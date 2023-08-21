Как Евросоюз контролирует финансирование Украины

Запад наращивает финансовую поддержку Киева. При этом в США, в ЕС и в самой Украине понимают, что проблема коррупции в стране остается. DW о том, как ЕС контролирует выделяемые Киеву средства.

Для контроля над направляемой в Украину помощью и предотвращения коррупции в Соединенных Штатах обсуждают создание должности специального инспектора, сообщили на днях источники изданию Politico. По их сведениям, такое условие может выдвинуть Республиканская партия на фоне планов Белого дома, запросившего Конгресс США одобрить выделение Киеву еще 24 млрд долларов.

Боятся коррупции и сами украинцы: согласно недавнему опросу Transparency International, наибольшие опасения жителей страны относительно ее послевоенного восстановления вызывают потенциальные коррупционные схемы на крупных проектах (у 73% респондентов), а также отсутствие контроля над процессами и растрата средств (у 68%).

Между тем Европейский Союз планирует предоставить Украине 50 млрд евро макрофинансовой помощи в течение следующих четырех лет. DW попросила Еврокомиссию пояснить, как в Брюсселе следят за финансированием, которое Евросоюз предоставляет Киеву. На вопросы редакции письменно ответил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

DW: Как Евросоюз контролирует использование выделяемых Украине средств?

Петер Стано: Финансирование, которое находится в ведении Еврокомиссии, осуществляется в соответствии с системой внутреннего контроля. Она включает целый ряд внутренних и внешних мероприятий, например мониторинг и оценку, финансовые проверки, проверки израсходованных средств, аудит.

Если конкретнее, то все действия могут подвергаться проверкам со стороны сотрудников Еврокомиссии перед выплатами, а также проверке расходов, проводимой независимыми аудиторами от имени Еврокомиссии с упором на законность и регулярность тех трат, которые отражены в отчетах.

Кроме того, Европейская аудиторская палата (ECA) может проводить два вида аудита: по расходам - с акцентом на законность и регулярность операций, а также по результатам деятельности - чтобы оценить, насколько эффективно и рационально были использованы средства ЕС. Помимо этого, Бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и Европейская прокуратура (EPPO) могут расследовать любые из этих действий.

- Какие основные проблемы были выявлены при осуществлении контроля над средствами ЕС, выделенными Украине, и что необходимо улучшить в области прозрачности и эффективности?

- В рамках программы макрофинансовой помощи на 2023 год ЕС предоставляет Украине предсказуемый, крупный и своевременный инструмент финансирования на сумму до 18 млрд евро в виде несвязанной и нецелевой поддержки, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в финансировании. Эта помощь определяется условиями проведения определенной политики, согласованными Еврокомиссией и украинскими властями и закрепленными в Меморандуме о взаимопонимании.

Петер Стано Фото: Xavier Lejeune/European Union, 2020

Особое внимание в этих политических условиях уделяется вопросам управления и верховенства закона, в частности борьбе с коррупцией. Заданная программа реформ способствует повышению макроэкономической стабильности Украины, укреплению ее институтов и подготовке почвы для успешного восстановления, а также поддержке усилий страны на европейском пути. В дополнение к выполнению политических условий украинские власти регулярно предоставляют Еврокомиссии бюджетную информацию.

- Что уже, по мнению Еврокомиссии, улучшилось в Украине в этой сфере?

- В качестве дополнительной защиты финансовых интересов ЕС внешний консультант провел операционную оценку. Эта процедура позволяет получить обоснованные гарантии функционирования административных процессов и финансовых механизмов в Украине в контексте расходования средств Евросоюза. Эта оценка подтвердила, что системы управления госфинансами и другие финансовые механизмы Украины значительно улучшились за годы, прошедшие после предыдущей оценки в 2018 году.

Одним из примеров довоенного прогресса является сфера закупок, которая также будет иметь решающее значение для послевоенного восстановления. После введения обязательного использования системы электронных закупок ProZorro для всех закупок на сумму свыше 50 000 гривен (более 1200 евро в пересчете. - Ред.) доступ экономических субъектов к госконтрактам был упрощен и стал более прозрачным и конкурентным.

Правительство Украины сохраняет приверженность совершенствованию систем и процессов управления государственными финансами, при этом ряд важнейших реформ уже был проведен или находился в процессе реализации до того, как российская агрессия резко замедлила дальнейший прогресс.

- Не могли бы вы подробнее рассказать о новом подходе к контролю над средствами, который планируется использовать для будущей макрофинансовой помощи Украине?

- В июне 2023 года Еврокомиссия предложила создать фонд для Украины в размере 50 млрд евро, который будет поддерживать восстановление, реконструкцию и модернизацию страны в течение 2024-2027 годов. Фонд также будет поддерживать реформы в Украине на пути к вступлению в ЕС. Переговоры по этому предложению уже начались с Советом ЕС и Европарламентом. Цель Еврокомиссии - до конца года достичь соглашения, которое позволит фонду стартовать в начале 2024 года.

При помощи нового механизма предлагается еще больше расширить полномочия Еврокомиссии по осуществлению аудита и контроля по сравнению с существующими инструментами. Эти полномочия будут закреплены в рамочном соглашении с правительством Украины и станут обязательным условием для выделения средств из фонда.

Так, например, предполагается, что Еврокомиссия будет выступать в роли наблюдателя и проводить проверки в течение проектного цикла, в том числе и в отношении закупок, осуществляемых украинскими партнерами. Со своей стороны, Украина также должна будет модернизировать свои системы аудита и контроля для повышения эффективности. Предлагается также создать независимый совет аудиторов, который будет отчитываться перед Еврокомиссией о возможном нецелевом использовании средств ЕС.

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