Война в Украине: так ли далека Латинская Америка от ЕС?

Есть ли у Латинской Америки общая позиция по войне России в Украине, почему ее страны не осудили российскую агрессию на саммите с Евросоюзом в Брюсселе и как европейцам понять латиноамериканцев - в материале DW.

В Брюсселе прошел масштабный саммит 60 стран Европейского Союза и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). На нем обсуждались острые глобальные проблемы - от климатического кризиса до будущего энергетики, однако единственной темой, вызвавшей откровенное противостояние, была война в Украине.

Оно вылилось в длительное и болезненное согласование текста совместной декларации, камнем преткновения которого стал пункт об осуждении российской агрессии в Украине. И это при том, что в этом вопросе саммит, казалось, не ставил перед собой амбициозных целей: формулировки резолюций ООН изначально считались наименьшим общим знаменателем. "Я уверен, что мы найдем способ сказать то, что уже было сказано в Организации Объединенных Наций, - заявил журналистам перед встречей в верхах верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель. - Большего я не ожидаю: повторить то, что уже было сказано в ООН о российском вторжении в Украину".

На второй день журналистам стало известно, что такой вариант декларации блокируют три страны - союзницы России: Куба, Венесуэла и Никарагуа. 23 февраля 2023 года, когда ООН приняла последнюю резолюцию по Украине, призывающую к "всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине" и полному выводу из страны российских войск, Никарагуа проголосовала против, Куба воздержалась, а Венесуэла не участвовала. Остальные страны Латинской Америки поддержали инициативу.

Сергей Лавров в Никарагуа, апрель 2023 года Фото: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY/AFP

В итоге декларация, принятая на саммите ЕС и CELAC в Брюсселе, хотя и отсылает к двум важнейшим для Украины резолюциям ООН - от 2 марта 2022 года и от 23 февраля 2023 года, но сама по себе ограничивается нейтральной формулировкой о "глубокой обеспокоенности войной в Украине", а Россия в этом контексте вообще не упоминается! Более того, в самом конце после трех звездочек сделана приписка курсивом: "Эта декларация была одобрена всеми странами за исключением одной из-за ее несогласия с одним пунктом". И снова Никарагуа против - первым это подтвердил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Устав ООН и никакой "ламбады голышом"

Но даже если вынести Никарагуа "за звездочки", можно ли вообще говорить о какой-либо общей позиции по отношению к войне в Украине среди настолько разных стран Латинской Америки? Например, Гватемала - это противоположное исключение: с начала полномасштабной российской агрессии она очень активно поддерживает Украину. Прямые союзники Кремля в Латинской Америке сосуществуют с другими странами (например, Перу, Аргентина и даже Бразилия), чьи позиции менее определенны, хотя и с некоторой близостью к Кремлю, пишет в своем исследовании испанский аналитический центр Elcano Royal Institute. Другие страны молчат, например Мексика, или являются союзниками США (Чили, Уругвай).

Тем не менее общая позиция у них есть, и она даже частично совпадает с западной, уверен аналитик и директор программ в Латинской Америке и Карибском регионе организации International Conflict Group Айван Брискоу. Эта позиция заключается в четком осуждении неспровоцированной агрессии, нарушения международного права и территориального суверенитета - все эти темы являются ключевыми для латиноамериканской дипломатии последних 200 лет, благодаря чему континенту удавалось избегать вооруженных конфликтов между странами. По его словам, даже кубинские дипломаты в личных беседах осуждают российское вторжение в Украину, именно поэтому они и не голосуют против этих резолюций ООН.

Совместная пресс-конференция ЕС и CELAC Фото: Francois Walschaerts/AP Photo/picture alliance

Об этой общей позиции на саммите говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - она назвала ее непоколебимой приверженностью международному праву, "поскольку неизвестно, кому из нас завтра может понадобиться защита Устава ООН". Подобная мысль была выражена в итоговой декларации, а остальное - драматизация СМИ и спекуляции, заявили представители CELAC на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС. "Есть подтверждение позиции и галочка, - сказал премьер-министр председательствующего в блоке островного государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсальвес. - Это не значит, что надо идти и танцевать ламбаду голым каждый раз, когда поднимается тема. Формулировки налицо, и я не знаю, что еще мы можем сделать".

На что не готовы пойти латиноамериканцы

Главные отличия латиноамерикой позиции от позиции Запада: отсутствие поддержки военной помощи Украине в связи с опасениями эскалации, неучастие в санкционной политике в отношении России из-за страха глобальных последствий этих мер, а также идея разрешения конфликта на переговорах при помощи посредников, выраженная главными дипломатическими акторами - Бразилией и Мексикой, указывает Брискоу.

