Зеленский меняет главу Минобороны: события 557-го дня войны

На 557-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 3 сентября, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Российские обстрелы Украины

За сутки Россия нанесла по территории Украины один ракетный и 39 авиационных ударов, а также совершила 24 обстрела из реактивных систем, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке. В селе Белозерка Херсонской области в результате обстрела погиб 35-летний мужчина. Жена погибшего мужчины, их 9-летняя дочка и еще один 37-летний местный житель получили ранения. Кроме того, в Херсоне при обстреле пострадал 77-летний мужчина.

В Сумской области под обстрел попали полицейские, собирающие сведения о совершенных российскими военными преступлениях. Один из сотрудников полиции погиб, еще двое получили ранения. Также пострадал один мирный житель, сообщили в офисе Генпрокурора.

В Донецкой области российские войска обстреляли села Северное и Тихоновка. Погиб 84-летний мужчина, его жена получила ранение. Кроме того, пострадали еще трое мужчин и одна женщина.

Зеленский предлагает сменить министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении анонсировал отставку министра обороны страны Алексея Резникова. "На этой неделе парламенту будет предложено принять кадровое решение. Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом", - заявил Зеленский.

Возглавить министерство президент предложил руководителю Фонда государственного имущества Рустему Умерову. "Верховная рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", - сказал президент.

Россия обстреляла порт Рени на Дунае

В ночь на 3 сентября Россия нанесла удар по порту Рени на Дунае в Измаильском районе Одесской области, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, групповой удар беспилотниками был нанесен по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ. "Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - заявили в Минобороны.

Южные районы Одесской области были атакованы 25 ударными дронами Shahed-136/131, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Массированная атака продолжалась около четырех часов, силы ПВО уничтожили 22 беспилотника. Украинская сторона сообщила о попадании в припортовую инфраструктуру. Известно о двух раненых людях.

ВСУ прорвали первую линию российской обороны на юге

Генерал ВСУ Александр Тарнавский, возглавляющий контрнаступление на юге, подтвердил, что украинские военные прорвали первую и самую укрепленную линию российской обороны. "Мы сейчас находимся между первой и второй линиями обороны. В центре наступления мы сейчас завершаем уничтожение подразделений противника, обеспечивающих прикрытие отхода российских войск за вторую линию обороны", - описал он ситуацию в районе Работино-Вербовое в Запорожской области.

Страдания и боль жителей украинского Купянска To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

По оценке Тарнавского, Россия потратила 60 процентов сил и средств на сооружение первой линии обороны и по 20 процентов - на две остальные. "Россияне считали, что украинцы не пройдут эту линию обороны. Готовились больше года. Они сделали все, чтобы эта территория была хорошо подготовлена", - сказал генерал в интервью британской газете Observer, добавив, что дальнейшее продвижение должно быть легче.

"Противник подтягивает резервы не только из Украины, но и из России. Но рано или поздно у россиян кончатся все лучшие солдаты. Это даст нам импульс для того, чтобы атаковать больше и быстрее. У нас все впереди", - заявил Тарнавский.

Медведев: С начала года в РФ набрали 280 000 контрактников

С 1 января 2023 года, по данным Минобороны России, на контрактную службу в ВС РФ записались около 280 000 человек, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с главами субъектов Федерации в Дальневосточном округе. По утверждению Медведева, часть из этих людей пребывала в запасе, а часть является добровольцами.

В начале августа Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования вооруженных сил отчитывался, что с начала 2023 года на контракт записались 231 000 человек. Из приведенных им оценок следует, что за месяц контракты якобы заключили 50 тысяч человек. Аналитики, СМИ и независимые наблюдатели неоднократно указывали, что эти цифры, вероятно, завышены.

Минобороны Великобритании: Россия вербует на войну иностранцев

Россия стремится избежать непопулярных мер по мобилизации населения в преддверии президентских выборов 2024 года и поэтому вербует на войну в Украине мигрантов из Центральной Азии и жителей соседних стран, говорится в регулярной сводке британского Минобороны.

Ведомство отмечает, что по состоянию на конец июня объявления о приеме на службу в российскую армию публиковались в Армении и Казахстане, наемникам обещалась единовременная выплата в 495 000 рублей и ежемесячная зарплата от 190 000 рублей. Кроме того, начиная с мая в России вербуются мигранты из стран Центральной Азии, которым обещают высокую зарплату (в пересчете до 4160 долларов) и ускоренное получение российского гражданства, обращает внимание министерство обороны в Лондоне.

Также поступают сообщения о принуждении к военной службе: так, в оккупированном Мариуполе у строителей-мигрантов из Узбекистана по прибытии забирали паспорта и принуждали вступить в ряды российских вооруженных сил. "В России проживает не менее шести миллионов мигрантов из Центральной Азии, которых Кремль, вероятно, рассматривает как потенциальных рекрутов, - отмечает британское оборонное ведомство.

Министр обороны Украины: F-16 будут у ВСУ весной

Американские истребители F-16 появятся на вооружении ВСУ весной 2024 года, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью агентству "Укринформ".

"Я думаю, в следующем году, весной. Я имею в виду - уже в применении. Потому что сегодня разрешение на обучение есть, страны, которые согласились обучать, есть, и даже уже есть страны, которые согласились передать нам F-16 после завершения обучения и подготовки инфраструктуры", - сказал он.

Минобороны Украины разрешило мобилизовывать ограниченно годных к службе

Министерство обороны Украины подготовило приказ, согласно которому расширяется список годных к военной службе по мобилизации. В частности, годными к воинской службе при мобилизации в Украине намерены признать людей с такими болезнями, как клинически излеченный туберкулез, бессимптомный ВИЧ, легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики и некоторыми другими. Указывается, что ограниченно годные будут призываться в рамках мобилизации для службы по военной специальности, которую определит врачебная комиссия.

TRT Haber: Эрдоган обсудит с Путиным в Сочи "зерновой коридор" и обмен пленными

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится 4 сентября в Сочи с целью обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным будущее "зернового коридора" в Черном море, передает турецкий телеканал TRT Haber. Другими темами обсуждения, по информации турецких журналистов, должны стать проект по транспортировке российского газа в Европу через Турцию, а также обмен военнопленными между Россией и Украиной.

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