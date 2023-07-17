Итоги саммита НАТО в Литве: что на самом деле выиграла Украина?

В Вильнюсе прошел саммит НАТО. Союзникам по альянсу удалось добиться того, чтобы Турция одобрила заявку на членство Швеции. Киеву же пообещали поддержку на пути к альянсу. Но конкретных предложений по вступлению Украины в НАТО не прозвучало. В НАТО боятся прямого столкновения с Кремлем? Есть ли среди союзников раскол? И как в странах Балтии относятся к угрозам из России?

В Вильнюсе прошел саммит НАТО. Союзникам по альянсу удалось добиться того, чтобы Турция одобрила заявку на членство Швеции. Киеву же пообещали поддержку на пути к альянсу. Но конкретных предложений по вступлению Украины в НАТО не прозвучало, и в заявлении по итогам саммита не говорится, когда ее могут пригласить в альянс. Впрочем, страны G7 обязались обеспечить безопасность Украины, пообещав в том числе новые поставки вооружения Киеву. В НАТО боятся прямого столкновения с Кремлем? Есть ли среди союзников раскол? И как в странах Балтии относятся к угрозам из России? Это специальный выпуск ток-шоу "В самую точку" с саммита НАТОв Вильнюсе.

Гости в студии:

🔵Маргарита Шешельгите – профессор и директор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета

🔵Владимирас Лаучюс – журналист, старший аналитик Центра исследования Восточной Европы

🔵Константин Эггерт – обозреватель и колумнист DW