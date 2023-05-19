Европа: газ дешевеет, экономия продолжается, ПХГ заполняются

Биржевые цены на газ упали в Европе на самый низкий уровень почти за два года. Спрос на СПГ этим летом вряд ли вырастет. В Германии - стабильное сокращение потребления топлива.

Немецкие СМИ облетела новость агентства dpa о том, что 18 мая фьючерсный контракт с поставкой "на месяц вперед" на газовом хабе TTF в Нидерландах впервые с июня 2021 года стоил меньше 30 евро за мегаватт-час (МВтч). Если учесть, что в конце августа 2022 года котировки на фоне войны в Украине взлетали примерно до 340 евро, то это означает: сегодня немецким и другим европейским импортерам голубого топлива приходится платить лишь 9% от той рекордной цены.

ПХГ в ЕС уже заполнены на две трети

В более привычных на постсоветском пространстве единицах измерения газ стоит сейчас около 335 долларов за 1000 кубометров. Это по-прежнему выше цен прошлого десятилетия, когда они, как правило, колебались в диапазоне от 150 до 250 долларов за тысячу кубометров. Однако вспомним, что прошлым летом "Газпром" предсказывал Европе котировки в 4000 долларов и выше.

"Таким образом, многомесячный тренд к снижению газовых цен продолжается", - констатирует dpa. Одна из ключевых причин тому - высокий уровень заполнения европейских газохранилищ. По данным портала ассоциации европейских операторов объектов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, средний уровень заполнения ПХГ в Евросоюзе составляет сейчас около 65%. Иными словами, уже в мае, в самом начале сезона закачки газа, они полны почти на две трети.

Терминал по приему и регазификации СПГ в Бильбао на Атлантическом побережье Испании Фото: Javier Larrea/imago images

Лидируют, в частности, Португалия и Испания, где ПХГ заполнены более чем на 90%. Это означает, что в Испании, которая является особо крупным покупателем сжиженного газа, спрос на него до следующей зимы будет весьма низким, так что идущие на европейский рынок объемы СПГ можно будет перенаправить в другие страны ЕС. В Болгарии, которая еще недавно фактически полностью зависела от "Газпрома", а теперь, после ввода в строй соединительного газопровода-интерконнектора, имеет возможность пополнять свои запасы через Грецию, главным образом азербайджанским газом, уровень заполнения ПХГ практически достиг 85%.

На более чем 70% газохранилища уже заполнены в Австрии, Дании, Хорватии, а главное - в Германии и Италии, которые до полномасштабного вторжения России в Украину были для "Газпрома" главными рынками сбыта в Евросоюзе. Одна только ФРГ покупала четверть всего шедшего на экспорт российского трубопроводного газа, пока РФ не прекратила его поставлять в конце августа 2022.

Индустрия и население ФРГ экономят газ

Тем не менее Германия, обладающая наибольшими мощностями ПХГв Евросоюзе, уже имеет уровень заполнения в 71%. Это "сопоставимо с показателем 2019 года и значительно выше, чем весной 2018 и 2021 годов", указало 19 мая Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) в своей еженедельной сводке о состоянии газового рынка ФРГ. В сводке повторяется ставшая уже стандартной фраза о том, что "для обеспечения газоснабжения следующей зимой к 1 сентября необходимо обеспечить уровень заполнения газохранилищ в 75%". Вполне возможно, что эта задача будет выполнена не к началу осени, а уже к началу лета.

При "Газпроме" ПХГ Jemgum на северо-западе ФРГ оказалось зимой 2021/2022 полупустым, теперь за его заполнение отвечает госкомпания Sefe Фото: astora.de

Впрочем, немецкие импортеры газа, а это теперь главным образом национализированные компании Sefe и Uniper, находятся сейчас в комфортной ситуации и могут не спешить с закачкой газа в ПХГ, а выжидать более выгодные предложения на рынке. Тем более, что практически в полную меру продолжает действовать и второй ключевой фактор, способствующий многомесячному тренду к снижению газовых цен: экономия газа промышленными предприятиями и домохозяйствами.

"Потребление газа во время 19-й календарной недели было на 22,6% ниже среднего показателя потребления в 2018-2021 годах, - отмечает BNetzA в своей свежей сводке, имя в виду неделю с 8 по 14 мая. - По сравнению с предшествующей неделей оно снизилось на 8%". Представленный на сайте BNetzA график свидетельствует о стабильной экономии газа в Германии: в этом году была лишь одна неделя (последняя неделя апреля), когда потребление газа оказалось немного выше, чем в среднем за последние четыре года, все остальное время оно было ниже, порой существенно ниже (на 25% и более).

В то же время промышленное производство в Германии в 1-м квартале 2023 выросло по сравнению с последним кварталом прошлого года на 2,5% за счет хороших показателей января и февраля (март оказался слабым). Таким образом, экономия газа была достигнута в индустриальном секторе не путем сокращения выпуска продукции, а благодаря мерам по энергосбережению и последовательному использованию других, кроме газа, источников энергии. Хотя в целом довольно низкие темпы роста немецкой экономики, естественно, тоже способствуют сдерживанию спроса на топливо.

В Германии и других странах Европы быстро растет популярность тепловых насосов, заменяющих газовое отопление Фото: VdZ/picture alliance

Свой вклад в экономию газа продолжают вносить и жители Германии. Правда, нынешний апрель оказался холоднее, чем в последние четыре года, а потому во второй половине месяца домашним хозяйствам и предприятиям малого бизнеса пришлось использовать на отопление больше газа, чем в среднем в 2018-2021 годы. Зато за первые две недели мая они фактически компенсировали этот "перерасход", сократив потребление почти на треть по сравнению с уровнем последних четырех лет.

Вслед за оптовыми ценами должны снизиться розничные

Короче, продолжающаяся экономия топлива при высоком уровне заполнения газохранилищ делает весьма маловероятным как в Германии, так и в других странах Евросоюза значительный рост спроса на СПГ, тем более что продолжаются поставки трубопроводного газа в ЕС из Норвегии, Алжира, Азербайджана. К тому же радикально сократились, но все же идут поставки из России транзитом через Украину и в Юго-Восточную Европу по второй нитке "Турецкого потока".

Так что растут шансы не только на то, что биржевые цены на газ стабилизируются на нынешнем относительно низком уровне или даже еще больше снизятся, но и на то, что в течение лета энергокомпании в ФРГ и в целом в ЕС смогут предложить домашним хозяйствам существенно более выгодные тарифы, чем в прошлом году в условиях газового кризиса. Ведь, по меньшей мере, до начала следующего года дефицит голубого топлива точно не предвидится.

Смотрите также: