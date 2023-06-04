ФРГ надо быстрее заменять газ зеленой энергией. Доклад IW

Как Германия сможет прожить без дешевого газа из России и обеспечить конкурентоспособность своей индустрии? В новом исследовании Института немецкой экономики (IW) в Кельне речь, по сути дела, идет именно об этом. Над ним работал коллектив авторов во главе с директором IW профессором Михаэлем Хютером (Michael Hüther), что подчеркивает особую важность темы. Этот институт близок к деловым кругам ФРГ и последовательно отстаивает интересы бизнеса.

В Германии газ - единственный "партнер и союзник" ВИЭ

На более чем 60 страницах ученые дают ответы на многие ключевые вопросы, связанные с нынешней и будущей ролью природного газа в экономике ФРГ. Так ли она велика? Что позволило существенно сократить потребление этого энергоносителя минувшей зимой? Насколько сжиженный газ дороже трубопроводного? Могут ли промышленные предприятия и домохозяйства надеяться на возврат к прежним ценам?

Директор Института немецкой экономики в Кельне профессор Михаэль Хютер Фото: Felix Zahn/photothek/picture alliance

Однако основной вопрос, который занимает ученых, состоит в том, стоит ли на политическом уровне и дальше делать ставку на газ как на ту ключевую переходную технологию, на тот "мост", который еще сравнительно долго будет подстраховывать переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Весьма показательным является заголовок исследования, опубликованного на немецком и английском языках: "Будущее газа. Как много нам еще потребуется и что будет потом" .

Специфика Германии, отказавшейся от атомной энергетики, состоит в том, что она долго отводила природному газу, причем, прежде всего, российскому, роль фактически единственного "партнера и союзника" ВИЭ - и придерживалась этой концепции вплоть до самого последнего времени, до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. И вдруг встала перед вопросом: а как быть теперь?

Основные потребители газа в Германии

В последние три десятилетия, отмечается в исследовании, значение природного газа для Германии постоянно росло, причем этот энергоноситель почти на 100% импортировался, главным образом из России, при этом диверсификация игнорировалась. В результате доля газа в потреблении первичной энергии в ФРГ достигла в 2021 году рекордных 27%, после чего в прошлом году снизилась до примерно 24%. Так что газ остается на втором месте среди важнейших энергоносителей после нефти (35%) и перед бурым и каменным углем (вместе 20%) и ВИЭ (17%).

Примерно половина домохозяйств в Германии отапливается с помощью природного газа Фото: MiS/imago images

Основными потребителями газа в Германии являются индустрия (37%) и домашние хозяйства (31%). При этом промышленность использует его главным образом для получения тепла, необходимого в самых разных технологических процессах. Лишь 11% потребляемого индустрией газа используется не как энергоноситель, а как сырье, например, на химических предприятиях для получения аммиака, указывает IW. Домохозяйствам газ требуется главным образом для отопления, на получение горячей воды идет лишь 20%. В то же время электроэнергетика потребляет сравнительно небольшую часть импортируемого в ФРГ газа (12%).

"Нехватка газа из-за прекращения российских поставок к концу лета 2022 привела к серьезным последствиям для энергоснабжения Германии", - констатируют ученые IW. Они напоминают, что Россия в 2022 году шаг за шагом сокращала трубопроводные поставки в ЕС, а в конце августа полностью прекратила снабжать ФРГ. (Диверсии, разрушившие газопровод "Северный поток", произошли почти месяц спустя, 26 сентября). Возможность возвращения к прежнему сотрудничеству с РФ и "Газпромом" в исследовании даже не рассматривается, поскольку Россия оказалась ненадежным партнером.

Предприятиям пришлось сокращать производство

Зимой 2022/2023 стабильное энергоснабжение Германии удалось обеспечить благодаря значительному сокращению потребления газа и увеличению его импорта из других стран, прежде всего из Норвегии, отмечается в исследовании. Домашние хозяйства и предприятия малого бизнеса сэкономили 12% по сравнению со средним показателем 2018-2021 годов, индустрия - 15%. Схожего сокращения добились и другие страны Евросоюза.

Установка по производству аммиака на головном заводе химического концерна BASF в Людвигсхафене Фото: KUNZ/Augenklick/BASF SE

При этом в ЕС экономия на промышленных предприятиях, указывают авторы со ссылкой на оценки Международного энергетического агентства (МЭА), произошла не столько из-за повышения энергоэффективности (12%) и замены газа углем на заводских электростанциях или при производстве тепла (28%), сколько из-за сокращения производства (52%). Ученые IW исходят из того, что в Германии тоже свыше половины экономии газа в индустриальном секторе обеспечили "сокращение или даже полная остановка производства" на фоне "экстремально высоких цен".

