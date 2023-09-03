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Британский экс-генерал назвал пять шагов для успеха ВСУ

Александра Иванова
3 сентября 2023 г.

Война России против Украины продлится как минимум до 2024 года, считает британский генерал в отставке Ричард Берронс. Он рекомендует ВСУ добиться нейтрализации Черноморского флота РФ.

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Украинские войска в Запорожской области, июль 2023 года
Украинские войска в Запорожской областиФото: Gian Marco Benedetto/AA/picture alliance

Нынешнее контрнаступление ВСУ не сможет сократить вдвое площадь оккупированных РФ территорий страны к зиме, но оно показало, что российскую армию можно победить - не в 2023 году, но в 2024-2025 годах. Такую оценку высказал на страницах газеты Financial Times британский генерал в отставке Ричард Берронс в воскресенье, 3 сентября.

"Скромный прогресс, достигнутый этим летом, показывает, что, хотя преодоление хорошо подготовленной обороны в ходе ведущейся традиционными методами войны может быть одной из самых трудных операций, оно все же может быть реализовано", - пишет Берронс.

При этом он указывает, что война, вероятно, будет иметь затяжной характер: "Российские силы растянуты, измотаны и не имеют резервов, но если они просто не сдадутся, то это будет еще долгий путь". Украине потребуется время до середины 2024 года, чтобы восстановить мощь военно-воздушных сил и решить проблему с недостатком оборудования для разминирования, констатирует экс-генерал.

Рекомендации для военного успеха ВСУ

Берронс называет пять шагов, которые, по его мнению, могут привести к военному успеху ВСУ. Во-первых, Киеву не стоит форсировать достижение успеха на поле боя до того, как появятся нужные для этого средства. Во-вторых, "в течение всей зимы необходимо оказывать неослабевающее давление на российские оккупационные силы", считает он.

В-третьих, Украина должна системно добиваться ослабления военной хватки России на своих территориях в 2024 году и в последующий период: "Разгром артиллерийского вооружения имеет большое значение, как и атаки на цели в более глубоком тылу на всей оккупированной территории".

В-четвертых, "необходимо нейтрализовать российский Черноморский флот, который является двигателем разрушительных ударов Москвы крылатыми ракетами и ключевым ограничителем экспорта зерна". "Следует сделать так, чтобы к весне 2024 года Черноморский флот больше не играл существенной роли в этой войне", - указывает эксперт.

И в-пятых, "необходимо признать, что в этой войне определяющим фактором военного успеха является оборонно-промышленный потенциал Запада и Украины", пишет Берронс. "Можно было бы обеспечить пополнение из запасов, но в настоящее время кампания Украины зависит от союзников, которые наращивают объемы своей оборонной промышленности. Поступление боеприпасов с новых расширенных производственных линий начнется самое раннее с середины 2024 года, и это должно обеспечить существенный перелом в наступательном потенциале Киева", - резюмирует экс-генерал.

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3 августа 2023 г.33:33 мин.

Статья британского генерала в отставке Ричарда Берронса в газете Financial Times

Ukraine cannot win against Russia now, but victory by 2025 is possible
www.ft.com
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