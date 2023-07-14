Шольц о "смене эпох" в ФРГ и долгосрочной поддержке Украины

"Я поддерживаю вступление Украины в НАТО", - сказал Олаф Шольц (Olaf Scholz) и тут же сам заметил, что оговорился. Канцлер ФРГ улыбнулся, в зале раздались очень разные звуки - от возгласов удивления и смеха до аплодисментов. На самом деле Шольц всего лишь хотел подтвердить, отвечая на вопрос шведского журналиста, что поддерживает вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Смеха вообще хватало в этот раз на ежегодной летней пресс-конференции немецкого канцлера, которая прошла в Берлине в пятницу, 14 июля. В течение первых минут сорока у кого-то из мобильного телефона без паузы раздавалась рождественская мелодия "Jingle bells" - так громко, что слышали все присутствующие. Только после нескольких попыток удалось найти и вывести владельца телефона из зала - пожилого фотографа, который не знал, как остановить музыку.

Что до серьезных тем, то Шольц сначала обрисовал перед собравшимися те успехи и вызовы, перед которыми, по его оценке, оказалась Германия. Крупнейшим из них он считает войну России против Украины. А потом - необходимость реагировать на вызванные деятельностью человека климатические изменения на планете. Говоря о войне, канцлер ФРГ назвал ее "сменой эпох", повторив известное выражение, произнесенное им впервые 27 февраля 2022 года, вскоре после начала масштабного вторжения армии РФ на территорию Украины.

17 млрд евро Украине - только на вооружения до 2027 года

Германия, по убеждению канцлера, адекватно реагирует на новые вызовы, связанные с тем, что, как он выразился, "Путин растоптал ногами международное право". Война на европейском континенте, по его признанию, вынудит ФРГ долговременно тратить на оборону не менее двух процентов ВВП, то есть, действительно выполнить обязательства, данные ранее партнерам в рамках НАТО.

Впервые этого показателя ФРГ достигнет, по расчетам главы правительства, уже в 2024 году. По объему военной помощи Украине Германия находится на втором месте после США, продолжил Шольц, и с начала войны до 2027 года Берлин выделит Киеву, "вероятно, 17 миллиардов евро - причем только на поставки вооружений из Германии или за деньги ФРГ", спрогнозировал Шольц.

Олаф Шольц и Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе, 11 июля 2023 года Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Отвечая на вопрос DW, он подтвердил приверженность договоренности, заключенной на полях саммита НАТО в Вильнюсе государствами "большой семерки". Речь идет о заявлении G7, обнародованном в заключительный день саммита, 12 июля, в котором обещаны всеобъемлющие меры по долгосрочному обеспечению безопасности Украины - как в данный момент, так и в будущем.

По словам канцлера, расходы Украины на оборону от российского вторжения сегодня сравнялись со всем ее госбюджетом до войны. "Представьте себе это в Германии? Понятно, что Украина в одиночку не способна нести эту нагрузку", - констатировал канцлер. При этом обсуждать вопросы послевоенного урегулирования, например, идею Алексея Навального о выплате Москвой репараций Киеву из доходов от продажи нефти и газа, Шольц отказался, заметив, что, по его мнению, следует сконцентрироваться на том, что требуется сегодня, и "поддерживать Украину столько, сколько потребуется". "Как человек, как гражданин, как немец и как европеец я желаю успеха Украине", - заверил Шольц.

ФРГ не будет мешать поставкам кассетных боеприпасов ВСУ

Журналисты также спросили канцлера о кассетных боеприпасах для Украины. Германия, напомнил он, в числе тех государств, которые подписали подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую их разработку, производство или передачу другим странам. Украина, Россия и США к конвенции не присоединились, добавил он, но Берлин не собирается комментировать "суверенное решение" Вашингтона о предоставлении Киеву таких боеприпасов.

Германия продолжит поддерживать Украину поставками вооружений, заверил Олаф Шольц Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

Реагируя на уточнение журналиста о том, что конвенция обязывает страну-подписанта делать все возможное для того, чтобы убедить другие государства отказаться от кассетных боеприпасов, Шольц сослался на то, что ФРГ делает это на протяжении многих лет. Но решение принято в том числе потому, что США не могут дать в достаточном количестве других боеприпасов, добавил канцлер.

