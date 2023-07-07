Эксперт: Экономику Германии ждет период "слабого роста"

"Экономического чуда не будет", - заявил глава Института экономических исследований, говоря о трансформации для достижения климатических целей.

Руководитель мюнхенского Института экономических исследований ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest) предупреждает, что Германию ждет период "слабого роста". Эксперт дал интервью изданию Das Handelsblatt, которое оно опубликовало в четверг, 6 июля.

"К сожалению, никакого экономического чуда не будет", - уверен Фюст.

В марте канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) по итогам совещания правящей коалиции выразил уверенность, что речь идет "о крупнейшей модернизации экономики" с целью выполнения ранее поставленных климатических целей и достижения климатической нейтральности Германии к 2045 году.

"Предстоит затягивать пояса"

"Мы не должны себя обманывать", - в свою очередь подчеркнул Фюст. В отличие от ситуации в 1950-х и 1960-х годах климатическая трансформация не приведет к созданию дополнительных мощностей, в лучшем случае "старый объем средств производства в стоимостном выражении будет замещен новым", уверен он. По оценкам эксперта, следует помнить, в частности, и о высокой стоимости этого процесса. "При замене функционирующих ядерных реакторов, угольных электростанций и систем отопления мы не создаем большего роста только за счет этого. Особенно если новый фонд работает хуже, чем старый", - добавил глава ifo.

Германия столкнется с необходимостью декарбонизации и демографическими изменениями на фоне растущего протекционизма, усиления надежды на государство и наращивания госдолга, констатировал Клеменс Фюрст. "Предстоит затягивать пояса", - предостерег он.

Министр экономики ФРГ - об обеспечении энергобезопасности

Ранее, в апреле, на фоне отключения последних действовавших в ФРГ атомных электростанций министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck) заверил, что энергобезопасность страны поддерживается на необходимом уровне.

"Энергетическая безопасность в Германии была обеспечена в эту трудную зиму и будет обеспечена и впредь. Мы держим ситуацию под контролем благодаря заполненным газохранилищам, новым терминалам для приема сжиженного газа на северном побережье страны и возобновляемым источникам энергии", - считает Хабек.

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