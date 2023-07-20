ЕС обсудит в августе 20 млрд евро военной помощи Украине
Предложение создать фонд военной помощи Украине на ближайшие четыре года обсудил в четверг, 20 июля, в Брюсселе Совет Европейского Союза по иностранным делам. С соответствующим проектом участников заседания ознакомил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Теперь уже официально известно, что предлагается отвести часть Европейского фонда мира (ЕФМ) для выделения Киеву до 5 млрд евро ежегодно на оборонные нужды.
На пресс-конференции Боррель сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС обменялись мнениями, а подробно этот вопрос будет обсуждаться после летних каникул - на неформальной министерской встрече в испанском Толедо в конце августа. Цель новой программы - "превратить существующую поддержку Евросоюза в долгосрочные и надежные обязательства по обеспечению безопасности и сопротивляемости Украины, в частности в сфере военной помощи и обучения".
Боррель призвал мир отреагировать на бомбардировку Россией портов и зерна
Военная помощь нужна Киеву и в свете нынешней эскалации вооруженного конфликта со стороны Москвы, подчеркнул Жозеп Боррель. "Россия без каких-либо оснований блокирует и бомбит украинские морские порты и препятствует свободе судоходства в Черном море. Россия незаконно блокирует экспорт украинского зерна. Она уничтожает украинские поля и грабит украинское сельхозпроизводство. Вопреки тому, что утверждает Россия, она неплохо зарабатывает на экспорте своего зерна и удобрений и получит еще больше прибыли теперь, когда цены снова вырастут после того, как Россия сорвала "зерновую сделку" и уничтожила складские запасы в украинских гаванях", - заявил глава европейской дипломатии.
Он вновь подчеркнул, что мир сталкивается с искусственно созданной проблемой продовольственной безопасности, поскольку президент РФ Владимир Путин выбирает голод в качестве оружия "даже против людей в странах, которые не решаются осудить его незаконное кровопролитие в Украине". Боррель призвал международное сообщество решительно отреагировать на происходящее.
Главы МИД стран Евросоюза подтвердили свою поддержку "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского и ведущей роли Киева в этом процессе.
Совет ЕС ввел санкции против россиян и против Ирана за поддержку РФ
Совет ввел ряд ограничительных мер, в частности против Ирана за поддержку России в ее агрессии против Украины и против нарушителей прав человека в РФ. Так, новый санкционный режим запрещает экспорт из Европейского Союза в Иран компонентов для производства беспилотников и предусматривает ограничения на въезд и замораживание активов лиц, причастных к созданию иранских дронов. Шесть иранцев внесены в санкционные списки ЕС.
Кроме того, введены санкции против 12 человек и пяти организаций, которые несут ответственность за преследование политика Алексея Навального и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы, а также против структур и сотрудников, которые "злоупотребляли технологией распознавания лиц для массовых произвольных арестов в России".
Совет по иностранным делам также решил возобновить диалог с Турцией в качестве кандидата на вступление в ЕС, "основанный на общих интересах и намерении преодолеть существующие разногласия". На саммите НАТО в Вильнюсе Турция неожиданно выразила желание возобновить процесс интеграции, замороженный в последние годы.
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