  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыЕвропа

ЕС обсудит в августе 20 млрд евро военной помощи Украине

Ксения Польская Брюссель
37 мин. назад

Предоставление Киеву до 5 млрд евро военной помощи ежегодно через отдельную структуру Европейского фонда мира Совет ЕС по иностранным делам подробно обсудит после летних каникул.

https://p.dw.com/p/4UCNk
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель Фото: Sierakowski/EUC/ROPI/picture alliance

Предложение создать фонд военной помощи Украине на ближайшие четыре года обсудил в четверг, 20 июля, в Брюсселе Совет Европейского Союза по иностранным делам. С соответствующим проектом участников заседания ознакомил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Теперь уже официально известно, что предлагается отвести часть Европейского фонда мира (ЕФМ) для выделения Киеву до 5 млрд евро ежегодно на оборонные нужды.

На пресс-конференции Боррель сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС обменялись мнениями, а подробно этот вопрос будет обсуждаться после летних каникул - на неформальной министерской встрече в испанском Толедо в конце августа. Цель новой программы - "превратить существующую поддержку Евросоюза в долгосрочные и надежные обязательства по обеспечению безопасности и сопротивляемости Украины, в частности в сфере военной помощи и обучения".

Боррель призвал мир отреагировать на бомбардировку Россией портов и зерна

Военная помощь нужна Киеву и в свете нынешней эскалации вооруженного конфликта со стороны Москвы, подчеркнул Жозеп Боррель. "Россия без каких-либо оснований блокирует и бомбит украинские морские порты и препятствует свободе судоходства в Черном море. Россия незаконно блокирует экспорт украинского зерна. Она уничтожает украинские поля и грабит украинское сельхозпроизводство. Вопреки тому, что утверждает Россия, она неплохо зарабатывает на экспорте своего зерна и удобрений и получит еще больше прибыли теперь, когда цены снова вырастут после того, как Россия сорвала "зерновую сделку" и уничтожила складские запасы в украинских гаванях", - заявил глава европейской дипломатии.

Он вновь подчеркнул, что мир сталкивается с искусственно созданной проблемой продовольственной безопасности, поскольку президент РФ Владимир Путин выбирает голод в качестве оружия "даже против людей в странах, которые не решаются осудить его незаконное кровопролитие в Украине". Боррель призвал международное сообщество решительно отреагировать на происходящее.

Главы МИД стран Евросоюза подтвердили свою поддержку "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского и ведущей роли Киева в этом процессе.

Совет ЕС ввел санкции против россиян и против Ирана за поддержку РФ

Совет ввел ряд ограничительных мер, в частности против Ирана за поддержку России в ее агрессии против Украины и против нарушителей прав человека в РФ. Так, новый санкционный режим запрещает экспорт из Европейского Союза в Иран компонентов для производства беспилотников и предусматривает ограничения на въезд и замораживание активов лиц, причастных к созданию иранских дронов. Шесть иранцев внесены в санкционные списки ЕС.

Кроме того, введены санкции против 12 человек и пяти организаций, которые несут ответственность за преследование политика Алексея Навального и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы, а также против структур и сотрудников, которые "злоупотребляли технологией распознавания лиц для массовых произвольных арестов в России".

Совет по иностранным делам также решил возобновить диалог с Турцией в качестве кандидата на вступление в ЕС, "основанный на общих интересах и намерении преодолеть существующие разногласия". На саммите НАТО в Вильнюсе Турция неожиданно выразила желание возобновить процесс интеграции, замороженный в последние годы.

Смотрите также:

Возможна ли война в акватории Черного моря

Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как Путин разорвал зерновую сделку и что теперь будет. DW Новости (18.07.2023)

Как Путин разорвал зерновую сделку и что теперь будет. DW Новости (18.07.2023)

Кремль решил не продлевать зерновую сделку с Киевом. Это вызвало крайне негативную реакцию в мире. Многие боятся обострения глобального продовольственного кризиса. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, критикуя решение Путина, заявила, что он наносит удар по самым уязвимым людям. Россия использует голод как оружие, уверен глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
18 июля 2023 г.30:34 мин.
external

Как война в Украине разделила семьи и угрожает их будущему (19.07.2023)

Как война в Украине разделила семьи и угрожает их будущему (19.07.2023)

Миллионы украинцев покинули страну с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году. Многие семьи расколоты. Женщины и дети разбросаны по всей Европе и за ее пределами, большинство мужчин остаются в Украине. Эти мужчины - мужья, братья, сыновья и отцы. Эксперты предупреждают: длительное расставание, постоянный стресс и обиды друг на друга могут разрушить многие семьи.
Общество19 июля 2023 г.03:36 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Триумфальная арка в Париже
Трансляция

Дезертиры из РФ могут рассчитывать на убежище во Франции

Конфликты54 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: карикатурный президент РФ Владимир Путин, сидя в кресле, смотрит телевизор. На экране Красная Шапочка поет: "А-а-а, в Африке реки вот такой ширины..." Путин на это отвечает: "И не просите - ни за что не поеду!"

Путин не едет на саммит БРИКС в ЮАР, или Дома безопаснее

Путин не едет на саммит БРИКС в ЮАР, или Дома безопаснее

Политика4 ч. назад
Статья на сайте Business Insider про возможные тайные сделки Rheinmetall с Россией в военной сфере

Rheinmetall в обход санкций продолжает работать в России?

Rheinmetall в обход санкций продолжает работать в России?

Экономика и бизнес2 ч. назад
Акция в Киеве памяти Павла Шеремета - его портрет держит в руках человек

Семь лет без Шеремета: убийцы журналиста все еще не найдены

Семь лет без Шеремета: убийцы журналиста все еще не найдены

Преступность7 ч. назад
Ландсхутская свадьба, 2023 год

Самая пышная свадьба средневековой Европы

Самая пышная свадьба средневековой Европы

Туризм8 ч. назад
Гитлер и офицеры. Штауффенберг - слева

Почему Гитлера не убили уже в 1944 году?

Почему Гитлера не убили уже в 1944 году?

История13 ч. назад
Боевики ЧВК "Вагнер" в Мали (фото из архива)

"Вагнеровцы" возвращаются в ЦАР? Чем обеспокоена оппозиция

"Вагнеровцы" возвращаются в ЦАР? Чем обеспокоена оппозиция

Политика16 ч. назад
На главную страницу