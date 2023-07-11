Канцлер ФРГ заявил о гарантиях безопасности для Киева

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил о перспективах предоставления гарантий безопасности Украине после окончания российской агрессивной войны. "Для нас с самого начала было важно, чтобы для Украины существовали гарантии безопасности, которые могли бы действовать после заключения мира", - заявил глава немецкого правительства во вторник, 11 июля, в Вильнюсе, где начал работу ежегодный двухдневный саммит НАТО.

Для этого будут заключены необходимые соглашения, которые "имеют отношение не только к тому, что мы фактически предоставляем в виде поддержки, но и к тому, что потребуется в мирной ситуации", приводит слова Шольца агентство dpa. Канцлер ФРГ анонсировал совместную декларацию стран "Большой семерки", "которая выражает это и которая затем будет наполнена конкретным содержанием отдельными странами, подобно тому, как мы уже активно делаем это в отношении нашей поддержки Украины".

Ранее с предложением предоставить Киеву гарантии безопасности по типу тех, что есть у Израиля, выступил президент США Джо Байден, который, как ожидается, может обсудить этот вопрос на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 июля. По мнению США, Германия и другие страны "Большой семерки", включая Великобританию и Францию, могли бы дать Украине аналогичные обещания.

В тоже время Украина в рамках саммита не получит приглашение присоединиться к альянсу - против вступления в НАТО страны, находящейся в состоянии войны, по данным агентства AFP, выступают США и Германия. В то же время с высокой степенью вероятности будет принято решение в дальнейшем ускорить процесс вступления Украины в организацию за счет отказа от Плана действий по членству в НАТО.

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