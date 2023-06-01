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В новом пакете помощи Киеву США поставят Avenger и Stinger

Евгений Жуков
27 мин. назад

В Вашингтоне считают, что ВСУ эффективно используют комплексы Patriot. В 39-й пакет военной помощи Киеву из арсеналов Пентагона вошли, в частности, системы ПВО Avenger и Stinger, боеприпасы к Patriot и HIMARS.

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Самоходный зенитно-ракетный комплекс Avenger
Самоходный зенитно-ракетный комплекс AvengerФото: U.S. Army/ZUMA Press Wire/picture alliance

США в рамках нового пакета военной помощи для Украины предоставят Киеву боеприпасы для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также системы ПВО. Об этом заявил на брифинге в Белом доме в среду, 31 мая, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

По его словам, ВСУ "довольно эффективно" развернули ЗРК Patriot. Кроме дополнительных боеприпасов к ним и к РСЗО HIMARS, в новый пакет вошли новые системы ПВО Avenger и Stinger, артиллерийские снаряды и боеприпасы для противотанковых вооружений. Сколько именно единиц вооружений будет поставлено Киеву и на какую сумму, Кирби не уточнил.

Речь идет о 39-м пакете помощи Украине, вооружения для которого берут из запасов американского министерства обороны. К концу апреля общий объем военной помощи США Украине достигал примерно 36 млрд долларов.

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