В ЕС готовы взять на себя твердые обязательства перед Киевом

Евросоюз начинает дискуссию о долгосрочных обязательствах в отношении Украины. Они должны быть предсказуемыми и послужить политическим сигналом о том, что поддержка будет твердой, сообщили в Брюсселе.

Верховный представитель по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель впервые представит предложения по долгосрочным обязательствам для обеспечения безопасности Украины на Совете ЕС по иностранным делам 20 июля. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Евросоюза в Брюсселе во вторник, 18 июля. По его словам, главная задача ЕС - сделать обязательства в отношении Украины "более предсказуемыми" в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Военная помощь Украине со стороны Евросоюза будет и далее оказываться через Европейский фонд мира (ЕФМ), однако Боррель предложит создать в его рамках отдельный фонд обороны Украины. Для этого необходимо существенно увеличить объемы фонда, однако конкретные суммы пока не называются, поскольку для этого нужно провести сложные расчеты и дискуссии с членами ЕС, пояснил высокопоставленный чиновник. "Деньги, выделенные на ЕФМ для Украины, скоро закончатся, поэтому надо говорить о будущем, которое наступит совсем скоро", - указал он.

Бюджет ЕФМ для гарантии будущих обязательств

Совет ЕС ранее согласовал пополнение ЕФМ еще на 3,5 млрд евро, однако эти средства предназначены не только для Украины. По словам источника DW, cоздание отдельного фонда внутри ЕФМ будет обсуждаться на уровне министров стран ЕС, предположительно до конца августа. "Речь идет о том, чтобы выделить значительный бюджет ЕФМ для гарантии наших будущих обязательств в области безопасности", - уточнил он.

Кроме того, по его словам, Евросоюз "более чем готов" возродить свою миссию в Украине, которая была вынуждена покинуть страну после начала полномасштабного российского вторжения. Еще один план Брюсселя - перенести обучение украинских военных с территории стран ЕС в саму Украину.

Как утверждают в Брюсселе, Евросоюз готов взять на себя обязательства по всем аспектам долгосрочной поддержки Украины - не только военной помощи, но и финансовой, дипломатической, а также в процессе ее вступления в ЕС. Это должно стать политическим сигналом всему миру о том, что приверженность ЕС Украине тверда и всеобъемлюща.

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