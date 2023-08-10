Декоммунизация "Родины-матери" в Киеве: страсти не утихают

В Украине продолжаются острые споры вокруг монумента "Родина-мать" и после замены герба СССР трезубцем на ее щите. DW - с подробностями.

Монумент "Родина-мать", возвышающийся в Киеве на холмах правого берега Днепра, возвели в 1981 году как символ победы СССР во Второй мировой войне. В одной руке монументальной статуи - щит, на котором еще недавно был советский герб. В другой - меч, рукоятку которого до сих пор украшают советские звезды. У подножия самой высокой скульптуры в Европе находится Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Переосмысление символов - украинское культурное контрнаступление

Советский герб со щита недавно убрали в соответствии с действующим в Украине с 2015 года законом о декоммунизации. На его месте 6 августа появился трезубец - украинский тризуб.

Демонтированные в Украине памятники после принятия закона о декоммунизации Фото: Aljoscha

Этой акции предшествовал опрос в сервисе "ДIЯ": 85 процентов респондентов поддержали замену советского герба на тризуб. Сообщалось, что работы обошлись в 28 миллионов гривен. Хотя средства были предоставлены меценатами, на министерство культуры и его бывшего руководителя Александра Ткаченко посыпались упреки. Мол, во время войны деньги целесообразнее направлять на нужды армии.

Сторонники замены подчеркивают, что именно сейчас это важно. "Война со всем советским ведется не только на поле боя", но и на языке символов, подчеркнул в разговоре с DW Юрий Савчук, генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. "Это наше культурное контрнаступление, - говорит Савчук. - Замена - лишь видимая часть айсберга, часть большого тектонического процесса переопределения символов. Ведь когда мы видим на щите тризуб, вся скульптура воспринимается иначе - это уже не советская женщина, а украинка, для которой этот тризуб является национальным, государственным символом ".

По его словам, следующим этапом переопределения символов станет переименование монумента с "Родина-мать" на "Украина-мать", а также самого музея на Национальный музей войны за независимость Украины. Кроме того, продолжил Савчук, планируется архитектурно перестроить ландшафтный парк вокруг в соответствии с новой идеей переосмысления украинской истории. Переименование монумента и музея должно состояться еще в этом году ко Дню независимости Украины 24 августа.

"Не делайте из советского тоталитарного памятника "Украину-Мать"

Замена советского герба на "Родине-матери" на украинский тризуб и идеи переименования вызвали неоднозначную реакцию в украинском обществе. Тот факт, что на мече скульптуры по-прежнему остаются советские звезды, только оживил дискуссию. Кто-то поддерживает нынешнюю декоммунизацию советского памятника, кто-то называет это полумерами и предлагает полностью снести скульптуру, кто-то называет монтаж тризуба на щите "Родины-матери" простой "сменой фасада".

Памятник Ленину в Харькове снесли еще 2014 году Фото: picture alliance/AP Photo/Igor Chekachkov

"Искусство говорит с нами образами, - отметила в разговоре с DW искусствовед и историк архитектуры Екатерина Липа. - И очень грустно, когда национальную символику, с которой в СССР боролись, лепят на абсолютно тоталитарное произведение, которым является монумент "Родина-мать". По мнению Липы, таким образом вместо декоммунизации советская идеология обретает вторую жизнь.

Искусствовед предлагает собрать советские памятники и монументы в одном месте и создать музей тоталитарного прошлого Украины, в котором можно было бы исследовать тоталитарное искусство. "Нужно объяснять людям, что не так с тоталитарным искусством и какое оно имеет влияние. Потому что у нас несколько поколений воспитывались на нем и не знают другого. Не надо пытаться сделать из советского тоталитарного памятника "Украину-Мать", - настаивает Липа.

Политик, соучредитель общественной организации "Дела громад" Виталий Гайдукевич убежден, что замена советского герба на тризуб является лишь имитацией переосмысления истории. "А давайте, Ильичу доклеим усы и будет Кобзарь. А давайте, Щорсу сменим табличку на Петлюра… Только от этого украинского больше не становится", - считает Гайдукевич.

Герб СССР спущен Фото: picture alliance / NurPhoto

"Это идеологический маркер. Идеология не только в гербе СССР на щите. Она в гигантомании, в "перекличке" подходов со Сталинградом, в чертах лица, в архитектурном решении, в планировании всего комплекса", - написал он на своей странице в Facebook. Гайдукевич предлагает полностью демонтировать монумент.

