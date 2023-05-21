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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите G7 в ХиросимеФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Шольц: обучение украинских пилотов на F-16 - это сигнал РФ

Дмитрий Андреев
37 мин. назад

Москве не следует рассчитывать на успех вторжения в Украину, указал глава правительства ФРГ. При этом, по его словам, в США пока не определились, "что будет в конце обучения" украинских пилотов.

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Планы союзников по обучению украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 - это сигнал России о том, что ей не следует рассчитывать на успех вторжения в Украину, даже если она рассчитывает на затяжной конфликт. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил на саммите G7 в японской Хиросиме в воскресенье, 21 мая.

"Послание прежнее: Россия должна вывести войска", - цитирует Шольца dpa. При этом, как передает агентство, глава правительства ФРГ не ожидает, что современные истребители будут поставлены в Украину в ближайшее время. "То, что связано с подготовкой пилотов - это долгосрочный проект", - сказал он. По словам Шольца, в США еще окончательно не определились, "что будет в конце обучения".

Шольц подчеркнул, что Германия много сделала для Украины: после США она оказала Киеву наибольшую помощь в борьбе с российской агрессией - финансовую, гуманитарную и военную. По словам канцлера, сейчас ФРГ поставляет в Украину все, что ей нужно для того, чтобы отбить захваченные Россией территории, в частности танки и артиллерийские системы.  

США не против обучения украинских пилотов

Накануне стало известно о том, что Вашингтон одобрит планы по обучению украинских пилотов на истребителях F-16 в Европе. По данным СМИ, процесс обучения может начаться в ближайшие недели и продлится несколько месяцев. При этом о конкретном решении поставить Киеву самолеты не сообщалось. "По мере того, как обучение будет проходить в ближайшие месяцы, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кто будет их поставлять и сколько", - заявил 20 мая советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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