Айван Брискоу Фото: Xenia Polska/DW

На их континенте был ряд положительных примеров подобных инициатив и, предлагая дипломатические решения, лидеры исходят из этого опыта, хотя их предложения не слишком содержательны, да и готовности к переговорам со стороны Москвы очевидно нет. "Как нет и никаких признаков того, что Бразилия и Мексика оказали на нее какое-либо давление или попытались убедить Россию двигаться в этом направлении", - говорит Брискоу. И в этом, по его мнению, заключается основная проблема: если эта позиция не генерирует никаких действий, то она пуста и наивна, а кроме того демонстрирует, что никто из них не чувствует обязанности взять на себя ответственность по урегулированию, о котором они говорят. "Латинская Америка должна занять твердую позицию и попытаться начать переговоры, и это шаг, которого мы ждем", - отметил он.

В отсутствие внутреннего интеграционного процесса у Латинской Америки не будет возможности влиять на международные конфликты, даже на те, которые их непосредственно затрагивают, пишут эксперты Elcano Royal Institute в своей статье, посвященной роли CELAC в конфликте. "Пока такая ситуация сохраняется, регион не будет иметь веса на мировой геополитической арене, его переговорные возможности будут ограничены, роль второстепенна, а его страны будут и далее выполнять чужую волю", - сказано в исследовании.

Латинская Америка не хочет терять возможности

Латинская Америка не обладает большой властью, соглашается Брискоу. Ее лидеры не хотят становиться на чью-либо сторону в глобальном соревновании между сверхдержавами, а считают, что в их интересах сотрудничать со всеми крупными силами для решения волнующих их проблем - экономического развития, изменения климата, эпидемий - чтобы не лишиться экономических возможностей. Китай - главный торговый партнер, ЕС - главный инвестор, Россия - главный поставщик удобрений, а для некоторых - еще и дипломатическая поддержка. "Важно понимать эту динамику и работать с ней, не ожидая от правительств Латинской Америки того, что им трудно сделать", - резюмирует эксперт.

Россия поддерживает прочные связи с CELAC, например, в рамках Постоянного механизма политического диалога и сотрудничества, подписанного в 2015 году. Декларируя общую с Латинской Америкой цель построения многополярного и многостороннего мира, Россия получила "возможность закрепиться и увеличить свой глобальный вес и присутствие через международную организацию за пределами своей теоретической сферы влияния", указывается в статье Elcano Royal Institute. А странам CELAC эта площадка, исключающая США, поволяет повысить свою автономию.

Боязнь двойных стандартов и холодной войны

Саммит ЕС и CELAC проводился впервые за восемь лет. Боррель признал, что в эти годы "европейцы не уделяли должного внимания латиноамериканцам", поэтому теперь Евросоюзу приходится реагировать, учитывая изменившуюся геополитическую ситуацию "с новой ролью России" в ней. Подписывая двусторонние меморандумы о взаимопонимании ЕС с отдельными странами Латинской Америки, верховный дипломат ЕС каждый раз упоминал вторжение России в Украину и его влияние на мировой порядок, глобальную экономику и уровень жизни в наиболее уязвимых странах.

Жозеп Боррель на саммите Фото: Francois Walschaerts/AP Photo/picture alliance

Между тем латиноамериканцев беспокоит то, что они считают двойными стандартами Запада, подчеркивает Айван Брискоу. "И я слышу это снова и снова - от Мексики до Аргентины. Это ожидания, которые они возлагают на страны, - верность принципам прав человека, демократии, международного права, и которые, по их мнению, те же самые страны нарушают, когда это больше не в их интересах, - говорит он. - В Латинской Америке, особенно в правительствах левого крыла, хорошо помнят холодную войну на американском континенте, где не Россия наносила ущерб правам человека и демократии, а поддерживаемые США правительства национальной безопасности, которые в Аргентине и Гватемале проводили настоящие кампании истребления населения". Аналитик подчеркивает, что у латиноамериканцев вызывает отвращение, когда их втягивают в какое-либо геополитическое противостояние, напоминающее холодную войну и чреватое такими же последствиями для региона.

Так, выступая в Брюсселе, левый президент Колумбии Густаво Петро заявил, что выбор между Москвой и Вашингтоном - это дилемма двух зол: "Я не могу сказать, кого предпочтительнее поддерживать - США или Россию. Мне кажется, что это одно и то же. Мне кажется, что в игре мировой политики у нас действительно нет социальных альтернатив".

Теперь такие саммиты договорились проводить каждые два года – следующий пройдет в 2025 году в одной из стран Латинской Америки.

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