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Фото: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images
Экономика и бизнесРоссия

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье упал почти вдвое

Олег Соколенко
35 мин. назад

В 2022 году "Газпром" экспортировал в страны дальнего зарубежья на 46% меньше газа, чем годом ранее. Это антирекорд за всю историю компании. Сильнее всего упали поставки в страны ЕС - в 2,5 раза.

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По итогам 2022 года "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье (страны, не входившие в бывший СССР) 100,9 млрд кубометров газа, сообщил в среду, 28 декабря, глава компании Алексей Миллер. В прошлом году этот показатель был на 46% больше - 185,1 млрд кубометров. Таким образом установлен антирекорд за всю историю компании: даже в 1990 году на экспорт ушло 110 млрд кубометров газа.

Сильнее всего упали поставки в страны Евросоюза - в 2,5 раза. В 2022 году "Газпром" поставит в ЕС только около 61 млрд кубометров газа, против 146 млрд кубометров в 2021-м. Рост цен во втором полугодии также сократил поставки в Турцию - согласно оценке газеты "Коммерсант", на 19,5%, до 21,5 млрд кубометров. Вырос в уходящем году экспорт у "Газпрома" только в Китай, где в отдельные дни декабря объемы поставок превышали контактные уровни.

В 2023 году экспорт может упасть еще сильнее

В 2023 году, как пишет "Коммерсант", экспорт "Газпрома" может упасть еще сильнее. Сейчас "Газпром" поставляет в Еврооюз примерно 68 млн кубометров газа в сутки, и существенно увеличить этот объем невозможно, если не вернуть в строй газопровод "Ямал-Европа" или не нарастить транзит через Украину - что в нынешней политической ситуации едва ли возможно.

Таким образом, если экспорт в КНР составит, как ожидается, 25 млрд кубометров, а поставки в Турцию и ЕС останутся на прежнем уровне, общий экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье может снизиться до 75 млрд кубометров. При этом по поставкам газа в Евросоюз Россию впервые обгонят США, от которых ЕС получил в 2022 году около 56 млрд кубометров сжиженого природного газа (СПГ).

"Газпром" сокращает добычу газа

В условиях падения экспорта газа, "Газпром" сокращает его добычу. В 2022 году ее объем будет на 20% меньше, чем годом ранее: 412,6 млрд кубометров против 514,8 млрд кубометров. Это тоже ниже, чем предыдущий антирекорд компании, установленный в 2015 году, когда добыли 418,5 млрд кубометров.

"Этого газа нам вполне хватит для того, чтобы исполнить все свои обязательства перед нашими потребителями внутри страны и поставить необходимые объемы на экспорт", - указал Миллер. По его словам, российским потребителям по итогам 2022 года компания поставит 243,1 млрд кубометров газа.

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