Украина просит ФРГ утроить число поставляемых танков Leopard

"Каждый Leopard 2 буквально на вес золота для решающего наступления" ВСУ, заявил заместитель министра иностранных дел Украины, экс-посол в Берлине Андрей Мельник.

Киев просит Германию поставить ему еще больше танков. "Украинская армия прежде всего нуждается в гораздо большем количестве западных танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники", - заявил в интервью изданию Der Tagesspiegel, опубликованном в понедельник, 12 июня, заместитель министра иностранных дел Украины, экс-посол в Берлине Андрей Мельник.

Он пояснил, что из-за утраты части переданнных вооружений в боях "каждый Leopard 2 буквально на веc золота для решающего наступления" ВСУ. По мнению Мельника, Германия способна передать Киеву больше танков, чем уже поставленные 18 экземпляров из запасов бундесвера, насчитывающих более 300 танков, и нынешнее число можно "утроить, не ставя под угрозу обороноспособность Германии".

Мельник призвал предоставить Киеву еще 60 БМП Marder и крылатые ракеты Taurus

Одновременно Андрей Мельник попросил ФРР передать украинским вооруженным силам еще 60 боевых машин пехоты Marder, а также крылатые ракеты Taurus и помочь Киеву в создании мощных военно-воздушных сил. Украина ждет "стратегического решения Германии об активном участии в коалиции по поставкам истребителей, немедленном предоставлении возможности тренировок украинских пилотов на истребителях Eurofighter и предоставлении части из более 130 самолетов", добавил Мельник.

В оппозиционном Христианско-демократическом союзе (ХДС) поддержали призыв замглавы МИД Украины увеличить военную помощь Берлина. Партнеры Украины должны "незамедлительно заменить всю уничтоженную технику, в том числе все боевые танки Leopard и бронетранспортеры, а также поставить дополнительные материалы", заявил изданию Der Tagesspiegel эксперт ХДС по вопросам безопасности Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter).

В свою очередь эксперт Свободной демократической партии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер (Marcus Faber) выразил уверенность в том, что четкие обещания заменить утраченные в боях вооружения поддержат ВСУ в контрнаступлении. В частности, он предложил предоставить Киеву дальнейшие танки Leopard.

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