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Танкер с СПГ у берегов Германии
Танкер с СПГ у берегов ГерманииФото: Jens Koehler/imago images
Экономика и бизнесЕвропа

Экспорт СПГ из США в ЕС в 2022 году вырос в 2,5 раза

Даниил Сотников
29 мин. назад

Аналитики Белого дома сообщили о резком росте экспорта СПГ из США в ЕС в 2022 году после ограничения российских поставок.

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Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу в 2022 году вырос в 2,5 раза до 117,4 млн куб. м, говорится в докладе Совет экономических консультантов при Белом доме, опубликованном во вторник, 21 марта.

В предыдущий год США экспортировали в Европу 47,8 млн кубометров СПГ, а резкий рост произошел из-за российского вторжения в Украину, пишут авторы доклада. "Объем экспорта СПГ и сырой нефти из США существенно вырос по сравнению с и без того высоким уровнем 2021 года. Что касается СПГ, экспорт США также резко сместился в европейские страны, поскольку Россия ограничила свои некогда доминирующие поставки природного газа по трубопроводам", - говорится в отчете.

По итогам 2022 года Евросоюз стал главным покупателем сжиженного природного газа (СПГ) в мире, опередив Китай, Японию и Южную Корею, писала в январе Financial Times. В Международном энергетическом агентстве отмечали, что в июне прошлого года поставки СПГ из США впервые превысили экспорт "Газпрома" в Европу. В ноябре Госдепартамент указывал, что на экспорт в Европу приходится 70 процентов всех поставок американских компаний.

Германия объявила о независимости от газа из РФ

В январе 2023 года первая партия СПГ из США прибыла в Германию - на новый плавучий терминал в Вильхельмсхафенев Нижней Саксонии, который был открыт наряду с рядом аналогичных объектов в декабре прошлого года.

Правительство ФРГ на фоне российского вторжения в Украину и прекращения поставок природного газа из РФ форсировало создание инфраструктуры для импорта СПГ. Еще один терминал был открыт в Брунсбюттеле в Шлезвиг-Гольштейне. Кроме того, в Любмине в эксплуатацию был запущен еще один частный проект.

В марте канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил в интервью телеканалу CNN, что Германия стала незавивисмой от поставок газа, угля и нефти из России. "Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы, но мы это сделали путем увеличения объемов поставок сжиженного природного газа через западные европейские порты и строительства новых портов на северном побережье Германии", - подчеркнул Шольц.

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