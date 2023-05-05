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Фото: Frank Rumpenhorst/pa/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

В 2022 году в ФРГ резко снизилось потребление газа

Виталий Кропман
1 ч. назад

Во второй половине минувшего года потребление газа в Германии сократилось примерно на четверть. После военного нападения России на Украину ЕС призвал к экономии газа на 15 процентов, правительство ФРГ - на 20 процентов.

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Население, промышленность и электростанции Германии во второй половине 2022 года сократили потребление газа примерно на четверть, что значительно превышает соответствующие цели, установленные правительством ФРГ и Европейской комиссией. Об этом сообщается в опубликованных в четверг, 4 мая, результатах исследования, проведенного Центром устойчивого развития при Школе управления Херти (Hertie School of Governance).

Так, с сентября по декабрь 2022 года сокращение составило 23 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. По словам авторов документа, специальные расчетные модели исключают, что сокращение потребления связано в первую очередь с погодными или экономическими условиями. "То, что Германия сэкономила почти четверть потребляемого газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, является фундаментальным изменением, это значительно больше, чем мы ожидали в начале кризиса", - пояснил ведущий автор исследования Оливер Рунау (Oliver Ruhnau). После начала войны России против Украины ЕС призвал к экономии газа на 15 процентов, правительство Германии - на 20 процентов, напоминает агентство AFP.

Промышленность начала снижать потребление еще до войны

Согласно результатам исследования, промышленность в связи с ростом цен на газ начала снижать его потребление еще до нападения на Украину, в сентябре 2021 года. Самое значительное сокращение - на 27 процентов - зафиксировано в октябре 2022 года. В частных домашних хозяйствах экономия началась в марте 2022 года, а максимальный показатель для этой категории - 28 процентов - был отмечен в сентябре прошлого года.

Исследователи подчеркивают, что на потребление газа промышленностью и частными домохозяйствами повлияло в первую очередь развитие цен и в меньшей степени - государственные субсидии. "Рыночные цены представляются эффективным средством создания стимулов для экономии газа", - пояснил соавтор исследования Лион Хирт (Lion Hirth). Что, по его словам, не исключает необходимость применения государственных мер по снижению нагрузки на бизнес и население. "Однако они должны быть разработаны таким образом, чтобы сохранялись стимулы к экономии газа", - считает Хирт.

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