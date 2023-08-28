Резников допустил появление F-16 на фронте весной

С учетом времени, необходимого на обучение пилотов и создание инфрастуктуры, Украина может начать использовать F-16 весной 2024 года.

Появление западных истребителей F-16 в Украине стоит ожидать не раньше весны 2024 года, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью немецкому изданию Bild, опубликованному в воскресенье, 27 августа.

"Я бы сказал, что это (появление F-16 на фронте. - Ред.) может произойти весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников", - сказал Резников, отметив также, что для использования самолетов в Украине необходимо подготовить инфраструктуру. "Это должно занять как минимум шесть месяцев, а может, и немного больше", - заключил Резников.

Будущее появление истребителей на фронте может "изменить правила игры" в войне, считает министр. "Мы должны положить конец доминированию России в небе, за пределами поля боя. Самолеты F-16 станут частью противовоздушной обороны. Мы можем усилить наши возможности в небе для защиты воздушного пространства, то есть наших городов. Для нас это было бы большим прорывом. Очень большим", - объяснил он.

Игнат: F-16 в три раза эффективней имеющихся у ВСУ самолетов

Обязательства о поставках Украине самолетов дали Дания, Нидерланды и Норвегия, ряд других стран намерены способствовать необходимой подготовке пилотов и техников, напоминает агентство dpa. Точное число истребителей, которые получит Украина, пока неизвестно.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью DW также предсказывал изменение ситуации на после боя после получения F-16. "Если у нас будут F-16 в достаточном количестве, то мы сможем получить превосходство в воздухе и продвижение наземных войск путем нанесения ударов по наземным целям. F-16 будут в три раза более эффективными, более точными и безопасными для пилотов, чем самолеты, которые у нас есть сейчас", - сказал DW Игнат.

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