – далеко не единственная компания, решившая заняться утилизацией аккумуляторных батарей электромобилей. Этой проблемой озаботился уже целый ряд предприятий различных размеров, в том числе такие крупные немецкие автостроители, как концерн Volkswagen и его дочерняя компания Audi. Так, Audi еще в конце 2019 года договорилась о налаживании замкнутого производственного цикла по кобальту и никелю с бельгийским специалистом в области рециклинга Umicore.

В 2020 году Volkswagen начал в немецком Зальцгиттере на своем основном моторном заводе отрабатывать технологию рециклинга аккумуляторов и на первом этапе собирается выйти на 1 500 тонн в год. Именно на этом предприятии в июле 2022 года после трехлетнего периода опытного мелкосерийного производства был дан старт строительству первого в концерне завода по производству батарей для электромобилей.    

Так на заводе американской фирмы Redwood Materials начинается процесс утилизации аккумуляторных батарей
Так на заводе американской фирмы Redwood Materials начинается процесс утилизации аккумуляторных батарейФото: Redwood Materials

Тогда же, в июле 2022 года, Volkswagen заключил в США соглашение с компанией Redwood Materials о том, что она возьмет на себя рециклинг всех аккумуляторных батарей от продаваемых на американском рынке электромобилей брендов VW и Audi. К этому моменту Redwood Materials уже вышла на утилизацию ежегодно порядка 60 000 аккумуляторных батарей, сотрудничая с такими производителями, как Ford, Toyota и Volvo.  

Смотрите также:

Как немцы наладили ресайклинг автобатарей

Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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