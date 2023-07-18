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Запад подготовил для контрнаступления Киева 63 тыс. военных

Екатерина Венкина
7 мин. назад

Коалиция стран Запада подготовила для контрнаступления Киева 17 украинских бригадных боевых групп и более 63 тыс. военнослужащих, заявили в Минобороны США по итогам встречи в формате "Рамштайн".

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Председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли
Марк Милли (фото из архива)Фото: Manuel Balce Ceneta/AP Photo/picture alliance

Коалиция стран Запада подготовила для контрнаступления Киева 17 украинских бригадных боевых групп и более 63 тыс. военнослужащих, причем одни только США обучили 15 тыс. из них, "и подготовка продолжается". Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли. Вместе с министром обороны США Ллойдом Остином Милли во вторник, 18 июля, выступил на пресс-конференции в Пентагоне по итогам четырнадцатого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), прошедшего на этот раз в режиме онлайн.

Милли напомнил о выделении Киеву Соединенными Штатами дополнительного пакета помощи в области безопасности в размере до 800 млн долларов (712 млн евро). Пакет включает поставки дополнительных артиллерийских систем, в том числе HIMARS, и оружия для противовоздушной обороны, такого как зенитные ракетные комплексы Patriot. Кроме того, в пакет входит широкий спектр противотанковых и высокоточных авиационных боеприпасов, а также средств поражения, указали в Пентагоне. По его данным, общая сумма помощи США Украине в области безопасности превысила 40 млрд долларов (36 млрд евро).

Речь идет не только о "незаконной агрессивной войне РФ", но и о "ненужной войне против страны, которая не представляла никакой военной угрозы для России", констатировал Марк Милли.

Подготовка украинских пилотов для F-16

В свою очередь глава Пентагона напомнил о вкладе Дании и Нидерландов, которые "продолжают добиваться прогресса в разработке согласованного плана обучения" украинских пилотов управлению истребителями четвертого поколения F-16.

Швеция и Франция подписали с Украиной двусторонние соглашения об оборонных закупках, что поможет Киеву получить еще более современные системы, указал Ллойд Остин.

Резников: Общая сумма военной помощи Украине составила 1,5 млрд долларов

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе общая сумма военной помощи Киеву, о которой договорились западные союзники, по данным главы Минобороны Украины Алексея Резникова, составила 1,5 млрд долларов (1,4 млрд евро).

Европейский инвестиционный банк в свою очередь анонсировал создание фонда в объеме 400 млн евро, который будет финансировать восстановление Украины, пока не вступит в силу долгосрочный план ЕС.

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