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Шольц: ФРГ на фоне войны будет тратить на оборону 2% ВВП

Екатерина Венкина
12 мин. назад

Берлин будет тратить на оборону в долгосрочной перспективе 2 процента ВВП, до 2027 года Германия предоставит 17 млрд евро на вооружения Украине, заявил канцлер ФРГ на летней пресс-конференции.

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Олаф ШольцФото: Michael Kappeler/dpa

В условиях войны России против Украины канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал, что правительство будет тратить на оборону в долгосрочной перспективе 2 процента валового внутреннего продукта. Глава кабмина ФРГ в пятницу, 14 июля, выступил на летней пресс-конференции в Берлине.

"Мы решили, что будем тратить эти 2 процента на оборону, для бундесвера. В следующем году мы впервые достигнем этого (целевого показателя - Ред.) за счет бюджета и спецсредств", - отметил Шольц.

"И я повторяю здесь то, что я уже неоднократно говорил: подход останется неизменным, даже когда спецфонд будет израсходован", - добавил Олаф Шольц. Глава кабмина ФРГ напомнил об обязательствах Берлина в рамках статьи 3 Североатлантического договора.

До 2027 года ФРГ предоставит 17 млрд евро на вооружения Украине

До 2027 года ФРГ предоставит 17 млрд евро на поставки вооружений Украине - речь идет об оружии из Германии или о приобретаемом на средства Берлина, указал канцлер.

Говоря о развитии Германии, Шольц выразил уверенность, что федеральное правительство взяло курс на модернизацию ФРГ. По его версии, темпы изменений значительно ускорились.

К 2030 году 80 процентов электроэнергии в стране должно производиться за счет возобновляемых источников энергии - в настоящее время, по данным промышленности, эта доля превышает 50 процентов, уточнило dpa.

Эксперт: Германию ждет период слабого роста

Ранее руководитель мюнхенского Института экономических исследований ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest) предупредил, что Германию ждет период "слабого роста". Эксперт дал интервью изданию Das Handelsblatt, которое оно опубликовало 6 июля.

"Мы не должны себя обманывать", - в свою очередь подчеркнул Фюст. В отличие от ситуации в 1950-х и 1960-х годах климатическая трансформация не приведет к созданию дополнительных мощностей, в лучшем случае "старый объем средств производства в стоимостном выражении будет замещен новым", уверен он. По оценкам эксперта, следует помнить, в частности, и о высокой стоимости этого процесса. "При замене функционирующих ядерных реакторов, угольных электростанций и систем отопления мы не создаем большего роста только за счет этого. Особенно если новый фонд работает хуже, чем старый", - добавил глава ifo.

Германия столкнется с необходимостью декарбонизации и демографическими изменениями на фоне растущего протекционизма, усиления надежды на государство и наращивания госдолга, констатировал Клеменс Фюст. "Предстоит затягивать пояса", - предостерег он.

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