Сбить запредельные цены в значительной мере помогло существенное увеличение импорта сжиженного газа, продолжают авторы. Сначала Германия получала его через терминалы в Нидерландах и Бельгии, затем, минувшей зимой, в самой ФРГ вошли в строй первые из срочно арендованных плавучих СПГ-терминалов.

Возвращения к докризисным ценам ждать не стоит

Авторы исследования подробно анализируют и в целом положительно оценивают усилия немецких властей и компаний по созданию в стране инфраструктуры по приему СПГ. К тому же они указывают на ведущую роль США в снабжении стран ЕС. В то же время они подчеркивают, что в последние годы сжиженный газ был в среднем на 30% дороже трубопроводного и что спрос на СПГ в ближайшие годы останется высоким, особенно в Азии.

Первый в Германии плавучий терминал по приему СПГ в Вильгельмсхафене Фото: Axel Heimken/AFP/Getty Images

"Поэтому несмотря на то, что ситуация в сфере газоснабжения успокоилась, рассчитывать на возвращение к докризисным ценам не следует", - приходят к выводу авторы исследования, имея в виду цены до лета 2021 года. Это снижает конкурентоспособность немецкой индустрии и ставит Германию в целом в невыгодное положение.

Из этого следует другой вывод: "Поскольку произошло резкое ухудшение ситуации с точки зрения как доступности, так и цен, природный газ не сможет играть ту роль в энергетическом переходе в Германии, которую ему первоначально отводили". Поэтому теперь необходимо предпринять особые усилия, "чтобы быстрее, чем планировалось, помочь домашним хозяйствам и предприятиям как можно раньше перейти на конкурентоспособные климатически нейтральные энергоносители". От темпов их внедрения будет зависеть скорость снижения потребления газа.

Государство должно ускорить развитие ВИЭ

Основными альтернативами газу авторы называют ветряную и солнечную энергетику, а также зеленый водород, получаемый путем электролиза воды с использованием электроэнергии из ВИЭ. Газ по-прежнему будет нужен для подстраховки возобновляемой энергетики, более того, в ближайшие годы Германии придется построить дополнительные газовые электростанции, отмечается в исследовании. Однако в перспективе они будут все чаще оставаться просто в резерве - или постепенно переключаться на использование водорода.

К атомной энергетике у ученых IW двоякий подход. С одной стороны, они констатируют, что на действующих АЭС себестоимость электроэнергии и тем более выбросы CO2 ниже, чем на угольных и газовых. В то же время они предупреждают о гигантских расходах на строительство новых, а также на ремонт уже давно эксплуатируемых энергоблоков и на закупку для них ядерного топлива. Эти средства, по мнению авторов, лучше направить на развитие ВИЭ. Из всего этого следует, что Германии возвращаться к атомной энергетике они не рекомендуют.

Экоактивисты на острове Рюген требуют скорейшего отказа от природного газа Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Значительная часть исследования IW посвящена тем мерам, которые властям ФРГ следует предпринять, чтобы обеспечить теперь рывок в развитии ВИЭ в самых разных сферах. В электроэнергетике доля ВИЭ уже составляет примерно половину (свыше 48% в 2022). Есть очевидные успехи на транспорте (электромобили, водородные поезда), теперь нужен зримый прогресс при отоплении зданий (тепловые насосы) и в различных производственных процессах (зеленый водород).

Чем быстрее пойдет процесс внедрения ВИЭ, подчеркивают ученые, "тем быстрее возникнут прибыльные и благоприятные для климата бизнес-модели, которые будут обходиться без государственной поддержки. А до тех пор основным приоритетом при использовании государственных средств должно быть развитие инфраструктуры".

Исследование Института немецкой экономики было опубликовано в Кельне 30 мая, а 2 июня с аналогичными выводами и рекомендациями в Париже выступило Международное энергетическое агентство. В представленном докладе отмечается, что мощности мировой возобновляемой электроэнергетики в этом году значительно вырастут. "Глобальный энергетический кризис показал, что возобновляемые источники энергии играют решающую роль в том, чтобы сделать энергоснабжение не только чище, но также надежнее и доступнее, и реакция правительств состоит в усилиях по их ускоренному внедрению", - заявил глава МЭА Фатих Бироль.

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