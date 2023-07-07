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Эксперт: Экономику Германии ждет период "слабого роста"

Екатерина Венкина
53 мин. назад

"Экономического чуда не будет", - заявил глава Института экономических исследований, говоря о трансформации для достижения климатических целей.

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Клеменс Фюст
Клеменс Фюст (Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance)Фото: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance

Руководитель мюнхенского Института экономических исследований ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest) предупреждает, что Германию ждет период "слабого роста". Эксперт дал интервью изданию Das Handelsblatt, которое оно опубликовало в четверг, 6 июля.

"К сожалению, никакого экономического чуда не будет", - уверен Фюст.

В марте канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) по итогам совещания правящей коалиции выразил уверенность, что речь идет "о крупнейшей модернизации экономики" с целью выполнения ранее поставленных климатических целей и достижения климатической нейтральности Германии к 2045 году.

"Предстоит затягивать пояса"

"Мы не должны себя обманывать", - в свою очередь подчеркнул Фюст. В отличие от ситуации в 1950-х и 1960-х годах климатическая трансформация не приведет к созданию дополнительных мощностей, в лучшем случае "старый объем средств производства в стоимостном выражении будет замещен новым", уверен он. По оценкам эксперта, следует помнить, в частности, и о высокой стоимости этого процесса. "При замене функционирующих ядерных реакторов, угольных электростанций и систем отопления мы не создаем большего роста только за счет этого. Особенно если новый фонд работает хуже, чем старый", - добавил глава ifo.

Германия столкнется с необходимостью декарбонизации и демографическими изменениями на фоне растущего протекционизма, усиления надежды на государство и наращивания госдолга, констатировал Клеменс Фюрст. "Предстоит затягивать пояса", - предостерег он.

Министр экономики ФРГ - об обеспечении энергобезопасности

Ранее, в апреле, на фоне отключения последних действовавших в ФРГ атомных электростанций министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) заверил, что энергобезопасность страны поддерживается на необходимом уровне.

"Энергетическая безопасность в Германии была обеспечена в эту трудную зиму и будет обеспечена и впредь. Мы держим ситуацию под контролем благодаря заполненным газохранилищам, новым терминалам для приема сжиженного газа на северном побережье страны и возобновляемым источникам энергии", - считает Хабек.

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