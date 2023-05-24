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Украинские танкисты осваивают Leopard 1 A5Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

Акцент на ПВО и танки. Борис Писториус о немецкой помощи ВСУ

Никита Жолквер
26 мин. назад

Министр обороны Германии объяснил депутатам бундестага, какие цели преследует ФРГ, поставляя Украине те или иные вооружения. Обсуждают в Берлине и передачу Киеву западных боевых самолетов.

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Один вопрос поставил министра обороны ФРГ Бориса Писториуса (Boris Pistorius) в тупик. "Поскольку я не разделяю эту, извините за выражение, бредовую гипотезу, то и отвечать на нее не могу", - сказал министр, обращаясь не столько к депутату, задававшему вопрос, сколько к председательствующей на заседании немецкого парламента 24 мая.

В бундестаге в этот день, как часто по средам, члены правительства ФРГ отвечали на вопросы депутатов. Этой возможностью и воспользовался прошедший в парламент по списку правопопулистской "Альтернативы для Германии", позднее вышедший из этой фракции, ныне независимый Роберт Фарле (Robert Farle). Фарле, ранее состоявший 17 лет членом Германской компартии, зачитал трактат о кознях Зеленского и агрессии Украины против России.

Без западной военной помощи Украина не выстоит

Ответ министра его, разумеется, не устроил. Фарле зачитал вторую главу своего трактата, в которой речь шла о поставках немецких вооружений Украине, что, по его мнению, делает Германию участницей войны и без которых война бы быстро закончилась.

Борис Писториус на трибуне бундестага
Борис ПисториусФото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

"Если мы прекратим поставлять вооружения, если мы сегодня это сделаем, то завтра не станет Украины. Вы, наверное, этого хотите, мы - нет", - ответил Писториус под громкие аплодисменты. А чуть раньше, в своем вступительном слове, он заявил, что "Путину не должна сойти с рук его противоречащая международному праву человеконенавистническая агрессия". Именно поэтому, продолжал министр, Германия до тех пор будет поддерживать Украину, пока в этом будет необходимость.

Но параллельно Минобороны ФРГ предпринимает усилия для повышения обороноспособности и самой Германии. "Нам нужен бундесвер, способный действовать во всех сферах, быстро реагировать и быть выносливым", - указал Писториус и поблагодарил депутатов за согласие выделить на нужды армии дополнительно 100 миллиардов евро. Но этого недостаточно, считает министр. В обозримом будущем Германии, по его словам, придется выделять на оборонные цели как минимум 2 процента ВВП. В 2022 году эта доля составила только 1,39 процента ВВП.

Депутаты задавали много разных вопросов. О зарубежных миссиях бундесвера. О кадровой политике. О причинах промедления с размещением заказов на предприятиях ВПК и задержках в переходе на цифровые технологии. О карьерных возможностях и продвижении по службе. О том, почему в бундесвере так мало военнослужащих-женщин (менее 10 процентов, как признал сам министр). И даже о целесообразности делать военнослужащим прививки от ковида.

Эффективность немецких систем ПВО

Но интересовали депутатов и конкретные цели, достижения которых добивается правительство Германии поставками тех или иных немецких вооружений Киеву.

Отвечая на один из таких вопросов, Борис Писториус сказал, что особенно важным считает противовоздушную оборону: "ПВО с использованием техники Германии и других партнеров - гарантия того, что украинское воздушное пространство насколько это возможно безопасно".

Запуск ракеты с системы IRIS-T в Украине
Немецкая система ПВО IRIS-T уже работает в Украине Фото: Air Force Ukraine

Еще одной немецкой "специализацией" в поставках вооружений Писториус назвал "нашу компетенцию в сфере бронированной боевой техники, а также саперных возможностей, что очень важно при всех передвижениях войск, при наступательных и оборонительных операциях". При этом он особенно выделил возможности немецких танков, не только новейших Leopard 2, но и их предшественников - модернизированных Leopard 1 A5.

Каким может быть вклад Германии в "коалицию истребителей"?

Об отношении немецкого правительства к просьбам Киева начать поставку Украине и боевых самолетов западного образца, в частности F-16, Бориса Писториуса в этот раз депутаты не спрашивали.

Но его позиция известна. Писториус озвучил ее накануне во время встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе: "Вклад Германии не сыграет большой роли, поскольку у нас попросту нет самолетов F-16 и мы не особенно могли бы помочь в обучении пилотов". Писториус однако добавил, что в Берлине все-таки прорабатывают "пару возможностей, которые теоретически могли бы быть".

К F-16 могут подвешиваться и немецкие ракеты
К F-16 могут подвешиваться и немецкие ракетыФото: U.S. Air Force/Staff Sgt. Siuta B. Ika via ABACA/picture alliance

О таких, причем вовсе не "теоретических" возможностях говорит, например, командующий немецких военно-воздушных сил генерал-лейтенант Инго Герхартц (Ingo Gerhartz). В интервью берлинской газете Tagesspiegel он напомнил о том, что коллективный авиапарк стран НАТО сформирован так, чтобы работать в режиме взаимодействия. Это значит, пояснил генерал, что вооружениями, которые подвешиваются, скажем, к немецкому истребителю Eurofighter, могут быть оснащены и F-16, предназначенные для Украины.

Он же объяснил, почему речь идет именно о F-16, а не каких-либо других западных боевых самолетах: "Украина для поддержки своих сухопутных войск с воздуха делает на них ставку не в последнюю очередь потому, что F-16 могут быть быстро поставлены… Как раз недавно многие страны сняли такие самолеты с боевого дежурства и могли бы быстро перегнать их в Украину".

Немецкий авиа-хаб для украинских пилотов?

Председатель внешнеполитического комитета бундестага Михаэль Рот (Michael Roth) говорит в этой связи о возможности "логистического" или "финансового" вклада Германии в "коалицию истребителей". Глава парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) предлагает проводить в Германии теоретическую часть обучения украинских пилотов и использовать немецкие аэродромы в качестве хаба для учебных полетов.

Эксперт фракции ХДС/ХСС по вопросам обороны Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) также считает возможным предоставлять для обучения украинских пилотов на F-16 немецкие аэродромы, а еще - брать на себя их заправку, комплектацию боеприпасами и обеспечение запчастями. Кизеветтер призывает Берлин последовать примеру Великобритании, которая хоть сама и не имеет F-16 в Royal Air Force, но тем не менее взяла на себя своего рода роль лидера в формировании международной "коалиции истребителей".

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