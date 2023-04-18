Мобилизация в Украине: почему уклонистов не наказывают

Число уголовных дел за уклонение от мобилизации в Украине растет с каждым месяцем войны. Но большинство осужденных получают условное наказание, которое спасает их от дальнейшего призыва.

Несмотря на периодические скандалы, разгорающиеся из-за раздачи повесток в военкоматы на блокпостах, в общественных местах или прямо посреди улиц в украинских селах и городах, командование ВСУ обычно избегает комментариев о мобилизационных планах и ходе их выполнения. Однако темпы мобилизации с начала года, вероятно, ускорились, свидетельствуют данные, полученные DW по запросу от Офиса генерального прокурора Украины.

Уклонистов становится больше

Речь идет о количестве уголовных дел, возбужденных по признакам нарушения статьи 336 УК Украины "Уклонение от призыва по мобилизации". Согласно отчетности прокуратуры, за первые три месяца 2023 года правоохранители завели 1455 новых дел в отношении уклонистов, что составляет уже 60% от числа подобных дел, открытых за весь прошлый год.

Владимир Зеленский Фото: ROLAND SCHLAGER/APA/picturedesk.com/picture alliance

Правда, именно эту статью УК начали применять лишь в феврале - когда в первый же день полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. До этого правоохранители возбуждали дела за уклонение от призыва на срочную службу (ст. 335 УК) и уклонение от воинского учета (ст. 337 УК). Всего за 2021 год по этим статьям было открыто соответственно 733 и 178 новых уголовных дел, отмечается в ответе Офиса генпрокурора на запрос DW.

В последнюю неделю февраля 2022 года правоохранители возбудили первые два дела за уклонение от мобилизации, в марте - еще 328. Правда, 46 из них в тот же месяц закрыли. В целом, как свидетельствует статистика прокуратуры, до суда доходит лишь каждое пятое уголовное дело об уклонении от мобилизации: в 2022 году таких было 446, за три месяца 2023-го - 282.

Испытательный срок в случае раскаяния

В Едином госреестре судебных решений DW удалось найти 516 приговоров, вынесенных украинскими судами по этой статье УК. Абсолютное большинство из них - обвинительные, однако они не заканчиваются реальным наказанием. Дело в том, что хотя Уголовный кодекс Украины и предусматривает за уклонение от мобилизации наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, большинство уклонистов идут на сделку со следствием.

Они признают свою вину, раскаиваются в совершенном преступлении и освобождаются от наказания с испытательным сроком - чаще всего в один год. В течение этого срока осужденные обычно должны периодически отмечаться в полиции и сообщать об изменении места жительства или работы.

Проявление неискреннего раскаяния

Впрочем, случаются и исключения, как в деле комплектовщика кабелей из Житомирской области Алексея Б., еще в 1994 году получившего на военной кафедре вуза звание старшего лейтенанта запаса. В сентябре 2022 года он не явился по повестке в пункт сбора призывников в Новограде-Волынском, в отношении него было начато расследование и в январе 2023 года офицер запаса пытался заключить с прокурором соглашение о признании вины в уклонении от мобилизации.

На призывном пункте в Киеве, июль 2022 года Фото: Anna Fil/DW

Однако, выступая в суде, Алексея Б. заявил, что считает себя негодным для военной службы по состоянию здоровья, морально-деловым качествам и уровню профессиональной военной подготовки, "чувствует собственную некомпетентность в военном деле, что исключает его участие в боевых действиях как офицера".

Судья Новоград-Волынского горрайонного суда Андрей Помогаев расценил такие высказывания как проявление неискреннего раскаяния, отказался заверять соответствующее соглашение и спустя месяц приговорил Алексея Б. к трем годам лишения свободы. Адвокат подсудимого Геннадий Фрегер рассказал DW, что его жалобу на приговор в мае должен рассмотреть Житомирский апелляционный суд.

Приговор суда как индульгенция от призыва

По состоянию на середину апреля апелляционные суды рассмотрели лишь несколько десятков подобных жалоб, свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений. Едва ли не единственным случаем полного оправдания обвиняемого является дело безработного Олега Г. из Каменца-Подольского. В октябре 2022 года он не явился по повестке в военкомат, в суде раскаялся и заверял, что готов служить, но не по мобилизации, а по контракту. Впрочем, судья Каменец-Подольского горрайонного суда все равно приговорил подсудимого к трем годам лишения свободы.

30 марта Хмельницкий апелляционный суд пересмотрел это дело. Коллегия судей учла, что Олег Г. на тот момент уже полтора месяца как был мобилизован и служил пулеметчиком в одной из воинских частей, а потому отменила приговор, освободила подсудимого от ответственности и закрыла уголовное дело. "Это не было злостное уклонение, мой клиент искал себе более подходящее место службы", - пояснила адвокат Олега Г. Неонила Мужиловская.

Как и ее коллега Геннадий Фрегер, она обращает внимание на то, что соглашения о признании вины в уклонении от мобилизации и условные наказания, по сути, дают осужденным индульгенцию от последующей службы в армии. "Наличие судимости само по себе является препятствием для призыва в армию, а еще и прибавляется обязанность отмечаться в полиции", - указывает Мужиловская, которая полагает, что злостных уклонистов следовало бы наказывать более сурово.

Впрочем, в Минобороны Украины говорят, уклонение от мобилизации считается нетяжким преступлением, поэтому осужденные за него все равно остаются на воинском учете. Судимость с таких уклонистов может быть снята по истечение испытательного срока, а значит, после этого их могут попытаться мобилизовать еще раз, отмечается в недавнем ответе министерства на запрос "Судебно-юридической газеты".

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