"Как ни танцуй гопак вокруг, комплекс не наполнится украинскими смыслами. Потому что так передавали смысл в СССР. В Украине смысл обороны, защиты, героизма нужно визуализировать иначе", - считает он. По его мнению, появление тризуба на советской монументалистике это "откровенное извращение".

Депутат фракции Европейской солидарности в Верховной раде, историк, бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предлагал только снять советский герб со щита монумента, а на его месте просто оставить "дыру". "Главной ошибкой украинцев после 1991 была вера в то, что не нужно строить новое государство, достаточно лишь перекрасить в сине-желтые краски существующую УССР. (…) Дискуссии о "Родине-мать" или переименовании музея Второй мировой свидетельствуют: вера в то, что вместо создания нового, можно просто изменить старые вывески, к сожалению, никуда не исчезла. Мы снова становимся на грабли, тщательно перекрасив их в сине-желтые", - написал Вятрович в Facebook.

Что делать с советской звездой на монументе?

После замены герба началось обсуждение, что делать с советскими звездами, которые до сих пор остаются на рукоятке меча, который держит "Родина-мать": можно ли считать скульптуру декоммунизированной до конца? Многие считают, что нужно избавиться и от звезд, даже если это потребует дополнительных затрат. В соцсетях даже в шутку обсуждают предложение "считать меч трофейным" с целью экономии средств на демонтаж звезд.

Скульптор Алексей Пергаменщик, создавший тризуб для статуи и занимавшийся работами по его установке, считает, что советские звезды на мече нужно демонтировать. "Я готов бесплатно их снять", - сказал скульптор в интервью DW. "Я возьму альпинистское снаряжение, поднимусь и болгаркой срежу эти звезды. А потом могу зашлифовать эти места", - предлагает он.

Теперь в Украине спорят о звездах на эфесе меча Фото: Kaniuka Ruslan/Avalon Ukraine/IMAGO

В то же время директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук считает, что вопрос требует серьезного публичного обсуждения.

"Мы трактуем красную звезду, как символ агрессии, нарушение норм морали и человечности. Но вопрос не простой, потому что сейчас защитники Украины получают орден в виде золотой звезды, и как быть с этим?", - спрашивает Савчук. Он считает, что сначала нужно на общегосударственном уровне разобраться с тем, что делать с этим символом, а затем начинать дискуссию по поводу звезды на рукоятке меча "Батькивщины-матери".

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович в свою очередь считает, что "проблемы со звездами на мече "Родины-матери" вообще нет." Звезды не подпадают под действие закона о декоммунизации, - говорит Дробович в разговоре с DW. Он напоминает, что звезда - это древний геральдический символ. "Пятиугольная звезда есть на флаге США и в гербе графа Оксфордского, и СССР ее взял тоже себе. Поэтому дискуссии о звездах это чистая демагогия", - считает Дробович.

Общественная дискуссия по переопределению символов важна

При этом он отмечает полезность и важность общественной дискуссии о переосмыслении советских символов в публичном пространстве. "Это свидетельствует, что у нас здоровое общество. Оно обдумывает эти темы и дебатирует. Это как раз то, чего не было в Советском Союзе, потому что все эти советские монументы ставились по командам партийного руководства и дискуссии вообще не было", - говорит Дробович.

С этим согласна и культуролог, руководитель Центра урбанистических студий Национального университета "Киево-Могилянская академия" Владислава Осьмак. По ее мнению, переосмысление, переопределение или снос советских символов из публичного пространства нужно было провести еще на первом этапе независимости Украины. Она считает правильным, что этот вопрос не стали откладываться до конца войны. "Это очень важное символическое действие, которое переопределяет один из самых известных монументов в Украине и мире и делает его наконец принадлежащим нам. И того, что мнения на этот счет противоположны, не надо бояться", - говорит Осьмак.

В то же время она соглашается, что монумент "Родина-мать" является произведением советского монументального искусства. Но указывает также и на то, что, по ее убеждению, он влился в современную украинскую культуру, в частности из-за художественных акций: монумент подсвечивали цветами украинского национального флага, на голову скульптуры одевали венок из красных маков, когда Украина впервые отмечала День памяти и примирения 8 мая вместо 9 мая.

"В результате монумент стал фрагментом сегодняшнего украинского символического поля. Снести монументальную скульптуру просто, но не прибегаем ли мы тогда к тем же практикам, к которым прибегали в советское время, снося монументальные памятники предыдущих эпох", - задается вопросом культуролог. Осмак считает, что монумент "Родина-мать" - это памятник своего времени, который обрел в современной Украине новую жизнь.

Смотрите также: