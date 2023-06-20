Украина получит от ЕС еще 50 млрд евро

Новый план, согласно которому Киеву выделят еще 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов представили в Брюсселе во вторник, 20 июня. О создании фонда объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Этот резерв в первую очередь обеспечит уверенность и предсказуемость для наших партнеров в Украине. Он также должен стимулировать к активности других доноров", - заявила она, подчеркнув, что новый фонд позволит Евросоюзу действовать с той гибкостью, которая требуется в условия войны.

Ориентировочно резерв будет состоять из 17 млрд евро грантов и 33 млрд евро кредитов, однако точная годовая доля грантов и займов будет ежегодно определяться Европарламентом и Советом ЕС в рамках стандартной бюджетной процедуры, сообщили в Еврокомиссии.

Большую часть средств - 39 млрд евро в грантах и кредитах - планируется выделить на поддержку госбюджета Украины. 8 млрд евро предназначено для обеспечения гарантий и создания предпосылок для инвестиций в Украину, а еще 3 млрд в виде грантов предусмотрены для оказания стране технической помощи. Основные цели пакета: поддержка реконструкции и модернизации Украины, реформ на пути к вступлению в ЕС, покрытие потребностей в госфинансировании для бесперебойного предоставления госуслуг, социальных пособий, работы школ и больниц, мобилизация инвестиций в частный сектор для восстановления экономики, помощь украинскому обществу в преодолении социальных последствий войны.

План Еврокомиссии должен быть согласован с правительством Украины, указал на брифинге в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС. "Это крупнейший в истории финансовый инструмент Евросоюза, предназначенный для третьей страны", - подчеркнул он.

Жесткая система контроля госсредств

В связи с такими масштабными капиталовложениями в Брюсселе решили выдвинуть дополнительное условие: расширенные положения об аудите и контроле. Во-первых, Украина должна модернизировать свою систему аудита и контроля для повышения эффективности помощи. Во-вторых, Еврокомиссия должна получить возможность проводить проверки в любой момент реализации плана. В-третьих, будет создан независимый совет аудиторов для предотвращения возможных нарушений, мошенничества и коррупции, который обяжут отчитываться перед Еврокомиссией о любом выявленном или предполагаемом неэффективном управлении госсредствами, а также о недостатках системы контроля.

"До войны Украина была одной из самых коррумпированных стран в мире, однако ситуация изменилась", - отметил высокопоставленный чиновник ЕС. Тем не менее создание независимого совета аудиторов остается крайне важной задачей, подчеркнул он, указав, что эксперты по аудиту будут назначаться непосредственно Еврокомиссией. Положения об аудите и контроле должны стать юридически обязывающими для Украины при подписании рамочного договора.

На вопрос о том, хватит ли Украине 12,5 млрд евро в год, учитывая, что в 2023 году помощь составит 18 млрд евро, а нужды страны растут в связи с наносимым продолжающейся российской агрессией ущербом, чиновник ЕС ответил, что за основу плана был взят базовый сценарий Международного валютного фонда. По его словам, при определении суммы текущей макрофинансовой помощи в 18 млрд евро, учитывались худшие условия, однако, согласно прогнозам, ситуация будет постепенно улучшаться, а предоставленные Украине гарантии должны создать мультипликативный эффект - явление, при котором изменение конкретного исходного параметра, например, государственных расходов, вызывает более значительное изменение результата, например, ВВП.

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