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США в октябре начнут обучение украинских пилотов на F-16

Жан Рофе
25 августа 2023 г.

По данным Пентагона, тренировки на авиабазе в штате Аризона начнутся после того, как украинские летчики пройдут в сентябре курс английского языка.

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Американский истребитель F-16 Fighting Falcon (фото из архива)
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon (фото из архива)Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. David Salanitri via ABACA/picture alliance

США в октябре начнут обучать украинских военнослужащих управлять истребителями F-16. Об этом заявил на брифинге в четверг, 24 августа, пресс-секретарь американского министерства обороны Патрик Райдер.

"После обучения пилотов английскому языку в сентябре, обучение пилотированию F-16, как ожидается, начнется в октябре на базе ВВС Национальной гвардии США Моррис в Тусоне, штат Аризона, при содействии 162-го крыла ВВС Нацгвардии", - сказал бригадный генерал Райдер журналистам.

Назвать точное число украинцев, которые пройдут подготовку, он не смог. "Мы ожидаем, что в обучении примут участие несколько пилотов и десятки технических специалистов", - сказал представитель Пентагона.

Хотя часть украинских пилотов знает английский язык, по прибытии в США все военнослужащие должны будут пройти дополнительное обучение с учетом специализированной лексики, необходимой для дальнейших занятий на самолетах, отметил Райдер.

Байден и Зеленский по телефону обсудили подготовку украинцев на F-16

Президент США Джо Байден в этот же день провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой по должности Владимиром Зеленским. Главы двух государств обсудили, в частности, предстоящее начало подготовки украинских пилотов на истребителях F-16, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден подтвердил готовность США поддерживать оборону Украины от российской агрессии столько, сколько потребуется, и привлечь Россию к ответственности за ее действия", - говорится в сообщении.

Пресс-служба украинского президента в свою очередь сообщила, что Зеленский поблагодарил власти США за оказываемую помощь. "США взяли на себя ведущую роль в консолидации глобальной поддержки Украины. Это решающее лидерство сделало возможным нашу борьбу и направило дугу истории в сторону добра. Вместе мы доказываем, что свобода и независимость стоят того, чтобы за них бороться", - сказал Зеленский. "Вы можете рассчитывать на Украину в защите наших общих ценностей", - заверил он.

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