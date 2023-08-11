Борьба с коррупцией: в Украине увольняют областных военкомов

Возглавлять областные военкоматы должны те, кто прошел фронт или не может быть на передовой из-за ранения, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил уволить всех областных военкомов. Об этом сообщил в пятницу, 11 августа, президент страны Владимир Зеленский по окончании специального заседания СНБО, на котором рассматривались итоги проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). "Наши решения. Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена", - подчеркнул Зеленский.

Ожидается проверка СБУ

По его словам, возглавлять областные военкоматы должны "воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в передовой из-за ранения, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма - именно им можно доверить эту систему комплектования".

Реализовать решение предстоит главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному. "Перед назначением новых руководителей ТЦК будет проверка СБУ", - добавил Зеленский.

ГБР: Возбуждены 112 уголовных дел

По данным Государственного бюро расследований (ГБР) на 8 августа, рамках общенациональной кампании по борьбе с коррупцией в военкоматах Украины возбуждены 112 уголовных дел.

Так, по данным офиса генпрокурора Украины, члены семьи экс-военкома Одесской области Евгения Борисова с февраля 2022 года приобрели в Испании недвижимость на общую сумму более 151 млн гривен (3,7 млн евро). По версии следствия, Борисов торговал фальшивыми отсрочками от службы, освобождениями от мобилизации и документами, которые позволяли покинуть страну. После увольнения Борисова Зеленский распорядился создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины.

Пятнадцать обвинительных актов направлены в суд

По результатам работы ГБР 15 обвинительных актов были направлены в суд. Так, в Запорожье разоблачили военкома, который организовал схему обогащения для своего окружения и помогал скрываться от суда криминальным элементам, указали в ведомстве. В Закарпатье ГБР сообщило о подозрении военному комиссару, который заставлял солдат строить ему имение. В Киевской области разоблачен чиновник ТЦК по подозрению в содействии нелегальному пересечению границы.

В Еврокомиссии ранее, в июне, приветствовали "новый закон о декларировании активов", который, по мнению Брюсселя, свидетельствует о стремлении украинского правительства предпринять дополнительные шаги по борьбе с коррупцией.

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