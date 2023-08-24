Как в Киеве отметили День независимости в условиях войны

В День независимости Украины киевские власти пытались избежать большого скопления людей - опасались вероятности ракетных ударов со стороны российских войск и возможных жертв. Сообщения о том, что Россия обладает большим количеством ракет для нанесения атаки по Киеву 24 августа, поступали несколько предшествующих дней. Ранее украинской ПВО, усиленной немецкими противоракетными системами Irid-T и американскими установками Patriot, удавалось отбивать почти все воздушные атаки и даже сбивать "несбиваемые" гиперзвуковые ракеты "Кинжал", но киевляне прислушались к предупреждениям властей.

Разбитая российская военная техника на Крещатике

Утро Дня независимости началось с приветствий украинскому народу со стороны президента Украины Владимира Зеленского и торжественного молебна всех украинских религиозных конфессий в старейшем христианском храме столицы Украины - Софийском соборе, построенного еще в ХІ веке. Но самым многолюдным мероприятием стала выставка разбитой российской военной техники и обломков сбитых российских ракет на Крещатике - центральной улице Киева.

Выставка разбитой российской техники в Киеве Фото: Gleb Garanich/Reuters

С самого утра сюда устремились люди, многие - в праздничных вышиванках. Они рассматривали выставленные по центру улицы сожженные танки и самоходные установки РФ и фотографировались на фоне разбитой украинскими воинами вражеской техники.

"Мне одновременно и радостно, и грустно, - признается киевлянка Лидия. - Радостно, потому что это показывает мощь и отвагу наших защитников. А грустно, потому что я знаю, какой дорогой ценой дается нам вытеснение врага из нашей страны".

Григорий фотографирует на фоне разбитой техники пятилетнего внука. "Мы пришли на эту выставку, как и в прошлом году, когда здесь было что-то подобное. Эти выставки совершенно необходимы! Это демонстрация нашей решимости отстоять свою страну и свою землю. И чтобы оккупанты знали и видели, что их "парад" на Крещатике все же состоялся", - говорит мужчина.

Разбитая российская техника растянулась почти на весь Крещатик. "Это ужасное зрелище! Мне становится страшно, когда я представляю себе, как эти огромные груды железа двигались на наших парней. Но мы должны все это знать и видеть, чтобы понимать, против кого нам приходится всем воевать", - говорит Екатерина, молодая девушка в нарядной вышиванке.

30-летний Максим пришел на Крещатик со своей женой и матерью. "Меня еще не мобилизовали, поскольку у меня нет никакой военной специальности. Но я понимаю, что в мирном Киеве мы иногда можем забывать, что идет война и на фронте гибнут наши люди. Такая экспозиция напоминает нам о цене, которую мы платим за нашу независимость", - считает Максим.

Повышенные меры безопасности

Воздушных тревог в Киеве в День независимости не было всю первую половину дня. Но даже в их отсутствие люди в столице Украины не могли почувствовать себя полностью расслабившимися. На всем протяжении Крещатика в этот день были запрещены парковки не только автомобилей, но и велосипедов и самокатов.

Клумба с национальными флагами Украины. Каждый флажок - украинский военный, погибший в боях с Россией за независимость Украины Фото: Emmi Korhonen/dpa/picture alliance

Грузовики, доставлявшие товары в магазины, подвергались тщательному досмотру. На улицы были выведены усиленные патрули полиции. Однако в отличие от прошлого Дня независимости практически не было вооруженных групп бойцов Национальной гвардии.

Около 16 часов раздались звуки сирены, оповещавшие об опасности ракетной атаки, и люди устремились к ближайшим станциям метро, которые во время тревог выполняют роль укрытий. Оставшихся на улице полиция через громкоговорители настойчиво просила пройти в убежища. В соцсетях появились сообщения о зафиксированном взлете с российского военного аэродрома Саваслейка ракетоносцев МИГ-31, способных нести наиболее опасные ракеты "Кинжал".

Зеленский: "Мы умеем побеждать! И победим"

Официальные торжества по случаю Дня независимости прошли на Софийской площади Киева, где в 1918 году было объявлено о восстановлении украинской государственности в виде Украинской народной республики. Здесь собрались участники боевых действий, политики, военное руководство Украины и высокопоставленные гости из Литвы, Норвегии, Португалии, Боснии и Герцеговины. Президент Украины Владимир Зеленский вручил бойцам и воинским частям государственные награды и боевые флаги с лентами с почетными наименованиями.

Владимир Зеленский перед зданием администрации президента Украины Фото: The Presidential Office of Ukraine

Зеленский подчеркнул, что украинцы не "дадут разорвать и не выпустят из своих рук" независимость своей страны. "Мы умеем побеждать! И победим! Украинские дети на украинских площадях и улицах будут так же праздновать украинскую независимость… С союзниками и партнерами Украины, которых Украина сама будет выбирать, всегда свободно", - заявил президент. Он выразил цивилизованному миру благодарность за поддержку борьбы Украины за независимость, но отметил, что "Украина должна быть в силах защитить себя".

Тем временем у монумента Украина-Мать, со щит которой перед Днем независимости демонтировали герб Советского союза, установив вместо него малый герб Украины - трезубец, прошло торжественное погашение новой почтовой марки. На ней изображен этот памятник, подвергшийся декоммунизации. Участники мероприятия особо отметили, что оно приурочено ко Дню независимости Украины и носит символический характер.

Днем - выставки и презентации, вечером - концерты

Празднование Дня независимости в Киеве Фото: NurPhoto/picture alliance

На протяжении всего дня киевляне и гости столицы Украины посещали различные выставки фотографий с мест боевых действий, презентации издания новых книг об истории Украины и нынешней развязанной Россией войне. В самом центре Киева, на Европейской площади экспонировались более ста работ всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко.

А с наступлением вечера на улицах стали открываться концертные площадки, где выступали различные певцы и музыканты. "День прошел довольно спокойно, новости с фронта и из России были хорошими для нас. Надеемся, что и вечер будет приятным и без воздушных атак", - сказал DW один из киевских студентов, слушавший вместе со своими друзьями патриотические украинские песни в исполнении уличного музыканта.

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