"Любое оружие является разрушительным, представляя опасность и после войны, - заявил Шольц. - В Германии нам это известно слишком хорошо. В лесах до сих пор находят неразорвавшиеся бомбы последних дней войны. И все еще, спустя столько десятилетий, приходится объявлять тревогу".

Телефонный разговор с Путиным? Как-нибудь потом

Шольца спросили и о том, намерен ли он поговорить с российским президентом. "Само собой разумеется, что я смогу как-то поговорить с ним (по телефону. - Ред.), но никаких договоренностей на этот счет нет", - поведал глава правительства Германии.

На переговорах Путина и Шольца в Москве, 15 февраля 2022 года Фото: Mikhail Klimentyev/dpa/Sputnik/picture alliance

Шольцу напомнили его эмоциональное выступление в адрес пропутински настроенных немецких избирателей. Дело было в начале июня, когда на митинге социал-демократов (СДПГ) оппоненты попытались сорвать выступление канцлера ФРГ, освистывали его, выкрикивали в его адрес слова "разжигатель войны" и требовали прекратить поставки оружия Украине.

"Разжигатель войны - Путин", - ответил тогда Шольц, отреагировав не свойственным ему пламенным выступлением. Вообще-то у Шольца имидж сухого безэмоционального политика, "шольцомата". Комментируя то выступление, он отметил, что не потерял надежду убедить критически настроенных избирателей в правильности своего курса.

"Амбициозный план" немецкой экономики к 2045 году

Канцлер также полагает, что Германия с успехом готовится и к смене эпох применительно к работе на основе нового экономического уклада. По его словам, ФРГ взялась выполнять "очень амбициозный план" - привести свою, четвертую по размеру в мире экономику, к климатической нейтральности к 2045 году. Это, по его мнению, будет сравнимо по масштабам изменений со второй промышленной революцией. В этой связи он упомянул крупные перемены в энергетическом секторе: ввод в эксплуатацию терминалов по приему СПГ, создание новых ветропарков, а также разработку геотермических источников энергии.

Шольц (третий справа) на церемонии запуска плавающего терминала по приему СПГ в Любмине Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

По его словам, правительственная коалиция подготовила все законодательные рамки, необходимые для того, чтобы уже к 2030 году 80 процентов электрогенерации в ФРГ осуществлялось из возобновляемых источников энергии. Это тем более важно, что цены на традиционные энергоресурсы в будущем будут скорее расти, прогнозирует Шольц. "Значительные инновации в энергосекторе", как выразился канцлер, отодвигают на второй план не менее масштабные изменения в других секторах экономики, например, "самые большие в истории Германии" инвестиции в производство полупроводников в ФРГ.

Не все так хорошо для канцлера, но он смотрит с оптимизмом в будущее

Общая картина глобальных изменений, о которых говорил Шольц, может не убедить избирателей, разочарованных работой действующей правящей коалиции. Рейтинги правительства и СДПГ упали, зато заметен рост популярности правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Да и для немецких журналистов это самая важная тема - как Шольц может объяснить конфликты внутри коалиции, которую подвергают громкой критике внутри страны.

"Шольц о хаосе в коалиции" - с таким анонсом ждал этого общения канцлера с прессой, например, Второй канал общественно-правового телевидения (ZDF). Но ожидавшие каких-то отровений были разочарованы - канцлер дал понять, что настроен оптимистично в отношении дальнейшей работы коалиции ("Ожидаю, что будет менее громко, но более результативно") в оставшиеся два года до окончания срока полномочий правительства. Более того, он явно не прочь пойти и на следующий срок, о чем тоже недвусмысленно дал понять.

Когда же Олафа Шольца спросили, что может убедить избирателей опять поддержать его и что он считает самым большим успехом своего правления, Шольц предложил вспомнить события прошлого года. "Это же успех, что еще осенью 2022 года все боялись, что будет холод и экономический кризис на десятилетие, но сегодня все об этом забыли", - заметил канцлер.

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