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Эрдоган о Швеции в НАТО: Сначала откройте Турции дорогу в ЕС

Екатерина Венкина
50 мин. назад

ЕС должен открыть Анкаре путь к вступлению в сообщество до того, как турецкий парламент одобрит заявку Швеции на присоединение к НАТО, привело слова президента Турции Reuters.

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (фото из архива)Фото: Gabriel Bouys/AFP

Европейский Союз должен открыть Анкаре путь к вступлению в европейское сообщество до того, как турецкий парламент одобрит заявку Швеции на присоединение к НАТО. Об этом в понедельник, 10 июля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле перед отъездом на саммит НАТО в Вильнюсе.

"Обращаюсь к этим странам, которые заставляют Турцию ждать у дверей Европейского Союза на протяжении более 50 лет, - скала Эрдоган. - Сначала откройте Турции дорогу в Европейский Союз, а затем мы откроем путь для Швеции (в НАТО. - Ред.) - так же, как это было сделано для Финляндии". При этом турецкий лидер добавил, что повторит свой призыв во время саммита Североатлантического альянса.

Турция - кандидат в члены ЕС с 1999 года

Турция - кандидат в члены Евросоюза с 1999 года, однако подвижек в переговорах, по мнению наблюдателей, не наблюдается много лет. В течение длительного времени Эрдоган также не проявлял повышенной заинтересованности в том, чтобы процесс сближения вновь набрал обороты, отмечает агентство Reuters.

Финляндия и Швеция объявили о намерении вступить в НАТО в мае 2022 года на фоне полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Для приема этих стран, однако, было необходимо согласие всех 30 членов альянса. В итоге Турция ратифицировала заявку Финляндии.

В то же время Анкара до сих пор не дает согласия на прием Швеции, упрекая Стокгольм, что он якобы не выполняет своих обязательств в сфере "борьбы с терроризмом". В первую очередь Турция добивается от Швеции более жесткого курса в отношении курдских активистов, которых турецкие власти считают "террористами".

Столтенберг хотел предпринять еще одну попытку посредничества

Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно выражал надежду на то, что Швеция станет 32-м членом альянса на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. В понедельник, 10 июля, Столтенберг хотел предпринять еще одну попытку посредничества в переговорах. В Вильнюсе Эрдоган должен был также встретиться с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

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