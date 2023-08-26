В СНБО Украины допустили дополнительную мобилизацию

В Украине может пройти дополнительный призыв, но каких-либо изменений в закон о мобилизации не планируется, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире "Украинского радио" в субботу, 26 августа.

"Изменений к мобилизации не следует ожидать. Наша мобилизация началась 24 февраля 2022 года. В первый день начала военной агрессии были приняты все соответствующие решения. У нас ни одного дня мобилизация не прекращалась, но она происходит с учетом необходимости ребят, которых нужно призвать для выполнения тех или иных задач, мы спокойно делаем это дело, потому что все идет по плану, который сегодня есть", - подчеркнул Данилов.

Отвечая на вопрос о просьбе военных президенту "дать возможность мобилизовать больше", Данилов допустил, что дополнительный призыв возможен. "Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля 2022 года", - сказал он.

Просьба военных "дать возможность мобилизовать больше"

На этой неделе Владимир Зеленский рассказал о просьбе военного командования Украины относительно мобилизации. "Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше пока ничего не могу вам сказать", - сообщил президент.

Всеобщая мобилизация была объявлена в Украине сразу после начала российского вторжения. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Исключения сделаны для некоторых категорий мужчин по состоянию здоровья и различным социальным причинам. Мобилизация должна была проходить в несколько этапов в зависимости от военного опыта.

В декабре прошлого года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вопрос о необходимости дополнительной мобилизации не стоит. "У нас достаточно сегодня людей в Вооруженных силах Украины и вообще в секторе безопасности и обороны", - говорил министр еще до начала украинского контрнаступления.

Смотрите также: