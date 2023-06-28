Глава Минобороны ФРГ: Я делаю ставку на наступление Украины

По словам министра обороны Германии Борис Писториуса, он разделяет мнение о том, что текущий год станет решающим для исхода войны в Украине.

Текущий год будет решающим для войны в Украине. Это мнение ряда экспертов поддержал министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius), выступая в эфире немецкого общественно-правового телеканала ZDF утром в среду, 28 июня, перед началом своего визита в США.

"С высокой вероятностью это решающий год, решающие месяцы. Именно поэтому Германия несколько недель назад согласовала большой пакет помощи в объеме 2,7 млрд евро. Это обеспечивает Украине устойчивую поддержку", - заявил он в программе "Morgenmagazin", добавив, что по уровню поддержки Киева Германия занимает сейчас второе место в мире после США.

В середине мая Германия пообещала Украине дальнейшую всестороннюю военную помощь. В частности, речь идет о поставке дополнительных систем ПВО Iris-T SLM, танков Leopard и БТР Marder, а также боеприпасов.

Между тем глава Минобороны ФРГ не стал делать прогнозы относительно возможного развития ситуации в случае, если украинское наступление не увенчается успехом. "Это рассуждение мы отложим до того момента, когда это произойдет. Если это произойдет, - отметил он. - Я делаю ставку на масштабное наступление, на контрнаступление, а остальное определится потом".

В среду начинается визит министра обороны ФРГ Бориса Писториуса в США. В Вашингтоне он проедет переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином, одной из главных тем которых станет война России против Украины.

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